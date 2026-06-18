الخميس 2026-06-18 11:28 ص

تعتزم شركة JustMarkets إطلاق خدمة تداول أسهم شركة سبيس إكس لعملائها

JustMarkets
JustMarkets
الخميس، 18-06-2026 10:12 ص

الوكيل الإخباري-   يسر شركة JustMarkets، إحدى شركات الوساطة الدولية الرائدة، أن تُعلم عملائها بالإطلاق المرتقب لتداول أسهم شركة سبيس إكس (SPCX). ابتداءً من 17 يونيو 2026، سيتمكن المتداولون من التداول في واحدة من أكثر شركات الطيران والفضاء الخاصة متابعة على منصة التداول JustMarkets، وبالتالي الوصول إلى التداول في المجال الابتكاري الذي سيؤثر على تطور الاقتصاد العالمي في المستقبل.

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يعتبر العديد من الخبراء طرح شركة سبيس إكس للاكتتاب العام بمثابة لحظة تاريخية في الأسواق المالية العالمية. باعتبار سبيس إكس شركة خاصة رائدة في مجال الطيران والفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية، واستكشاف الفضاء، فإن دخولها السوق العامة سيجذب اهتماماً كبيراً للشركة من التجار والمستثمرين والمؤسسات والمحللين الماليين.


وعلّق أحد ممثلي شركة JustMarkets على الإطلاق المرتقب قائلاً:


"تستمر الأسواق المالية في النمو، ويزداد اهتمام المتداولين بالشركات التي تقود الابتكار في مختلف الصناعات. تُعد شركة سبيس إكس واحدة من أكثر الأسماء شهرة في مجال الطيران والتكنولوجيا الحديثة. من خلال إضافة أسهم شركة سبيس إكس إلى مجموعة منتجاتنا، فإننا نوفر لعملائنا إمكانية الوصول إلى فرص سوق جديدة مع الاستمرار في توسيع نطاق الأدوات المتاحة للتداول.''


من خلال تضمين أسهم سبيس إكس في محفظة التداول، ستتيح JustMarkets لعملائها تتبع ديناميكيات حركة الأسعار، ودراسة الوضع في السوق، وإجراء المعاملات باستخدام الأداة، وذلك بالاستفادة من جميع أدوات التداول التي تقدمها الشركة.


ستكمل هذه الأداة المحفظة الحالية للمنتجات التي تقدمها شركة الوساطة بما في ذلك الفوركس والمواد الخام والمعادن الثمينة والمؤشرات والعملات المشفرة والأسهم. يُظهر وصول شركة سبيس إكس التزام الشركة بتزويد عملائها بأدوات سوق ذات صلة وشائعة ويتم مناقشتها دوليًا.


ابتداءً من 17 يونيو 2026، سيتمكن عملاء JustMarkets من تداول أسهم سبيس إكس (SPCX) والمشاركة في واحدة من أهم عمليات إطلاق سوق الأسهم في التاريخ.


نبذة عن JustMarkets:


JustMarkets هي شركة وساطة متعددة الأصول معترف بها عالميًا، تقدم خدمات تداول موثوقة وشفافة منذ عام 2012. حصلت الشركة على أكثر من 50 جائزة في المجال، مما يسلط الضوء على تميزها في القطاع المالي. تقدم JustMarkets مجموعة متنوعة من أدوات التداول، بما في ذلك الفوركس والأسهم والسلع والمؤشرات والمعادن والطاقة والعملات المشفرة، وتخدم عملاء في أكثر من 160 دولة.

تشتهر الشركة بأسعارها التنافسية، والتي تتميز بهوامش ربح منخفضة وعمولات معدومة. تقدم JustMarkets خدماتها للمتداولين الجدد وذوي الخبرة على حد سواء من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصممة لتحسين تجربة التداول الخاصة بهم.

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