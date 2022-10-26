تعرف على خدمات تنسيق الحدائق المتوفرة على السوق المفتوح

الوكيل الإخباري -
هل تحتاج حديقة منزلك إلى عناية خاصة
وتود تزيين الأشجار ونباتات الزينة التي تحيط بالمنزل بشكل مثالي؟ أصبح بإمكانك
الآن الحصول على كافة خدمات تنسيق الحدائق من خلال موقع السوق المفتوح
، وذلك من خلال التواصل مع أصحاب الاختصاص لتقليم أشجار حديقتك
وتنسيقها بالشكل المناسب للمحافظة على المظهر الخارجي الجذاب للمنزل، إلى جانب
إمكانية شراء كافة ما تحتاجه لتجهيز حديقة مميزة.اضافة اعلان
كل ما عليك فعله هو الدخول إلى قسم
الخدمات، ثم الضغط على القسم الفرعي خدمات حدائق
، والبدء بتصفح العديد من الإعلانات للحصول للتواصل مع عمال تنسيق
الحدائق، أو شراء أمور مثل مظلات الحدائق المنزلية، ومعرشات الحدائق، وحصى الزينة،
والعشب الطبيعي والصناعي، وشبك خشب الحدائق، والمزيد من كل ما قد يلزم حديقتك.
يمتاز السوق المفتوح أيضاً بسهولة نشر
الإعلانات عليه؛ فإن كنت تود عرض خدمات تنسيق الحدائق أو السلع الخاصة بك للبيع،
فلا يتطلب الأمر سوى اتباع بعض الخطوات ليصل إعلانك إلى شريحة هائلة من المهتمين
في غضون وقت قصير، وذلك من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع أو التطبيق ثم الضغط على
"أضف إعلان الآن" لإضافة إعلانك بشكل مجاني.
الخدمات الإعلانية على السوق المفتوح
يوفر السوق المفتوح مجموعة من الخدمات الإعلانية
المميزة التي تضمن لك الحصول على مشاهدات مُضاعفة وانتشار أوسع إضافةً إلى إمكانية
ببيع أكثر من سلعة في الوقت ذاته، ويشمل ذلك خدمة المتاجر للحصول على صفحة متجر
خاصة بك تتيح لك تحميل شعار وتصميم لمساحتك الإعلانية، وخدمة الإعلانات المميزة
ليظهر إعلانك في أعلى القائمة وضمن أوائل نتائج البحث، وخدمة إعادة النشر لتجديد
تاريخ نشر إعلانك، وخدمة تيربو ليظهر إعلانك في أعلى قائمة الإعلانات مع إعادة نشر
يومية خلال فترة تمييزه وحصوله على إشارة مستعجل ليُباع بشكل أسرع، وخدمة البانر
الإعلاني لتحديد نسبة وفئة المستخدمين المهتمين بسلعتك، إضافةً إلى خدمة الحُزم إن
كنت ترغب بالحصول على نسبة خصم كبيرة.
التواصل مع السوق المفتوح
ينتشر على شبكة الإنترنت عدد كبير من
المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلانات المبوبة، لكن السوق المفتوح هو
أكثرها شهرة وموثوقية على مستوى العديد من البلدان، فهو يقدم خدماته في أكثر من 19
دولة في الشرق الأوسط، وهو موقع الإعلانات المبوبة رقم 1 في المملكة الأردنية
الهاشمية، ويعود ذلك لما يتسم به من خصائص تجعله المفضل والوجهة الأولى التي
تتبادر إلى الأذهان عند الرغبة بشراء أو بيع أي شي يخطر على البال، والقدرة على
التواصل بين البائع والمشتري بشكل سلس ومباشر. للاستفسارات والأسئلة، يرجى التواصل
مع فريق خدمة العملاء في السوق المفتوح على الرقم 0790180000.