تعاون استراتيجي بين زين الأردن والجمعية الملكية لحماية الطبيعة

الوكيل الاخباري - في إطار استراتيجيها 2020- 2025 في مجال إدارة الاستدامة، الرامية إلى تنفيذ مُبادرات مُستدامة وتبنّي ممارسات بيئية مُبتكرة في العديد من المجالات لا سيّما تلك التي تُعنى بحماية المنظومة البيئية والطبيعية لتحقيق الحياد المناخي للوصول إلى مستقبل مُستدام؛ وقّعت شركة زين الأردن اتفاقية تعاون استراتيجي مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، لتمويل مشروع استدامة شجرة الأردن الوطنية "الملول" في محمية غابات اليرموك.

اضافة اعلان



ووقّع الاتفاقية في مقر شركة زين كلاً من الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم والمدير العام للجمعية الملكية لحماية الطبيعة فادي الناصر، وبيّنت شركة زين أن هذا التعاون يأتي في إطار حرصها على المساهمة في تعزيز الجهود الوطنية في مجال حماية البيئة ليكون الأردن مثالاً يُحتذى به كرائد في العمل المناخي، ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا الخضراء، كما يأتي استكمالاً لمبادراتها التي تنفذّها والبرامج التي تتبناها لحماية البيئة ومواجهة ظاهرة تغيّر المناخ عبر عقد شراكات فاعلة تحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم لترسيخ الوعي البيئي ونشره بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز التنوّع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء، وتقليل انبعاثات الغازات وتقليل بصمتها الكربونية لتحقيق الحياد المناخي والوصول إلى التوازن البيئي.



وستقوم شركة زين الأردن بموجب هذا التعاون بإعادة تأهيل مساحة ضمن محمية غابة اليرموك وتحسين حالة الأشجار المتدهورة وإصلاح النظام الأيكولوجي، عبر تمويلها وتزويدها بشجرة الأردن الوطنية (الملول)، بالإضافة إلى تخصيص منطقة تحمل اسم "زين" داخل المحمية وزراعتها بـ 250شجرة من أشجار الملول-التي تُعد إرثاً تاريخياً وشاهدة على حضارة الأردن- واستعادة كفاءة الغابة للتصدي للتهديدات البيئية التي يفرضها تغيّر المناخ للحفاظ على الغطاء النباتي ومكافحة ظاهرة التصحر، مما يسهم في التحول إلى اقتصاد ومستقبل أخضر.

وقامت الجمعية الملكية وبهدف الحِفاظ على نمط شجر الملول ولاستدامة الإرث الطبيعي من شجرة الملول في موطنها الأصلي، باتخاذ إجراءات سريعة وفورية لحماية رمز الوطن الطبيعي، عبر إجراء تحليل وعمل دراسات لتربة المنطقة لتحديد احتياجاتها من الماء والأسمدة، لضمان خصوبة التربة ولتتناسب مع شجرة الملول.



يذكر أن شركة زين كانت من أوائل الشركات في المنطقة التي أولَت حماية البيئة والتصدي لتبعات ظاهرة التغيّر المناخي اهتماماً كبيراً، عبر توظيفها لعدد من الممارسات التي تصب في خدمة قطاع البيئة وتهدف إلى التخفيف من الآثار المُترتبة على هذا القطاع الحيوي واتخاذ تدابير للمساهمة في معالجة أسباب التلوث، فقامت الشركة بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة الكهرباء الأردنية JEPCOوشركات توزيع الكهرباء EDCO بهدف التوجه لمصادر الطاقة البديلة عبر المعدات والأجهزة التي تستخدمها في محطاتها كافة، وذلك لتخفيض الانبعاثات الكربونية CO2 للمساهمة في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، كما وقّعت الشركة مُذكرة تفاهم مع وزارة البيئة تهدف إلى تبني حلول مستدامة تساهم في معالجة مشكلة الرمي العشوائي للنفايات وحرائق الغابات التي أصبحت تشكّل تحدياً كبيراً لنظامنا البيئي وعناصره المختلفة، ولتعزيز تطبيقها لأهداف التنمية المستدامة التي تتبناها، لا سيما الهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية)، والهدف الثاني عشر (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف الثالث عشر (العمل المناخي).



وفي إطار مساعيها المتواصلة لدعم مزارعي الأردن وتعزيز التنوع البيئي والأمن الغذائي، وضمن مشاركتها في مشروع القافلة الخضراء بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة؛ استكملت شركة زين هذا العام زراعة أشجار تنوّعت ما بين الحُرجية والمُثمرة في 30 مزرعة بمنطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، وفي الحديقة البيئية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، وفي محافظة جرش وفي العاصمة عمّان (منطقة الجيزة)، وعدد من محافظات المملكة، ليصل العدد الإجمالي للأشجار التي زرعتها الشركة إلى 17,400 شجرة، فيما قامت بتركيب شبكات الري بالتنقيط بطول 12,800 متر في 3 مزراع بمنطقة غور فيفا في لواء الأغوار الجنوبية بمحافظة الكرك، لتساهم في الحفاظ على النظام البيئي وتحقيق الأمن المائي عبر نشر الوعي حول تحسين ممارسات الري، فيما وصل عدد المزارعين الذين تدعمهم الشركة إلى40 مُزارعاً.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة