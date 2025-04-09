تعاون بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاتحاد لدعم التمويل الأخضر في الأردن

الوكيل الإخباري- حصل بنك الاتحاد على قرض مساند متوافق مع معايير "بازل 3" من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، وذلك لتعزيز قدراته في مجال التمويل المستدام. سيساهم هذا القرض في توسيع محفظة التمويل الأخضر لدى بنك الاتحاد، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك التي يقودها الشباب أو السيدات، أو التي تقع في مناطق غير مخدومة داخل الأردن.

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سيقوم بنك الاتحاد بتخصيص 60% من قيمة القرض لمشاريع التمويل الأخضر، مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بينما سيقوم بتخصيص 40% منه لدعم مشاريع اجتماعية، منها التمويل الشامل ودعم المشاريع في المناطق غير المخدومة.



يُعتبر تسهيل الوصول إلى التمويل في الأردن عاملاً مهماً للنمو الاقتصادي والتطور الشامل، إلا أن العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تزال تجد صعوبة في الحصول على التمويل، خاصةً حسب حجم الشركة أو نوع المستفيد أو موقعه الجغرافي.



من خلال هذا القرض، يسعى بنك الاتحاد إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية، ودعم خطته في التوسع والنمو، وزيادة مرونته لمواجهة التحديات. كما سيساهم في دعم جهود الأردن للانتقال نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة، بما يتماشى مع التزامات الأردن ضمن اتفاقية باريس للمناخ.



ويُعد هذا القرض هو الثالث الذي يقدمه البنك الأوروبي لبنك الاتحاد، والذي كان أول بنك أردني يتبنى منهجية التوافق مع اتفاقية باريس في عام 2022.



وقال نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يمثل هذا القرض خطوة مهمة في شراكتنا طويلة الأمد مع بنك الاتحاد. وهو يعكس التزامنا المشترك بتقوية القطاع البنكي في الأردن، ودفع عجلة النمو المستدام، وتوسيع الوصول إلى التمويل في المجتمعات الأقل حظاً. نحن فخورون بالتعاون مع بنك الاتحاد لبناء مستقبل مالي أكثر شمولاً واستدامة."



وأضافت نادية السعيد، الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد: "هذا التعاون يعزز شراكتنا المستمرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويؤكد تركيزنا المشترك على توسيع الوصول إلى التمويل المستدام. سيمكّننا هذا القرض من توجيه تمويلات أكثر دقة نحو مجالات أساسية لتطور الأردن، مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومشاريع التكيف مع التغير المناخي والمياه. وهذه الأولويات تتماشى تماماً مع استراتيجيتنا طويلة الأمد والتزامنا بالنمو الشامل والمستدام."



كما كان بنك الاتحاد أول بنك في الأردن ينضم إلى برنامج تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) التابع للبنك الأوروبي، لدعم أجندة الاستدامة الوطنية من خلال تمويل التقنيات والخدمات التي تخفف من آثار التغير المناخي أو تساعد في التكيف معه. وقد كان لهذا التعاون دور كبير في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.



منذ عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 2.2 مليار يورو في الأردن من خلال 74 مشروعاً، 70% منها في القطاع الخاص، بما يشمل دعم القطاع البنكي الأردني من خلال قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقروض مساندة وتسهيلات لتمويل التجارة.