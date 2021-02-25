الوكيل الاخباري - مع تغيّر نمط حياتنا في الآونة الأخيرة، أصبحنا نبحث عن أبسط الطرق وأكثرها أمانًا لقضاء احتياجاتنا المتنوعة من أماكننا دون الاضطرار إلى التنقل. وبفضل التطوّر التقني الكبير، باتت التطبيقات الذكية تلعب دورًا أساسيًا في جعل المهام اليومية من عمل، ودراسة، وتسوق، وغيرها أكثر سهولة وفاعلية.

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مهما كان طلبك، ستجد في منصة HUAWEIAppGallery - التي تعدّ واحدة من أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم مع أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهريًا من مختلف أنحاء العالم - التطبيق الملائم الذي تبحث عنه!



قد لا يكون لديك الوقت الكافي لشراء مستلزماتك الرئيسية، أو لا ترغب في الخروج من المنزل للحفاظ على سلامتك، أو تريد ببساطة تجنب أزمة السير والاصطفاف في طابور الانتظار! كل ما عليك فعله تحميل تطبيق "Basket.app" من منصة HUAWEI AppGallery، والبحث عن مختلف مستلزماتك اليومية بكل سهولة، واختيار ما تريده من بين مجموعة واسعة ومتنوعة من أماكن التسوق في كلّ من عمّان وإربد بكبسة زر، وسيقوم المتسوق الشخصي بالتسوق نيابة عنك، بما يمنحك تجربة تسوّق مميزة صُممت خصيصًا لك.

وفي حال عدم توفر بعض احتياجاتك، سيتواصل المتسوق الشخصي معك عبر التطبيق لاقتراح بدائل أخرى، وسيصلك طلبك خلال ساعة كحد أقصى، ويمكنك الدفع عبر البطاقة الائتمانية أو نقدًا عند استلام الطلب.



ومن مزايا تطبيق "Basket.app" أيضًا إمكانية تحديد طلبك قبل سبعة أيام من الموعد الذي ترغب به، واختيار موعد التوصيل الذي يلائمك، بالإضافة إلى خاصية التتبع المباشر للطلب، وإمكانية استعراض طلبك وتعديله على التطبيق، إلى جانب التواصل المباشر مع المتسوّق الشخصي، كما يمكن استرداد النقود في حال تم الدفع عبر البطاقة الائتمانية ولم يتوفر طلبك، وغير ذلك الكثير.

ويوفر التطبيق كذلك خدمة "Basket Prime" – وهي عبارة عن عضوية شهرية أو سنوية توفر لك خدمة التوصيل المجاني غير المحدود لطلباتك كافة.



سارع بتحميل تطبيق "Basket.app" الآن عبر منصة HUAWEI AppGallery عبر هذا الرابط، لتصلك جميع مستلزماتك لباب بيتك دون أي عناء.



