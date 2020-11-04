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الأربعاء، 04-11-2020 08:27 ص

تعرف على الخدمات الإعلانية لبيع أسرع على السوق المفتوح

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الوكيل الاخباري - 

السوق المفتوح 

اضافة اعلان

السوق المفتوح OpenSooq إحدى أهم وأشهر المنصات الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة، ويمثل الوجهة المثالية لكل من يرغب بنشر إعلان عرض أو طلب؛ لمختلف الاحتياجات والأغراض؛ سواء الجديدة منها أو المستعملة، وعلى ذلك هو بالتأكيد الخيار الأول لكل من يوّد البحث عن أي منتجات أو سلع أو بضائع للشراء، ويعود ذلك نظراً لما يتميز به من تنوع هائل بالمعروضات، وسهولة في الاستخدام، وسرعة في إتمام العمليات التجارية، ناهيك عن ما يتيحه من إمكانية تواصل مباشرة بين البائع والمشتري؛ دون أي عمولة، أو الحاجة إلى الاستعانة بوسيط. 


السوق المفتوح وجهتك الأولى لبيع أسرع 


يتجه البائعين من تجار وأفراد إلى البحث عن أفضل الطرق التي من شأنها أن تساعدهم على إتمام عملية بيع سريعة، وهنا يأتي دور السوق المفتوح الذي يشكل البيئة الافتراضية الأسرع والأكثر أماناً لبيع كافة الأغراض على اختلافها، حيث يتميز بضمان وصول الإعلان إلى شريحة واسعة من أفراد الفئات المستهدفة، وتحقيق نسب مشاهدات عالية، مما يعني زيادة احتمالات البيع، وبالتالي زيادة الأرباح، بالإضافة إلى ما يتميز به من سهولة وتنظيم في عملية النشر؛ من خلال ما يتضمن عليه من أقسام رئيسية وتصنيفات فرعية. 


إضافةً إلى ما سبق؛ نشير إلى أن السوق المفتوح يقدم العديد من الخدمات التي تساعد البائع في الوصول إلى النتائج المرجوة خلال أقصر وقت ممكن، وذلك عبر ما يوفره من خدمات إعلانية مدفوعة تتسم كل منها بعدة مزايا تتناسب مع متطلبات وأهداف كافة البائعين، وتضمن تلبية احتياجاتهم.


الخدمات الإعلانية على السوق المفتوح 


يقدم السوق المفتوح خدماته في تسعة عشر دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها الخدمات الإعلانية التي تساعد على تعزيز ودعم الإعلان المنشور؛ بهدف ضمان عملية بيع سريعة، والرفع من معدل الأرباح، ويتم ذلك من خلال الاشتراك بالخدمة المناسبة مقابل دفع رسوم رمزية، ونشير فيما يلي إلى أبرز هذه الخدمات على النحو التالي: 


إعادة النشر


 تتيح هذه الخدمة إعادة نشر الإعلان على الموقع بشكل يومي بتاريخ حديث، وتستمر وفقاً للفترة الزمنية التي تم تحديدها والاشتراك بها من قبل المستخدم، الأمر الذي يساعد في بقاء ظهوره أعلى النتائج مدة أطول، وبالتالي تحقيق نسب مشاهدات أعلى، وارتفاع فرص البيع. 


إعلان VIP


تتميز الإعلانات التي تم إضافة هذه الخدمة عليها ببقائها ثابتة أعلى كافة قوائم وفروع الموقع، لذا تعد الخيار الأمثل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن أجل الترويج عن أي منتجات وأغراض، مع العلم أنها تتوفر ضمن فترات زمنية قابلة للتعديل. 


التيربو


تتيح فرصة إعادة نشر الإعلان وظهوره أعلى نتائج البحث ذات الصلة، بالإضافة إلى تمييز الإعلان من خلال وضع إشارة مستعجل ومميز عليه، وتغيير لون الخلفية الخاصة به إلى الأصفر، وذلك بهدف ضمان جذب عدد أكبر من المشاهدات، وإتمام عمليات بيع سريعة، لكن يجب العلم أن نسب المشاهدة تعتمد بشكل أساسي على مدى جودة المحتوى الإعلاني، بحيث من الممكن أن تصل إلى 25 ضعفاً عن مشاهدات الإعلانات العادية. 


البانر الإعلاني


يتم تحديد أفراد الفئات المستهدفة من الإعلان المشترك بهذه الخدمة من خلال طريقة عرضه، من أجل ضمان تسجيل أكبر عدد ممكن من المشاهدات؛ فعلى سبيل المثال في حال تم إضافة إعلان في قسم عقارات للبيع في عمان؛ حينها يكون تم تحديد فئة ونسبة المستخدمين الذين من الممكن أن يكونوا مهتمين بالشراء. 


الحزم الإعلانية


هي عبارة عن خدمة توفر للبائعين من أصحاب المحلات والأعمال إمكانية الاشتراك بحزمة مع الحصول على نسبة خصم عالية على خدمات إعادة النشر، والإعلانات المميزة. 



 




 

 


 

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