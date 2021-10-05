تصفح جميع أنواع السيارات كاش وأقساط على السوق المفتوح

الوكيل الاخباري - يعتبر شراء واستئجار السيارات من القطاعات الحيوية جداً في الأردن، وبات من الواضح أنّ الاتجاه إلى الإنترنت والمواقع الإلكترونية أصبح الخيار الأمثل في يومنا هذا لإتمام الكثير من العمليات التجارية، بما في ذلك البحث عن سيارة تناسبك وتناسب احتياجاتك، وهنا يأتي دور قسم سيارات للإيجار أو سيارات للبيع على منصة السوق المفتوح الذي يوفر لك إمكانية تصفح مختلف أنواع السيارات الحديثة والقديمة بكافة موديلاتها، مع إمكانية الشراء كاش أو أقساط، أو الاستئجار اليومي والأسبوعي والشهري.

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قد يكون البحث عن سيارة مناسبة متعباً ومنهكاً إن قمت بذلك بمفردك، فهناك موديلات كثيرة جداً من أنواع السيارات ، ولكن مع موقع وتطبيق السوق المفتوح أصبح الأمر غايةً في السهولة، فكل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول والضغط على قسم سيارات ومركبات في الأردن والبدء بتصفح الخيارات المتوفرة في جميع مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، وقد بات اليوم الموقع #1 في الأردن لشراء وتأجير السيارات نظراً لما يقدمه من خيارات مميزة وتواصل سهل وسريع بين المستأجر والمالك.



يمكنك تحديد المواصفات المطلوبة من خلال القائمة في أعلى الصفحة، ويشمل ذلك نوع السيارة وفئتها وموديلها وخيار الدفع سواء كان ذلك كاش أو أقساط، إلى جانب الكثير من الخيارات الأخرى التي تناسب كافة الاحتياجات، وفي حال كانت المواصفات مناسبة يتم التواصل مباشرةً مع المُعلن عبر التعليقات أو الدردشة أو الاتصال هاتفياً.



في حال كنت تود بيع أو تأجير سيارتك، يمكنك وضع إعلاناتك على السوق المفتوح مع تزويد هذه الإعلانات بتفاصيل واضحة، ويشمل ذلك العنوان، وطريقة التواصل، ومواصفات السيارة بشكل عام مع صور واضحة لها، بالإضافة إلى السعر مقروناً بطريقة الدفع. يمكنك أيضاً أن تضع مزيداً من المعلومات في كل إعلان بطريقة بسيطة لتسويق الإعلان بشكل أفضل وتحقيق نسبة مشاهدة أعلى والوصول إلى الفئات المستهدفة في أقل وقت مُمكن.



لماذا السوق المفتوح؟



يعد السوق المفتوح من أشهر وأفضل منصات الإعلانات المبوبة في الشرق الأوسط، فهو يقدم خدماته في 19 دولة من دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن، لذا فإن التسجيل على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للإعلان أو البحث أو التواصل مع الآخرين من بائعين ومشترين، هو الخطوة الأولى والأهم في عالم التسويق الإلكتروني لرفع نسب المبيعات وتحقيق الأرباح المرجوّة.



يوفر السوق المفتوح تجربة بيع وشراء ناجحة وسريعة وسهلة وموثوقة، ويشتهر بسهولة الاستخدام، سواء كان ذلك على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، الأمر الذي يجذب كلاً من الأفراد والشركات على حدٍ سواء لاستخدامه، كما أنه يحتوي على واجهة رئيسية منظمة وبسيطة وخالية من التعقيدات لشراء البضائع، مما يدفع المستخدمين والزوار لاستخدامه والبحث عن ما يريدون شراءه بكل سهولة وسرعة. اختر ما تريده من الأقسام الرئيسية والفرعية التي ستظهر لك وابدأ بالتصفح، ويشمل ذلك كل ما يخطر على البال من بضائع وسلع، مثل الإلكترونيات والسيارات والعقارات وحتى الحيوانات الأليفة، واعرض سلعك أيضاً بشكل سريع وآمن.



خدمات السوق المفتوح



إن كنت تود بيع سلعتك فإنّ السوق المفتوح يوفر لك مجموعة من الخدمات الإعلانية التي ستضمن أن يصل إعلانك إلى ملايين المستخدمين، ويمكنك الاستفادة من هذه الخدمات لتزيد فرصك في البيع أكثر وبسرعة أكبر، بما في ذلك خدمة الإعلانات المميزة التي تضع إعلانك في أعلى القائمة وضمن أوائل نتائج البحث، وخدمة إعادة النشر لتجديد تاريخ نشر إعلانك، وخدمة المتاجر، وخدمة تيربو ليظهر إعلانك في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر يومية خلال فترة تمييزه وحصوله على إشارة مستعجل ليُباع بشكل أسرع، والمزيد من الخدمات المميزة.



للاستفسارات والأسئلة، يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء في السوق المفتوح على الرقم 0790180000.