تطور التكنولوجيا يفاقم الاحتيال الإلكتروني.. والسوق المفتوح يواجه التحدي

الوكيل الإخباري - في ظل الانتشار الكبير للأسواق الرقمية ورواجها بين المستخدمين بشتى فئاتهم وأعمارهم وتنوع أفكارهم واحتياجاتهم باتت الحاجة ماسة لحماية هؤلاء المستخدمين من خطر الممارسات الاحتيالية عبر هذه المنصات.

اضافة اعلان



ومع الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية في الأردن الذي يعد اليوم أحد أهم مراكز ريادة الأعمال في المنطقة، أدرك "السوق المفتوح" الذي بدأ أعماله في المملكة خلال العقد الماضي وتحديدا منذ عام 2013 أهمية تعزيز الحماية الرقمية وتعزيز الأمن والثقة للمستخدمين الذي يستخدمون موقعه الإلكتروني والتطبيق الخاص به على متاجر الهواتف الذكية.



واتبع "السوق المفتوح" استراتيجيات جديدة لحماية المستخدمين وتعزيز الثقة، لا سيما في المعاملات المالية والتجارية، حيث عملت المنصة على تطوير نفسها لمواكبة التحديات الجديدة، من خلال تعزيز أمن المنصة وتسهيل تجربة المستخدم.



كما تبنى "السوق المفتوح" سياسة صارمة لتعزيز هذه الإجراءات في تنظيم المحتوى وتقديمه للمستخدمين لضمان تجربة آمنة وفريدة من نوعها، إذ عملت المنصة على الحد من الإعلانات الاحتيالية والمكررة والمنخفضة الجودة، عبر مجموعة من الإجراءات، منها إلزام المستخدمين بإنشاء حسابات موثقة، وإضافة حقول جديدة للتحقق من صحة الإعلانات، مثل حقل رقم الشاصي في قسم المركبات والذي يمكن المتصفحين والمشترين من طلب تقارير مفصلة عن حالة وتاريخ المركبة بنقرة زر.



وفي ذات السياق انتقلت المنصة إلى نظام الإعلانات المدفوعة في قطاعات السيارات والعقارات، ما أدى إلى تصفية الإعلانات المضللة ورفع مستوى جودة المحتوى، ما أدى إلى تحسين تجربة مستخدمي "السوق المفتوح" بعدما أثبت النظام الجديد نجاحه في زيادة فرص البيع للمستخدمين، عبر تحسين وضوح الإعلانات وزيادة التفاعل معها.



وتأتي هذه الجهود في ظل تصاعد مخاطر الاحتيال الإلكتروني التي باتت تشكل تحدياً كبيراً للأسواق الرقمية، ما يستدعي تعاوناً بين القطاعين العام والخاص لمواجهة هذه الظاهرة.