تصنيف شركة زين ضمن "أفضل أماكن العمل في الأردن" لعام 2026

ويؤكد هذا التصنيف مكانة شركة زين الأردن كجهة سبّاقة ترسم ملامح مستقبل ثقافة العمل في المملكة، وتضع معايير جديدة تُعدّ نموذجاً يُحتذى به في تصميم بيئات عمل ترتكز على أسس أبرزها أن الموظف هو أساس النجاح والقيمة الحقيقية لأي إنجاز تكمن فيه، مما يمكّنه ليكون في صميم الأداء والنجاح المستدام.
ويعكس هذا التصنيف التزام شركة زين بتوفير بيئة عمل استثنائية تتميز بروح العائلة الواحدة التي يعيشها موظفو الشركة، ويؤكد نجاحها في تقدير موظفيها وتمكينهم ليقدموا أفضل ما لديهم، فيما تعكس هذه البيئة قيم الشركة في الإلهام والشمولية، حيث تتيح فرصاً متكافئة لكافة موظفينها لا سيّما الموظفين ذوي الإعاقة، لتكون شركة زين نموذجاً لبيئة العمل الدامجة والملهمة.
كما يعكس هذا الإنجاز التزام زين بتبنّي أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، وتعزيز تجربة موظفيها، وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والعدالة والاحترام، بما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الأداء، وتعزيز الابتكار وضمان استدامة النمو على المدى الطويل.
وأعربت شركة زين الأردن عن فخرها بحصولها على هذا التصنيف الذي يمثل محطة جديدة تُضاف إلى سجل إنجازاتها المرموقة، ويؤكد التزامها المتواصل بالتميّز والحفاظ على مكانتها الريادية في المملكة، كما يُجسّد هذا الإنجاز مواصلة زين مواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يُس
وتُعد Great Place to Work منظّمة عالمية متخصصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة بموثوقيتها وأدائها، حيث يعتمد قادة الأعمال والباحثين على مقاييسها لوضع معيار يحدد مكان العمل المفضل للموظفين.
