ترقية الخصائص الصحية والسمات الشخصية في ساعات Galaxy Watch وGalaxy Watch Active وGalaxy Watch Active2 وGalaxy Watch3

الوكيل الاخباري - ترقية الخصائص الصحية والسمات الشخصية في ساعات Galaxy Watch و Galaxy Watch Active و Galaxy Watch Active2 و Galaxy Watch3



تعمل سامسونج على توفير أفضل تجارب الأجهزة المحمولة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، إلى جانب التزامنا المتواصل إزاء توفير الدعم المستمر للبرامج الخاصة بموديلات Galaxy Watch السابقة.

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ولهذا السبب، أعلنا عن توفير التحديث One UI 4 لتزويد مستخدمي أجهزة جالاكسي بتجربة محمولة عالية الجودة.

وبدءاً من 15 نوفمبر، سيمكّن التحديث البرمجي الجديد[1]مالكي ساعات Galaxy Watch و Galaxy Watch Active و Galaxy Watch Active2 و Galaxy Watch3 من الاستمتاع بميزات جديدة ومجموعة من الوجوه الجديدة للساعات لإضفاء الطابع الشخصي على تجربة ساعاتهم الذكية.



وتالياً بعض الميزات التي يمكنك توقعها:



المساعدة لتفادي السقوط سواء كنت متحركاً أو واقفاً



تم تصميم ميزة تفادي السقوط عندما يتحرك مرتدي الساعة، وخاصة عند قيامه بأنشطة بدنية، مثل الجري.

ويمنحك التحديث الجديد الذي يأتي معGalaxy Watch Active2 و Galaxy Watch3، خيار تحديد مستوى أعلى من الحساسية لاكتشاف السقوط،ويمكنك أيضاً اختيار اكتشاف السقوط عندما تكون واقفاً.

وبمجرد اكتشافها أي احتمال للسقوط، سترسل ساعتك إشعار "المساعدة" (SOS) إلى جهات الاتصال المحددة مسبقاً، ما يساعد على ضمان حصول الشخص على المساعدة التي يحتاج إليها في أقرب وقت ممكن،للحفاظ على سلامتهالشخصية أو سلامة أحبائه الأكثر عرضة للسقوط[2].







تدرب مع الأصدقاء باستخدام التحدي المحدث للمجموعة

يساعدك تطبيق تحدي المجموعة على ممارسة التمارين مع الأصدقاء بغض النظر عن بُعدك عنهم،ما يعني البقاء متحمساً ومتصلاً من خلال ممارسة التمارين معاً.

وبفضل التحديث الجديد، يمكنك الآن إضافة أصدقائك أو أفراد عائلتك إلى التحدي، والدخول في منافسة مشتركة لمعرفة الشخص الذي يمكنه تحقيق أفضل نتيجة، إما من خلال العمل كفريق أو التنافس ضد بعضهم بعضاً بشكل فردي.

ويمكنك تتبع مكانك في المنافسة، أو التعرف إلى أدائك كفريق،ويأتيكل ذلك من الساعة الوجودة حول معصمك.





نظرة أكثر شمولية على صحتك



توفر سلسلة ساعات جالكسي مجموعة واسعة من الميزات الصحية المتقدمة،بما في ذلك معدل ضربات القلب وقياس الأكسجين في الدم،وحتى عدد ساعاتالنوم وإدارة الإجهاد[3].

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال مراقبة ضغط الدم[4] والتخطيط الكهربائي للقلب[5]وهي خصائص متاحة في أسواق محددة، يمكن لمستخدمي ساعات جالكسي الاستفادة من المراقبة الصحية الدقيقة، واكتساب رؤى أعمق إزاء أحوال صحتهم العامة من خلال تطبيق سامسونج لمراقبة الصحةSamsung Health Monitor.



ويتوفر هذا التطبيق[6] حالياً في 42 سوقاً، بما في ذلك أستراليا وأذربيجان وباراغواي وجورجيا، والذي تم تقديمه مؤخراً على Galaxy Watch4 في الأسواق الأربعة الجديدة، وتم توسيعه منذ ذلك الحين ليشمل موديلاتGalaxy Watch Active2 و Galaxy Watch3.



وجه الساعة الأمثل لك

تعد وجوه الساعة طريقة ممتعة وبسيطة لجعل ساعة جالكسي انعكاساً لأسلوبك الشخصي.

ويمكنك الآن الاستمتاع بعشرة وجوه إضافية للساعة،والتي تم إطلاقها لأول مرة مع Galaxy Watch4.

وبدءاً من الأرقام الكبيرة والجريئة والوجوه النشطة للساعة، وحتى الطراز الكلاسيكي البسيط والأنيق،سيكون متاحاً لك المزيد من الخيارات، ما يعني المزيد من الحرية للتعبير عن نفسك.



وتم تصميم بعض وجوه الساعة الجديدة على نحو يتيح لك التقدم خطوة إلى الأمام في تخصيص خياراتك.

وسيمكنك النقر على وجه الساعة للاختيار بين ألوان الخلفية أو النصوص المختلفة، بينما يتيح لك وجه الساعة الذي يظهر الاختيار من بين مختلف الحيوانات المتحركة الملونة، مثل القرد أو الأرنب أو الخروف أو القط.









