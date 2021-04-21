تطبيقات متنوعة للطعام في شهر رمضان عبر متجر تطبيقات AppGallery

الوكيل الاخباري - يُعدّ شهر رمضان فترة مثالية للتجمّع حول وجبات الإفطار أو مشاركة الوصفات اللذيذة مع العائلة والأصدقاء أو تجربة أفضل وجبات الإفطار والسحور المتوفرة في المطاعم المحلية.

اضافة اعلان



وقد يختلف رمضان هذا العام قليلاً بسبب الوضع الحالي، إلا أنّ الشيء الوحيد الذي سيمنحنا الرضا دائماً هو رؤية مائدة الإفطار مليئة بأطباقنا المفضلة!



وسواء أكنتم تبحثون عن تطبيقات توصيل الطعام لكسر صيامكم في المنزل، أو تطبيقات الوصفات لتعلُّم النصائح والحِيَل والاستمتاع بالوجبات اللذيذة، يقدّم لكم متجر تطبيقات AppGallery - منصة توزيع التطبيقات الرسمية لدى هواوي مع أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 170 دولة ومنطقة - مجموعة من تطبيقات الطعام الأساسية المتوفرة في المنطقة، ستفيدكم بطرق مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.



تطبيقات توصيل الطعام:



إذا كنتم تبحثون عن تطبيقات شهيرة لتوصيل الطعام والبقالة، والتي يمكن أن تكون بدائل سريعة وسهلة خلال شهر رمضان هذا العام عندما لا يتوفر لديكم متسع من الوقت لتحضير الإفطار في الوقت المحدد، أو ببساطة عندما ترغبون في تذوق وجبات مطعمكم المفضل وتدليل أنفسكم في المنزل، فتطبيق Talabat أحد أبرز تطبيقات توصيل الطعام التي تلبي مختلف احتياجاتكم.



يعدّ Talabat إحدى خدمات توصيل الطعام الرائدة عبر الإنترنت المتوفرة في الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وقطر والأردن ومصر والعراق. ويقدم التطبيق مجموعة واسعة من المطاعم المختارة، ويربط العملاء بمطاعمهم المفضلة بسلاسة وبنقرة واحدة.

ووفر التطبيق مؤخراً فئات توصيل إضافية مثل البقالة المنزلية والصيدلية وأغذية الحيوانات الأليفة.



تطبيقات الوصفات:



إن كنتم طهاة وتحبون تقديم أطباق لذيذة لعائلتكم خلال شهر رمضان، ستساعدكم هذه المجموعة المختارة من التطبيقات على إظهار مهاراتكم في الطهي، وإضافة مجموعة ملونة وغنية من النكهات إلى كل وجبة خلال شهر رمضان.



Cookbook Recipes:



يوفر تطبيق Cookbook Recipes العديد من الوصفات السهلة واللذيذة، وتشمل: السلطات والمشروبات والمقبلات واليخنات والحساء والطواجن والوجبات الفخارية والكعك والحلويات. ويقدم هذا التطبيق البسيط تعليمات الوصفات مع الصور، وكل وصفة فيه تحتوي على تعليمات سهلة خطوة بخطوة مع الصور.



How to Bake:



يوفر تطبيق How to bake دروساً تعليمية بالصور خطوة بخطوة، ودروساً بالفيديو حول كيفية خبز أنواع مختلفة من الوجبات الخفيفة والقطع الصغيرة من نقطة البداية. ويتم إرفاق جميع وصفات الخَبز بالصور للاختيار السريع، وستكون الوصفات معكم دائماً، دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت!



SuperFood - وصفات صحية:



يوفر تطبيق SuperFood وصفات صحية ولذيذة مجاناً تستخدم المكونات الإقليمية التي يمكنكم حفظها في قائمة البقالة لدينا. ويتيح لكم عداد السعرات الحرارية الفردي تتبع وجباتكم عبر معلومات التغذية ذات الصلة، والاحتفاظ بمذكراتكم الغذائية، وتتبع عدد السعرات الحرارية يومياً وأسبوعياً وشهرياً باستخدام حاسبة السعرات الحرارية المجانية! ويقدم التطبيق نظاماً غذائياً صحياً من خلال مجموعة متنوعة من الوصفات الصحية سهلة الطهي من الأطباق المحلية والموسمية إلى الوصفات النباتية منخفضة الكربوهيدرات واللذيذة.



لاكتشاف المزيد من التطبيقات على متجر تطبيقات AppGallery، يرجى النقر هنا.