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تزامناً مع إطلاق عروض موسم الأعراس ..كارفور الأردن تُطلق حملة نقوطك ذهب

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الخميس، 24-06-2021 06:43 م

تزامناً مع إطلاق عروض موسم الأعراس ..كارفور الأردن تُطلق حملة نقوطك ذهب

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 الوكيل الاخباري -  أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، عن إطلاق حملتها الترويجية الجديدة، "نقوطك ذهب"، والتي سيتم خلالها إهداء قطع ذهبية للعملاء من المقبلين على الزواج، والذين يقومون بشراء مستلزمات منازلهم من المواد غير الغذائية، من أي فرع من فروع كارفور الهايبر ماركت الخمسة في الأردن، خلال الفترة الممتدة حتى 15 تموز 2021.اضافة اعلان


وستقدم كارفور 40 قطعة من الذهب الخالص عيار21 قيراط، لـ 40 فائزاً في 15 تموز، وذلك قُبيل عيد الأضحى المبارك،  من خلال سحبٍ خاص.

وتأتي الحملة ضمن سعي كارفور الأردن المتواصل لمكافأة عملائها على ولائهم وثقتهم بكارفور، من خلال توفير  مجموعة كبيرة من السلع والمنتجات عالية الجودة، مع أسعار مخفّضة ضمن الحملة على الأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، والملابس وغيرها. كذلك، تساهم هذه الحملة في تحقيق قيمة فريدة من نوعها واستثنائية لكافة عملاء كارفور من خلال كل تجربة تسوق، وعن طريق العروض والحملات الترويجية المميزة والتي يتم إطلاقها بشكلٍ دوري في مختلف المواسم والمناسبات.
وتُتيح كارفور الأردن لجميع عملائها في أي من فروع الهايبر ماركت أو عبر موقعها الإلكتروني www.carrefourjordan.com، فرصة الاشتراك في هذه الحملة عند تسوقهم بقيمة 250 ديناراً أو أكثر من الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية والملابس، وبالتالي تتاح لهم فرصة التأهل للدخول في السحب ليكونوا على موعد مع الفوز بالقطع الذهبية من ضمن 40 محظوظاً.

وقال نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن، لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": "نسعد دائماً بمشاركة عملائنا  في كل ما يُدخل الفرحة إلى قلوبهم. ومع حلول موسم الأعراس والأفراح 2021، وما يرافقه من فعاليات وحملات سيتم إطلاقها بعد انقطاعٍ قسري بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، فإننا نسعى مع هذه الحملة لأن نقدم لكافة المقبلين على الزواج تجربة تسوق أكثر تميزاً ضمن أجواء من السعادة والفرح التي ترافق الفوز. وتتناغم هذه الحملة مع استراتيجيتنا التي تهدف إلى دعم نمو وازدهار مجتمعاتنا لأننا نعتبر أنفسنا جزءاً منها، ونتفهم احتياجاتها حيث تحرص كارفور على المشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل هذه المجتمعات."
 

 




 

 


 

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