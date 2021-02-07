تعرّفوا على تحسينات هواوي لمزايا الخصوصية والأمان في نظام تشغيل EMUI 11 الجديد

الوكيل الاخباري - هواتفنا الذكية هي نقطة الانطلاق لكل ما نقوم به في عصرنا التقني اليوم. وسواء كان ذلك للعمل أو الدراسة أو الترفيه أو حتى تنفيذ المهام اليومية؛ مثل دفع الفواتير، والتسوق، وما إلى ذلك، أصبح الهاتف الذكي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا.

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ومع تشغيل كل شيء عبر الأنظمة الرقمية، ليس من المستغرب أن تكون لدى الكثيرين مخاوف تتعلق بالأمان والخصوصية، لا سيما بما يخص سرقة البيانات أو تسريبها. وتدرك هواوي أهمية الخصوصية والأمان مما دفعها إلى إطلاق إصدار EMUI 11 الجديد الذي يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من المزايا التي تضمن أقصى قدر من الحماية.



لنتحدث عن خصوصية البيانات أولاً. هناك العديد من الحالات التي يستطيع شخص آخر من خلالها قراءة الإشعارات والرسائل الشخصية الخاصة بكم أو رؤيتها. ولتتجنبوا ذلك، قد تختارون إبقاء هاتفكم مغلقًا دائمًا، أو تعطّلون الإشعارات على شاشتكم الرئيسية، أو حتى توقفون تشغيل جميع الإشعارات أثناء بث شاشة هاتفكم على شاشة أكبر.

وتوفر هواوي الحل لكل تلك المشكلات عبر ميزاتها الجديدة. على سبيل المثال، استبدلت هواوي مع خاصية Eyes-On-Display الجديدة الشاشة التقليدية Always-On-Display لتظهر لكم الإشعارات فقط عندما تنظرون إلى الهاتف. ويخفي ذلك الإشعارات عن أعين المتطفلين ويوفر أيضًا طاقة البطارية.

ومن ناحية أخرى، سيعرض الهاتف بفضل خاصية حماية المعلومات المدعمة بالذكاء الاصطناعي تفاصيل الرسائل فقط عندما يكتشف أنكم تنظرون إلى الشاشة وحدكم دون وجود شخص آخر بقربكم. ويتم إخفاء تفاصيل الرسائل تلقائيًا عند عدم النظر إلى الشاشة لحماية خصوصيتكم.



أما بالنسبة لعرض شاشة الهاتف الذكي على شاشة خارجية، يمكنكم بمجرد الاتصال اختيار وضع سطح المكتب، حيث سيتم عرض الشاشة على شاشة حاسوبكم وسيعمل هاتفكم كلوحة لمس. أثناء العمل على حاسوبكم الجديد، تعمل الميزة الجديدة في وضع Do Not Disturb Mode على حماية معلوماتكم الشخصية ببراعة.

وسيتم عرض الرسائل الواردة على هاتفكم فقط، ولن تظهر على شاشة العرض الكبيرة. وفي حال تلقيتم مكالمة واردة، لن تتم مقاطعة المحتوى الذي يتم عرضه على الشاشة الكبيرة، حتى إن تجولتم في الخارج لتلقي المكالمة والدردشة لبضع دقائق.







أما مصدر القلق الآخر فهو سرقة البيانات عبر الإنترنت. وتمت معالجة هذا التحديث في نظام تشغيلEMUI 11 من عدة جوانب اعتمادًا على كيفية استخدامك لهاتفك الذكي.

فيمكنك بفضل EMUI 11 إلغاء مشاركة المعلومات الحساسة مثل موقعك وتوقيت المنطقة عند مشاركة الصور للحفاظ على خصوصيتك. وتتيح لك ميزة فلترة الإعلانات Ad Filtering أيضًا حظر إعلانات الإنترنت المنبثقة لتستمتع ببيئة وتجربة تصفح أكثر راحة عبر الإنترنت.

ويمكنك أيضًا إلغاء تفعيل الإعلانات المخصصة للتخلص من الإعلانات المستهدفة غير المرغوب فيها. وبمجرد تفعيلها، لن يتمكن المعلنون من الحصول على معرّفات الإعلانات من جهازك، وستمنحك في الوقت ذاته خيار إعادة تشغيلها بالكامل.



أصبح الأطفال اليوم أيضًا مستخدمين منتظمين للهواتف الذكية، وبسبب توفر الإنترنت متى شاؤوا، أصبحت الحماية عبر الإنترنت ذات أهمية قصوى. فيمكن أن يؤدي السماح للأطفال باستخدام الهواتف الذكية على الدوام أيضًا إلى العديد من المشكلات، مثل السلوك الإدماني وعمليات الشراء الخاطئة عبر الإنترنت، وحتى مخاطر قد تؤثر على البصر.

وتأخذ واجهة المستخدم EMUI 11 كل ذلك في عين الاعتبار، فتأتي مزودة بوضع Child Mode الذي يمكن تفعيله على الهاتف. ما عليكم سوى فتح حساب الأطفال، وستتم فلترة المحتوى غير المناسب للأطفال.

ويمكن تفعيل هذه الميزة في تطبيقات هواوي الأصلية مثل Huawei AppGallery وHuawei Video و Huawei Music وHuawei Reader وHuawei Browser.





مع هذه الميزة في متجر تطبيقات Huawei AppGallery سيتم تقييد استخدام التطبيقات حسب معلومات العمر، ولن يتمكن الأطفال من تحميل الألعاب كما يريدون. وإن قام طفل بالبحث عن محتوى مقيّد، سيقوم متجر Huawei AppGallery تلقائيًا بحظر المحتوى.

إضافةً إلى ذلك، بمجرد تحميل اللعبة، سيحتاج الأطفال إلى طلب إذن من والديهم لإجراء عمليات الشراء في اللعبة، وينطبق الشيء نفسه عندما يرغب الأطفال بشراء كتاب إلكتروني أو خلفية جديدة لهاتفهم. وكل ذلك مدعّم أيضًا بخاصيةDigital Balance التي تهتم بإدارة الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشة، وقيود المحتوى ومشاركة الموقع. ويسمح ذلك للآباء بوضع حدود الاستخدام لأطفالهم بما يناسبهم.



لا يدرك الكثير من المستخدمين أهمية حماية الخصوصية ويعتقدون أنها مجرد شيء بسيط. ومع تزايد انتشار الرقمنة، أصبحت هذه المشكلة تمثل تهديدًا لا بد من معالجته. وبوجود إصدار نظام تشغيل هواوي EMUI 11 ، لا داعي للقلق بشأن المستخدم لأن خصوصيته وبياناته ستكون آمنة ومحمية من عيون المتطفلين والمخاطر المحيطة به.



