تضيف هواوي ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT الجديدة كليًا إلى محفظتها الناجحة للأجهزة القابلة للارتداء

الوكيل الاخباري - قطاع الأجهزة القابلة للارتداء اليوم مليء بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات للمستخدم.

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تمكنت هواوي من تحقيق النجاح مع مجموعتها من المنتجات الأنيقة والعملية القابلة للارتداء، والتي لا تقدم مظهرًا رائعًا فحسب ولكن أيضًا ميزات ذكية وبديهية تلعب دورًا حيويًا في الحياة اليومية، مما أدى إلى نجاح العلامة التجارية في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء.



اختارت هواوي مظهرًا مختلفًا تمامًا مع ساعة HUAWEI WATCH FIT، حيث قدمت شاشة مستطيلة أكبر إلى جانب مجموعة من ميزات الصحة واللياقة البدنية.

تم الآن تحديث السلسلة بساعة HUAWEIWATCH FIT ELEGANT الجديدة،التي تبدو أكثر روعة وفخامة عن الساعة السابقة في السلسلة نفسها.



ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT



تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT الجديدة، كما يوحي الاسم، مع إصلاح شامل في التصميم، وهي تتميز بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع سطح زجاجي مصقول.

تكتمل روح التصميم بحزام مطاطي من الفلوروإلاستومر الناعم، مما يتيح مظهرًا جميلًا وخفة في الوزن وراحة أثناء الارتداء بشكل عام، كما تأتي بلونين جديدين هما Frosty White وMidnight Black، اللذين يوفران خيارات بسيطة للمستخدمين.



سلسلة HUAWEI WATCH FIT معروفة باهتمامها بميزات تتبع الصحة. خذ على سبيل المثال تتبع مستويات الأكسجين في الدمSpO2، وهي ميزة شوهدت في التكرارات السابقة والتي كان يجب تشغيلها عند الحاجة.

ومع ذلك، وإدراكًا لأهمية هذا المؤشر، قامت هواوي بتحديث ساعة HUAWEI WATCH FIT Elegant وزودتها بإمكانية المراقبة والتتبع باستمرار في الخلفية، دون التأثير على عمر البطارية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم تقنية مراقبة SpO2 أيضًا بتنبيه المستخدمين عندما تكون المستويات منخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، تراقب الساعة الذكية أيضًا معدل ضربات القلب ومستويات التوتر ونوعية النوم وغير ذلك الكثير، كل ذلك لكي يكون المستخدم واعياً بصحته اليومية.



من ناحية أخرى، تشتهر هواوي بتزويد أجهزتها القابلة للارتداء ببطاريات ذات عمر طويل.

توفر ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT عمر بطارية يصل إلى 10 أيام حتى مع تشغيل جميع ميزات المراقبة الصحية واللياقة البدنية، كما أنها تدعم تقنية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge، حيث يمكن لشحن لمدة خمس دقائق أن يحافظ على الساعة الذكية ليوم كامل من الاستخدام المعتاد.



توفر ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT العديد من ميزات تتبع اللياقة البدنية، والتي تشمل 96 وضعًا للتمرين و12 دورة لياقة بدنية كاملة مع مدربين متحركين.

وتوفر الساعة 13 دورة تدريبية مدمجة يتم تتبعها بالكامل باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)،كما تحلل عدد الخطوات وتقدم أيضًا المشورة لزيادة كفاءة التدريب.



يتصدر كل هذا مجموعة من الميزات الذكية التي يتم استخدامها في الحياة اليومية.

ويتضمن ذلك تنبيهات الإشعارات والمكالمات، ومصراع الكاميرا الذي يتيح التقاط الصور من عن بُعد، والتحكم في تشغيل الموسيقى، وجميعها مدعومة ببنية شرائح مزدوجة توفر أداءً قويًا وفعالًا.



مع هذه الميزات، تحصل ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT بسهولة على ميزة تنافسية على الساعات الأخرى في فئتها.

وفي الوقت نفسه، فإن نقطة السعر الملائم يجعل إمكانية اقتنائها سهلة لجميع أنواع المستخدمين.



في السوق الأردني، تتوفر ساعة HUAWEI WATCH FITELEGANT حاليًا بسعر 99 دينارًا أردنيًا، مع سماعات (مكبّر صوت) من نوع BT، وحامل هاتف نقال، ووصلة كهدايا مجانية.

لا تتردد باقتناء هذه الساعة الرائعة عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط : https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-watch-fit-elegant/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/wearables/huawei-watch-fit-elegant-edition، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.