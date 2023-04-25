تعرّف على سورينتو هايبرد بأعلى مواصفات وأفضل سعر في السوق

الوكيل الإخباري - إذا كنت من عشاق سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، فإن كيا الأردن تقدم لك الخيار الأمثل، وذلك من خلال سيارة كيا سورينتو هايبرد 2023، التي تقدّم لك أعلى المواصفات مع أفضل سعر في فئتها، والذي يبلغ 45 ألف دينار أردني شاملًا لرسوم التسجيل والترخيص.

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هل أنت مستعد لتجربة مستوى جديد من مواصفات الراحة والأمان؟

من حيث التصميم، تتمتع كيا سورينتو المثيرة للاهتمام بتصميم خارجي أنيق معزز بمصابيح LED أمامية وخلفية وفتحة سقف بانورامية، إلى جانب التصميم الداخلي الراقي الذي يستوعب ما يصل إلى 7 ركاب ويضمن الراحة لكل راكب، كما تتميز بمجموعة من مزايا الأمان والتقنية القياسية. ليس هذا فحسب، بل إنك ستنعم بقيادة سهلة وانسيابية مع نظام الرؤية المحيطية 360، ومجموعة ناقل الحركة الذكية، ونظام التحكم في التضاريس المتعددة مع العديد من الوضعيات التي تشمل الثلج والوحل والرمال، والذي يقدم سحباً مثالياً للإطار في ظروف الطريق المختلفة، فضلاً عن التحكم المدمج في القيادة بوضعيات القيادة المريحة والاقتصادية والرياضية والذكية.



وبفضل التقنية المتقدمة، فإن سيارة كيا سورينتو تضمن لك أعلى مستويات الأمان التي توفرها مع النظام المساعد على تجنب الاصطدام الأمامي FCA المنطوي على كاميرا ورادار للرؤية الأمامية، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام الخلفي عند الرجوع الخلفي FCCA مع الرادار الخلفي، فضلاً عن نظام LFA الذي يبقيك بأمان في منتصف الطريق في حالات تشتت السيارة من وضع القيادة المثالي، ونظام المساعدة في تجنب الاصطدام في النقطة العمياء BCA، ونظام التحكم الذكي بالسرعة SCC، ونظام عرض معلومات السيارة على الزجاج الأمامي HUD الذي يتيح مراقبة السرعة والمسافة المتبقية والتحكم في القيادة، بما يفسح المجال للتركيز على الطريق، إلى جانب نظام الملاحة والاتصال اللاسلكي ApplCar Play، وتكامل الهاتف الذكي Android Auto، وغيرها.

أما لمتعتك، فتقدم سيارة كيا سورينتو نظام معلومات وترفيه متكامل عبر الشاشة اللمسية قياس 10.25 بوصة، والتي تساعد في الوصول للخرائط والملفات الصوتية واقتراحات سيري وجوجل وجهات الاتصال المفضلة بسهولة، وعبر نظام الصوت نوع Bose الذي يعد من الأنظمة الصوتية والمتطورة التي تسمح لك بالاستمتاع بموسيقاك وأغانيك المفضلة بمدى واسع.



أما بالنسبة لأداء المحرّك، تأتي كيا سورينتو هايبرد بمحرّك هجين بسعة 1.6 ليتر، مع تيربو ومحرّك كهربائي يولّدون معًا قوة 236 حصان، مما يضمن أداءً عاليًا وتوفيرًا في استهلاك الوقود في الوقت ذاته، وذلك بفضل التطويرات التي تم إحداثها في هندسة المحركات والتي تسمح بالحصول على قوة دافعة عالية دون الحاجة إلى زيادة سعة المحرك.