تطبيق GOJO الوطني يحصل على الترخيص النهائي رسميا من هيئة تنظيم قطاع النقل البري

الوكيل الإخباري- لم يعد إعلان الترخيص مجرد خبر عابر، بل هو بداية لمرحلة جديدة في قطاع النقل الذكي في الأردن. فقد أعلن تطبيق "قوجو" رسمياً عن حصوله على الترخيص النهائي، موجهاً رسالة مباشرة وواضحة لدعم الشباب الأردني وخلق فرص عمل حقيقية في جميع المحافظات. ومع هذه الانطلاقة، يفتح "قوجو" أبوابه لكل كابتن مرخص في الأردن ليكون جزءاً من منظومة عمل منظمة، حديثة، وتضمن دخلاً أفضل.

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وما يميز التطبيق الجديد هو تركيزه على حل التحديات التي تواجه السائقين، حيث يقدم حزمة من المميزات القوية، أبرزها نظام عمل واضح وعادل، وأقل عمولة للكباتن بين كل التطبيقات المنافسة ، وميزة "الاتصال المجاني" المدمجة داخل التطبيق التي تسهل التواصل بين الكابتن والراكب دون تكاليف إضافية ، ومن اهم ميزاته الدعم الفني للكباتن على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وأشارت إدارة "GOJO" إلى أن الهدف الأساسي من إطلاق التطبيق هو تطوير قطاع النقل ودعم الكباتن بشكل حقيقي، مؤكدة أن "كلما زادت رحلات الكابتن، زادت أرباحه واستقراره المادي ضمن منظومة تدعم طموحاته". ولا تقتصر ميزات "GOJO" على الكباتن فحسب، بل تمتد لتشمل العملاء من خلال تقديم تجربة نقل أسهل وأكثر أماناً، مدعومة بنظام مكافآت وجوائز يحول كل رحلة إلى فرصة للربح. ويأتي إطلاق "GOJO" ليؤكد قدرة العقول الأردنية على تقديم حلول تقنية وطنية تنافس بقوة، وتقدم خدمات من قلب الشارع الأردني وتلبي تطلعاته.