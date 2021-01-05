تعرف على اسعار الموبايلات في الاردن من خلال السوق المفتوح

الوكيل الاخباري - أسعار الموبايلات

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تعد الموبايلات في وقتنا الحالي من الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها، أو تجاهل اقتنائها واستخدامها في حياتنا اليومية، حيث باتت تمثل وسيلة التواصل الأكثرة شعبية في المجتمع الأردني، مقارنةً مع الهواتف الأرضية التقليدية التي قل الطلب عليها بشكل كبير، ويعود ذلك بسبب ما تتميز به الموبايلات على اختلاف موديلاتها وعلاماتها التجارية من تقديم ميزات إضافية، والتي لعل من أهمها ما توفره من وصول سريع إلى شبكة الإنترنت، وما تتيحه من تحميل تطبيقات مختلفة، والمزيد غير ذلك، لذا نجد نسبة عالية من الأفراد يتجهون إلى البحث عن موبايل جيد للشراء، يتناسب مع هدفهم من استخدامه، والميزانية المرصودة لهذا الأمر، وهنا يأتي دور موقع السوق المفتوح الذي سهل بشكل كبير من عملية معرفة أسعار كل منها.



موقع السوق المفتوح



موقع السوق المفتوح OpenSooq؛ هو عبارة عن أحد أهم وأشهر المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة، بحيث يمكن من خلالها إتمام العمليات التجارية بصورة مباشرة، وبكل سهولة وسرعة وأمان، نظراً إلى أنه يقدم أمام المستخدمين منصة موثوقة تسمح لهم بنشر إعلانات العرض والطلب والبحث عنها؛ لشتى الأغراض والمنتجات؛ سواء جديدة أو مستعملة، بالإضافة إلى الخدمات والوظائف، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الميزات الأخرى التي تساعدهم على تلبية احتياجاتهم، بما في ذلك الاطلاع على اسعار الموبايلات والأجهزة اللوحية، وأسعار السيارات، وذلك في الدول التي يغطي خدماته بها، والبالغ عددها تسعة عشر دولة موزعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل: المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية…إلخ.

أسعار الموبايلات على السوق المفتوح



عمل السوق المفتوح على تصميم وإطلاق قسم خاص لعرض أسعار الموبايلات والأجهزة اللوحية على منصته، بحيث يمكن من خلاله معرفة سعر الشراء للجهاز الذي يرغب الشخص باقتنائه بكل سهولة وسرعة، إلى جانب المواصفات والإمكانيات التي يتمتع بها؛ دون الحاجة إلى التنقل بين المحلات التجارية والمعارض المتخصصة في بيعها لتحقيق ذلك، إذ كل ما يتطلبه الأمر هو زيارة الموقع على شبكة الإنترنت، والانتقال إلى القسم المعني، ألا وهو "اسعار و مواصفات الموبايلات و التابلت"، ثم مباشرة عملية التصفح والبحث، دون الحاجة لبذل أي مجهود، وخلال أي وقت ومن أي مكان.



قسم أسعار ومواصفات الموبايلات والتابلت على السوق المفتوح



هو عبارة عن قسم خاص يتضمن على أسعار ومواصفات شتى أنواع الموبايلات والأجهزة المطروحة في الأسواق، على اختلاف علاماتها التجارية وموديلاتها، بما في ذلك أجهزة أبل، وسامسونج، وهواوي، ونوكيا، وسوني، وأوبو، وشاومي، ولينوفو، وإل جي، وتكنو، وإتش بي سي، والمزيد غير ذلك، مع العلم أنه يشمل على أسعار شتى الإصدارات المطروحة من قبل هذه الشركات المصنعة على مر السنين، مثل:



ايفون 11 برو ماكس، وجالاكسي A7، و هواوي Y7 برايم، وما إلى ذلك، حيث يتميز هذا القسم بأنه يتيح للمستخدم خاصية بحث متقدمة تساعده في الوصول إلى النتائج المطلوبة في غضون بضع ثوانٍ فقط، بحيث يتم ذلك من خلال اتباع مجموعة بسيطة من الخطوات، والتي تتمثل بكل مما يلي:



●زيارة موقع السوق المفتوح على شبكة الإنترنت.



●الانتقال إلى قسم اسعار ومواصفات الموبايلات والتابلت من خلال القائمة الظاهرة أسفل الشاشة الرئيسية.



●تحديد نوع الجهاز المراد البحث عنه؛ سواء موبايل أو تابلت، ثم تحديد العلامة التجارية المفضلة، ثم اختيار الفئة، وحالة الجهاز سواء جديد أو مستعمل، والسعة التخزينية المطلوب توفرها فيه، وذلك ضمن شريط البحث، وبعد ذلك يتم النقر على خيار بحث؛ لتظهر شاشة تشمل على كافة المعلومات المطلوبة.



●بإمكان المستخدمين أيضاً تحديد المعطيات بصورة مباشرة من خلال شاشة القسم، بحيث تظهر عليها كافة العلامات التجارية ليتم الاختيار من بينها، وعند النقر على أي منها سوف يتم الانتقال به إلى صفحة تتضمن كافة الإصدارات المطروحة من قبلها، وبذلك يتم اختيار المراد منها.



●تظهر على الشاشة أسعار الجهاز المطلوب وفقاً للحالة والسعة التخزينية، وذلك على هيئة رسم توضيحي يبرز السعر الأدنى، والسعر الأعلى، ومتوسط السعر للجهاز.











