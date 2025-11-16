تشغيل محطة الحصن وتحوي 4 وحدات شحن سريعة حديثة ومتطورة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة المناصير للزيوت والمحروقات عن البدء بتشغيل محطة الحصن بوحدات شحن من نوع ZEROVA والتي تعد أحدث وأقوى وحدات الشحن في المحطات ومتوافقة لشحن جميع أنواع السيارات الكهربائية بالسوق الاردني.

وتشكل هذه الخطوة نقلة هامة في تجربة الشحن الكهربائي وجعلها أكثر مواءمة لاحتياجات المستهلكين من حيث السهولة والسرعة والأمان والموثوقية، كما أنها تسهم في تعزيز مكانة المملكة على خارطة الدولة الداعمة للتنقل المستدام في المنطقة. والآن بات بإمكان أصحاب المركبات الكهربائية على اختلاف انواعها ومخارجها بالاسواق الاردنية شحن مركباتهم بسرعة وكفاءة وموثوقية عالية أثناء التنقل داخل محافظة إربد او بين المحافظات الاخرى ، بفضل مزايا الشواحن المتاحة حالياً في محطة المناصير الحصن، بإتجاه عمان . بالاضافة الى العديد من الخدمات والتي يستدل عليها بكل سهولة من خلال تطبيق محطات المناصير على الهواتف الذكية.



تمتاز وحدات شحن ZEROVA بمستويات الأمان العالية كلها مبنية على التقنيات الحديثة، بما في ذلك تقنيات مراقبة حالة البطارية وإدارة شحنها التي تساعد في تحسين عمر البطارية وكفاءة الشحن، وتقنيات حماية المركبات من أية تغيرات في الفولتية والتيار الكهربائي ودرجات الحرارة، وتعمل على وقف الشحن تلقائياً، واستئناف الشحن دون ضرر للمركبة أو الشاحن.



وتأتي وحدات شحن ZEROVA بتصميم يتوافق مع جميع مداخل السيارات من السيارات الصينية والأوروبية والكورية والأمريكية واليابانية، وبقدرات شحن متعددة تصل لغاية 120 كيلوواط، مما يسمح بشحن السيارة إلى ما نسبته 80% في غضون دقائق معدودة.وأكثر ما يميز محطة الحصن هو إمكانية شحن 8 مركبات في آن واحد بكفاءة عالية مما يقلل من فاقد الكهرباء والجهد والوقت، ويدعم الاستدامة البيئية.



وحول هذا صرح المدير العام لشركة المناصير للزيوت والمحروقات الدكتور رامز خوري " إن توفير وحدات الشواحن الكهربائية ذات التقنية المتقدمة وأحدث ما توصلت اليها التكنولوجيا العالمية في قطاع النقل الأخضر ما هي الا تجسيداً لثقة المناصير بالمستوى المتقدم لتوفير الخدمات المتكاملة في محطاتها وخاصةلقطاع المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة.

وتعتبر خطوة نوعية لتعزيز البنية التحتية لمحطات الشحن وتوسيع نطاقها في مختلف مناطق المملكة مما يساهم في تحسين خدمات الطاقة والنقل المستدام. وتعكس المساهمة في تحقيق رؤية المملكة نحو التحول للطاقة النظيفة، وخاصةً أن الطلب على الشواحن الكهربائية يتزايد يوماً بعد يوم مع تزايد واضح في مبيعات المركبات الكهربائية وانتشارها."



وأضاف أن شركة المناصير للزيوت والمحروقات هي أول شركة وفرت وفي وقت قياسي وحدات شحن سريعة للمركبات الكهربائية بمحطاتها وفي السوق الأردني ". وأكد أن شركة المناصير حريصة على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات في محطاتها، وحسب أفضل المواصفات العالمية والاردنية ، وبما يضمن الحفاظ على صحة المواطن والمحافظة على البيئة من خلال الموثوقية والكفاءة العالية لخدماتها، والمصداقية والمهنية بالتعامل مع عملائها وتوفير الجهد والوقت وديمومة عمل المركبات التي تستخدم كافة انواع الطاقة والمقدمة من قبل شركة المناصير للزيوت والمحروقات ومن منطلق إيمانناً بالمناصير بانه حق للمواطن الأردني الحصول على أفضل ما هو متوفر عالمياً من خدمات ومنتجات.