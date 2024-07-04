تطور سلسلة Galaxy Z Fold: إنجاز هندسي جديد في تصميم الهواتف القابلة للطي

الوكيل الاخباري - على عكس الهواتف الذكية ذات التصميم المستطيل الصلب، تتكون الهواتف القابلة للطي من مفصل مركزي وجانبين قابلين للطي. وتعمل المفصلة كمحور لفتح وإغلاق الهاتف، حيث تربط بين شاشتين يمكن أن تصبح شاشة واحدة. وبمرور الوقت، طورت شركة سامسونج تقنية فريدة ومتطورة في آلية المفصلات الخاصة بسلسلة هواتف Galaxy Z Fold، ما أدى إلى إنشاء تصميم مفصلي ثوري في كل إصدار جديد. وقد واصلت سامسونج أيضاً تقليل سمك سلسلة Galaxy Z Fold بحيث يمكن حمل الهاتف بسهولة في أي وقت وفي أي مكان.



ألقت غرفة أخبار سامسونج الضوء على التطور الملحوظ في المظهر الجانبي الأنيق لسلسلة هواتف Galaxy Z Fold، وكذلك تصميم المفصلة المميز الذي أصبح الآن أرق وأكثر ثباتاً وأصغر حجماً من أي وقت مضى.



[2019] Galaxy Fold

الابتكار في الهواتف القابلة للطي: الطي والفتح

السُمك عند الطي: 15.7-17.1 ملم السُمك عند الفتح: 6.9-7.6 ملم الوزن: 276 جم



ومع تنوع أنماط الحياة المستمر بين المستخدمين، تنوعت احتياجاتهم بالمثل وتغيرت على مدار السنين. ومن هنا، حرصت سامسونج باستمرار على تقديم ابتكارات تقنية متطورة كل عام لتلبية هذه التغيرات السريعة. وكان الكشف عن هاتف Galaxy Fold في عام 2019 لحظة فارقة، إذ قدمت سامسونج تصميماً مبتكراً يوفر تجربة شاشة واسعة وطبيعية عند الفتح، وتجربة محمولة مدمجة عند الطي. وبذلك، برزت ميزة "الطي والفتح" كميزة جديدة ومميزة في عالم الهواتف الذكية. وحرصت سامسونج على تطبيق تقنية مفصلية متميزة، لتضمن سلاسة هذه الميزة وسهولتها للمستخدم.



ولم تكن المفصلة القابلة للطي للداخل مجرد ميزة مألوفة وبديهية فحسب، بل وفرت أيضاً حماية قوية للشاشة. وبفضل التصميم المبتكر، يمكن فتح الهاتف بسلاسة مثل كتاب، ويبقى مسطحاً وخفيفاً عند طيه، وتساهم الأبعاد المناسبة لحجم كف اليد في توفير أقصى درجات الراحة عند الاستخدام. وفي الواقع، نجحت سامسونج في تحقيق أقصى سمك مطوي لا يتجاوز 17.1 ملم في أول هاتف Galaxy Fold، ما مهد الطريق للأجهزة الذكية القابلة للطي المدمجة والمحمولة.



[2020] Galaxy Z Fold2

عصر الوضع المرن "Flex Mode": المفصلات المخبأة وتقنية الكنس "Sweeper"

السُمك عند الطي: 13.8-16.8 ملم السُمك عند الفتح: 6.0-6.9 ملم الوزن: 282 جم



وفي عام 2020، أطلقت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold2 كخليفة متطور للجهاز القابل للطي الأصلي Galaxy Fold. وقد ارتقى هذا الهاتف الجديد بتصميم الأجهزة القابلة للطي إلى مستوى جديد، بفضل ميزاته المبتكرة. وكان من أبرز هذه الميزات "Hideaway Hinge"، وهي مفصلة متطورة تربط جسم الهاتف الذكي بسلاسة وتدعم عملية الطي والفتح بشكل مستقر. ويتيح هذا التصميم الفريد للمستخدمين إمكانية ثني الهاتف بزوايا مختلفة، ما يسهّل التقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو في الوضع المرن Flex Mode.



وتتميز هذه المفصلة بسطح مسطح بين جزأيها، ما يساعد على إبقاء الجهاز مفتوحاً أو مغلقاً بثبات، فضلًا عن تمكين الوضع المرن "Flex Mode". وبزيادة عدد هياكل CAM والنابضات، أصبحت المفصلة قادرة على دعم زوايا طي وفتح أوسع بشكل موثوق. وتم تركيب هذه المفصلة المخبأة في موقع مثالي على هاتف Galaxy Z Fold2 مما أتاح تصميماً أنحف للجهاز، حيث بلغ السمك الأقصى عند الطي 16.8 ملم فقط.



وبسبب طي المفصلة المستمر عند فتح الجهاز أو إغلاقه، كان لا مفر من وجود فجوة بين الجزء الأمامي للجهاز ومبيت المفصلة. وللتقليل الفعال من هذه الفجوة، كان على سامسونج تطوير مكون طويل الأمد ومرن دون زيادة في الحجم. وبإلهام من فرشاة المكنسة الكهربائية، استخدمت سامسونج ألياف ضوئية دقيقة التقطيع لمعالجة هذه المشكلة، وهي ما أطلقت عليه تقنية "الكنس" أو "Sweeper".

تعمل تقنية "Sweeper" على حماية شاشة الهاتف من الغبار والشوائب الخارجية التي قد تتسرب عبر تلك الفجوة، ما يوفر تجربة استخدام أكثر سلاسة للجهاز القابل للطي.



[2021] Galaxy Z Fold3

الحل للتحدي الأكبر الذي يواجه الهاتف القابل للطي: مقاومة الماء

السُمك عند الطي: 14.4-16.0 ملم السُمك عند الفتح: 6.4 ملم الوزن: 271 جم



وعلى الرغم من أن أغلب الهواتف الذكية أصبحت اليوم مقاومة للماء، فإن المفصلة التي تتيح طي وفتح شاشة الأجهزة القابلة للطي ستظل دائماً عرضة للعناصر الخارجية. فإذا تسربت سوائل مثل المشروبات أو مياه الأمطار إلى داخل الجهاز عبر تلك المفصلة، فسيكون الجهاز عرضة لخطر العطل الفوري.



وكان هاتف Galaxy Z Fold3 أول هاتف قابل للطي يتمتع بمقاومة فعالة للماء، وهو أحد أكبر التحديات التي واجهتها الأجهزة القابلة للطي السابقة. وطبقت سامسونج تقنية عزل مائي متطورة على منطقتين هامتين - الجزء الخارجي من الشاشة والمفصلة نفسها. وتم إحاطة الجزء الخارجي من الشاشة بشريط مطاطي يمنع دخول الغبار والسوائل، بينما صُنعت الأجزاء المعدنية للمفصلة من مواد مقاومة للتآكل وغُطيت بمواد تشحيم عالية الجودة. كما تم إغلاق الطرف الذي يربط بين اللوحتين الرئيسيتين عند المفصلة بحشية سيليكونية معالجة "CIPG" ومثبتة في مكانها لمنع دخول السوائل. وأخيراً، تم استخدام كابلات لوحات الدوائر المطبوعة المرنة (FPCB) لحماية المكونات الحساسة.



بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام "Armor Aluminum"، وهي مادة قوية ومتينة، في تصنيع هاتف Galaxy Z Fold3 لمساعدته على تحقيق إطار أكثر رقة وخفة. وتتميز هذه المادة بقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية والحد بشكل كبير من مخاطر التشوهات أو الخدوش التي قد تتعرض لها الأجهزة القابلة للطي.

وتم تطبيق "Armor Aluminum" على الطرفين اللذين يشكلان الجزء الخارجي، بالإضافة إلى الغلاف المحيط بالمفصلة في هاتف Galaxy Z Fold3. كما تم إدماج العديد من المكونات بكثافة داخل المفصلة المخفية لتمكين لتمكين الوضع المرن "Flex Mode" وضمان الفتح والإغلاق بسلاسة. ولدعم هذه الوظائف، كان من الضروري أن يكون مبيت المفصلة مصنوعاً من مواد عالية المتانة.



علاوةً على ذلك، تم تطوير تقنية "Sweeper" التي عملت على إغلاق الفجوة بين المفصلة وجسم الجهاز القابل للطي. وعند تقليص حجم الجهاز، تم تقصير شعيرات هذه التقنية لتحسين المظهر الجمالي مع المحافظة على سلامة المفصلة من الغبار والجزيئات الخارجية. وقد مكنت هذه الابتكارات جهاز Galaxy Z Fold3 من أن يصل سمكه إلى 16.0 ملم فقط عند طيه.



[2022] Galaxy Z Fold4

من الحركة الدوارة إلى الحركة الخطية: مفصل أنحف وأخف وزناً

السُمك عند الطي: 14.2-15.8 ملم السُمك عند الفتح: 6.3 ملم الوزن: 263 جم



وتم الكشف عن هاتف Galaxy Z Fold4 في عام 2022، وشهد انخفاضاً ملحوظاً في الوزن والسُمك، حيث بلغ وزن الجهاز 263 جراماً، أي أقل بحوالي 20 جرامًا من هاتف Galaxy Z Fold2 الذي يزن 282 جراماً. وكان الحد الأقصى لسمك الجهاز المطوي 15.8 ملم، ما جعله الأرفع في السلسلة في ذلك الوقت. وهنا، واصلت سامسونج تعزيز هاتفها القابل للطي المتميز بمزيد من التطويرات المبتكرة، ما أسفر عن تصميم نحيف وسهل الاستخدام وخفيف الوزن.



تم إعادة تصميم هاتف Galaxy Z Fold4 ليكون أخف بنسبة 21% من الطراز السابق، حيث استوعبت المفصلة الجديدة العرض الأوسع والطول الأقصر للشاشة الخارجية. في حين استخدم الطراز القابل للطي السابق في السلسلة تروساً متشابكة لضمان طي الشاشة وفتحها بشكل متساوٍ، قامت سامسونج بتغيير حركة المفصلة من الدوارة إلى الخطية في هاتف Galaxy Z Fold4. وأدى هذا التعديل إلى تقليل الوزن والسمك وعدد المكونات بشكل كبير، ما عزز من عملية التصنيع وزاد من مرونة الجهاز. وبذلك، نجحت سامسونج في بناء أنحف وأخف مفصل في ذلك الوقت مع الحفاظ على نفس مستوى المتانة مثل الطراز السابق.



[2023] Galaxy Z Fold5

المفصلة المرنة: سر الهاتف القابل للطي بالكامل

السُمك عند الطي: 13.4 ملم السُمك عند الفتح: 6.1 ملم الوزن: 253 جم



وفي عام 2023، قدمت سامسونج هاتف Galaxy Z Fold5 الذي يمثل الجيل التالي من الهواتف الذكية القابلة للطي. وبالابتعاد عن تصميم المفصلة التقليدي، كشفت الشركة النقاب عن آلية جديدة تسمى Flex Hinge، ما يعكس قفزة إلى الأمام في مجال الابتكار القابل للطي. وبفضل المرونة المحسنة ومجموعة واسعة من الميزات، تتيح المفصلة المرنة للشاشة أن تلتف داخل المفصلة كقطرة ماء، وذلك باستخدام أربعة أعمدة تشغيل وهيكل حاجز مزدوج يسمح للأجزاء بالانزلاق على طولها. ونتيجة لذلك، يمكن طي الشاشتين بالتساوي دون ظهور أي تجاعيد أو فجوات.



وقد نتج عن هذا التصميم القابل للطي الجديد أخف وأنحف جهاز من سلسلة Galaxy Z Fold حتى الآن. فقد قل سمك الجهاز بأكثر من 2 ملم عن الطراز السابق، حيث يبلغ الحد الأقصى لسمك هاتف "Galaxy Z Fold5" حوالي 13.4 ملم عند طيه. كما خفَّ وزن الجهاز القابل للطي ليصل إلى 253 جراماً فقط - أي أخف بـ 10 جرامات من الطراز السابق، ما يجعله أسهل للحمل وأكثر ثباتاً عند الطي، وأجمل شكلاً كذلك.



وفي كل عام، تواصل شركة سامسونج تحسين سلسلة Galaxy Z Fold من خلال الاستفادة من الهندسة الدقيقة والعمليات التصنيعية المتقدمة. وتُدرس كل التفاصيل بعناية، بدءاً من الآليات الداخلية وصولاً إلى التصميم الخارجي. وقد أدت إعادة تصور المفاصل وسمك الجهاز - وهي السمات الأساسية للأجهزة القابلة للطي - إلى تعزيز سلسلة Galaxy Z Fold بشكل ملحوظ. وستواصل سامسونج البناء على إرثها الغني من الأجهزة القابلة للطي المبتكرة، ما سيضمن استفادة المزيد من المستخدمين من هذه التقنية لتحقيق مزيد من الراحة في حياتهم اليومية.

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اكتشف الجيل القادم من ابتكارات سامسونج خلال حدث "Galaxy Unpacked" المقرر عقده في باريس بتاريخ 10 يوليو.

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