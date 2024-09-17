تصفيات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنطلق بمشاركة قياسية

الوكيل الإخباري- انطلقت منافسات الموسم الرابع من كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (TGR MENA ESPORTS CUP) بالتصفيات المحلية في 17 بلدًا، بمشاركة عدد قياسي من السائقين والمواهب في هذا المجال من السباقات.

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تقام المنافسات برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن Toyota Motor Corporation -ممثلة بفريق تويوتا جازو للسباقات- وبتنظيم ديزيرت فوكس رايسينج، ورعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية التي أمّنت مكان عقد نهائيات الكأس في "قبة الألعاب الإلكترونية" في العاصمة الأردنية عمّان. وتُنظّم البطولة بالتعاون مع الأردنية لرياضة السيارات، ودعم من الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية الذي يترأسه سمو الأمير عمر بن فيصل، ومركز زين للرياضات الإلكترونية، وريفلكت نيو بنك، ومنصة نبض، ومنصة موتوري.



انطلقت التصفيات بعد انتهاء فترة تمديد التسجيل التي أفسحت المجال لمشاركة أكبر عدد ممكن من مواهب السباقات الإلكترونية في المنطقة لنيل فرصة التأهل إلى النهائيات التي تُقام في الفترة ما بين 17 حتى 19 تشرين الثاني/ أكتوبر 2024؛ إذ لقي التسجيل إقبالًا غير مسبوق ورقمًا قياسيًا جديدًا لعدد سائقي أجهزة المحاكاة الطامحين للارتقاء بمستواهم وتمثيل بلدانهم في البطولة الأكبر في المنطقة لهذا النوع من السباقات؛ حيث تخطى عدد المشتركين 500 متسابق.



وخاض المتأهلون من كل بلد تصفيات أولية نظرًا للعدد الكبير ممن سجلوا لخوض المنافسات، وأسفر عنها اختيار أسرع 12 منهم للتصفيات المحلية التي أُقيمت على حلبة ويذرتك ريسواي لاغونا سيكا ((WeatherTech Raceway Laguna Seca، المعروفة بتنوع مسارها ومتطلباتها العالية لناحية المهارات في القيادة لاستخراج اللفة الأسرع، إضافة إلى فرص التجاوز العالية خلال السباق، مما يكافئ السائق ذي الاستراتيجية الأمثل لخطف الفوز بالمركز الأول أو التأهل للتصفيات الإقليمية بالمركز الثاني. وكانت التصفيات المحلية قد أقيمت بشكل أسبوعي لمدة قاربت الشهر، وشهدت مستوى متقدمًا من الاحتراف؛ إذ فصلت فوارق ضئيلة بين السائقين.



وفي تصفيات الأردن، حافظ المتألق غيث أبو طاعه على مستوى متقدم وتأهل ليمثل بلاده للعام الرابع على التوالي، فيما تأهل رامي عزّام أيضًا للموسم الثاني على التوالي. أما في تصفيات مصر، فقد شهدنا بروز أسماء جديدة هذا العام، ليمثل بلاد النيل الشابين أحمد إبراهيم وطارق غريب.

وفي لبنان، كان أحد المقعَدين محجوزًا مسبقًا للسائق كارل إيتيميزيان كونه المدافع عن لقبه، فيما شهدت المنافسات على المقعد الثاني منافسة أكثر من حامية بين حامل لقب الموسم الأول من الكأس سامي-جو أبي نخلة، والسائق المتميّز بقيادته السلسة وسيم أبو خليل، وكانت الغلبة للأخير الذي سجّل أسرع لفة على الإطلاق في التصفيات لغاية الآن؛ حيث بلغت 1:25.6 دقيقة ليضمن تأهله للتصفيات الإقليمية.

بالانتقال إلى تصفيات فلسطين، سيطر المتألقان مارتن حنظل وأحمد نفّاع ليتأهلا أيضًا، في حين انضم العراق للمرة الأولى إلى قائمة البلدان المشاركة بالتصفيات، وكان اللافت في مشاركته أن صاحب المركز الأول محمد الهادي سجّل توقيت أسرع لفة في جميع السباقات التي أُقيمت لغاية الآن حول حلبة "لاغونا سيكا"؛ إذ بلغ 1:25.967 دقيقة، ليفرض نفسه مبكرًا اسمًا مرشحًا بقوة للمنافسة على اللقب، وتأهل معه السائق ياسين الشيخلي.



وفي تصفيات قبرص تأهل في المركز الأول بانايوتيس بيستاس، وفي المركز الثاني قسطنطينوس تسيماس. أما في تصفيات موريتانيا، فقد حلّ بالمركز الأول محمد يحيى، في حين احتلّ أحمد سالم المركز الثاني. بالانتقال إلى تصفيات المغرب، تمكّن رضى حسين من الحلول في المركز الأول بينما جاء حمزة منان في المركز الثاني.



وسيمثل موريتانيا في التصفيات الإقليمية كل من محمد يحيى وأحمد سالم، فيما حجز المتألق نايف الفالح ووسام خليل مقعديهما لتمثيل السعودية، بينما أبقى العُماني سلطان خليفة اسمه ضمن قائمة السائقين المتأهلين عن السلطنة إضافة إلى الاسم الجديد عبدالرحن الوهيبي.



أما في تصفيات البحرين، فسيطر المتألقين حسن خليل وصادق مرهون على الصدارة، فيما بقي اسم سلطان خليفة على قائمة المتأهلين عن دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي إلى جانب علي الكعبي. وتأهّل عن دولة قطر الفائزان بكأس الأمم في الموسم الثاني خالد المراغي وفيصل اليافعي.

وأسفرت التصفيات المحلية في الكويت عن تأهل السائقين مهدي بوليّان وخالد دشتي، بينما سيمثل اليمن في التصفيات الإقليمية كل من زياد جلال وسهيل الصغير. وتأهل عن الجزائر محمد بن يحيى وأنيس عيساوي، فيما تختتم الجزائر قائمة البلدان الـ 17 مع السائقين أنيس بوعلوش وومحمد خيرالدين.



المتأهلون عن التصفيات المحلية:

الأردن: غيث أبو طاعه/ رامي عزّام

مصر: أحمد إبراهيم/ طارق غريب

لبنان: كارل إيتيميزيان (حامل اللقب)/ وسيم أبو خليل

فلسطين: مارتن حنظل/ أحمد نفّاع

العراق: محمد الهادي/ ياسين الشيخلي

قبرص: قسطنتينوس تيسماس/ ستاماتيس جورجيو

موريتانيا: محمد يحيى/ أحمد سالم

المغرب: رضى حسين/ حمزة منان

السعودية: نايف الفالح/ وسام خليل

عُمان: واصف الخروسي/ عبدالرحمن الوهيبي

البحرين: حسن خليل/ صادق مرهون

الإمارات: سلطان خليفة/ علي الكعبي

قطر: خالد المراغي/ فيصل اليافعي

الكويت: مهدي بوليّان/ خالد دشتي

اليمن: زياد جلال/ سهيل الصغير

تونس: محمد بن يحيى/ أنيس عيساوي

الجزائر: أنيس بوعلوش/ محمد خيرالدين