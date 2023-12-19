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الثلاثاء، 19-12-2023 02:42 م

تعاون بين "Visa" و"TECH5" لتطوير الأنظمة الحكومية الرقمية عالميًا

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الوكيل الإخباري - وقعت شركة Visa، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، وشركة "TECH5"، صاحبة الابتكارات في مجال القياسات الحيوية وإدارة الهوية الرقمية، اتفاقية تعاون استراتيجي تركز على تطوير الأنظمة الحكومية الرقمية في جميع أنحاء العالم.اضافة اعلان

وستقوم شركة Visa بالتعاون "TECH5" بوضع خارطة طريق تحتوي على سلسلة من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى إرساء أساس قوي لتطوير مجال المدفوعات الرقمية وإدارة الهوية الرقمية والخدمات الأخرى القائمة على شبكة مترابطة من الأنظمة.
وتتضمن اتفاقية الشراكة خمسة بنود أساسية، الأول: تصميم أنظمة حكومية رقمية محسنة وتنفيذها في البلدان المحددة، والثاني: وضع خارطة طريق للانتقال إلى الدول ودعمها لتنفيذ تطبيق فائق متعدد الخدمات (SuperApp) وإتاحة بيانات اعتماد بطاقة Visa للمواطنين وغير المقيمين من خلال قنوات رقمية متعددة، والبند الثالث: زيادة قبول البطاقات للمدفوعات الحكومية وبرامج الدفع عبر جميع المنصات، والرابع: إطلاق برامج للتثقيف المالي والشمول الرقمي، أما البند الخامس فيختص بالتعاون في إعداد القوانين التنظيمية لتطوير المدفوعات الرقمية.
وتعليقًا علي الاتفاقية، قال شهباز خان، نائب الرئيس الأول ورئيس الحلول التجارية وحركة الأموال لدى Visa في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "يسعدنا البدء في هذا التعاون الاستراتيجي مع شركة "TECH5"، حيث ستتركز جهودنا المشتركة على تعزيز الأنظمة الحكومية الرقمية في جميع أنحاء العالم، مع توفير اهتمام خاص لتطوير خدمات المدفوعات الرقمية وإدارة الهوية الرقمية. إننا ملتزمون بالشمول الرقمي والمالي، ونرى أن هذه الشراكة ستتيح الفرصة لتنفيذ البنية التحتية والخدمات للدفع القائم على الهوية الرقمية محليًا، وبالتالي إفساح المجال لإمكانات سوقية كبيرة".
وتشمل المكونات التقنية والبنية التحتية لمحفظة الهوية التي توفرها شركة "TECH5"عالميًا حزم أدوات تطوير البرمجيات (SDK) للقياسات الحيوية ومنصات برمجية لتسجيل القياسات الحيوية ومطابقتها بطرق غير تلامسية، وإصدار الهوية الرقمية وإدارتها.
ويمكن توزيع هذه الخدمات بسهولة ودمجها مع خدمات الدفع المُقدمة من Visa وغيرها من المكونات التي تحمل قيمة مضافة والتي تدعم تنفيذ البنية التحتية الرقمية العامة وأسواق التجارة الإلكترونية.
ومن جانبه قال ميشيل فان دير هارست، المؤسس المشارك لشركة "TECH5" ورئيسها التنفيذي: "نتطلع إلى هذا التعاون الاستراتيجي مع شركة Visa، والتعلم من خبراتها القيمة ومعرفتها بالسوق، والعمل المشترك على تطوير الجيل التالي من حلول الهوية الرقمية التي تدعمها محافظ الهوية الرقمية القائمة على منهجية SSI، مع التركيز بصورة خاصة على رقمنة المدفوعات الحكومية. ويسعد فريق "TECH5" أن يسهم في هذه الشراكة بما يملكه من فهم عميق وخبرة في تنفيذ عدد من مشروعات الهوية التأسيسية على المستوى المحلي، وذلك بالإضافة إلى ما سنقدمه من المكونات التقنية والبنية التحتية التي تدعم مطابقة القياسات الحيوية والهوية الرقمية وحلول محفظة الهوية للمدفوعات الآمنة التي تتم بكل سلاسة".
والجدير بالذكر أن تطوير العروض التي تجمع بين خدمات Visa و "TECH5" يفتح الآفاق لإمكانات سوقية كبيرة، وهو ما يفسح المجال لتنفيذ البنية التحتية والخدمات للدفع القائم على الهوية الرقمية على المستوى المحلي، وكذلك في المناطق الاقتصادية حيث يمكن تنفيذ هذه الخدمات في جميع أنحاء العالم

 




 

 


 

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