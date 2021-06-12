السبت 12-06-2021
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السبت، 12-06-2021 12:40 م

تعرف عن قرب ... شركة ضراغمة اخوان ( مؤسسة ضراغمة التجارية )

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الوكيل الاخباري - تعتبر شركة ضراغمة اخوان من الشركات الاردنية الراسخة التي تلبي احتياجات السوق المحلي بأفضل سعر وجودة , حيث تشكل الشركة دوراً رئيسياً في قطاع تجارة الالبسة في الاردن.

فمنذ بداية تأسيس الشركة وهي تسعى لتطبيق المفاهيم التجارية الحديثة في قطاع الالبسة في الاردن, والتي تتمثل في توفير المنتجات ذات الجودة العالية للمستهلك الاردني والعربي, وبأسعار منافسة ومناسبة للجميع , وكل ذلك بهدف توفير تجربة تسوف لا نظير لها في المنطقة.

انطلاقاً من المبادئ والقيم التي قامت عليها شركة ضراغمة اخوان, فإنهم ملتزمون بالتفوق في جميع الجوانب الاقتصادية, حيث كانت البداية محل ملابس في وسط البلد لتتوسع وتصبح شركة رائدة ذات فروع متعددة داخل وخارج الاردن, والتي تلبي كافة احتياجات الزبائن من مختلف الاعمار بجميع أنواع الملابس .

تحرص الشركة دائماً على تطوير خدماتها ومرافقها , سعياً للوصول الى اقصى درجات الرضا عند الزبون, كما تعمل الشركة بشكل دؤوب على توسيع كافة اعمالها وتوسيع انتشارها محلياً واقليمياً من خلال افتتاح عدة فروع في الدول العربية الشقيقه المجاورة.

حيث تأسست عام 1984 ويقع المقر الرئيسي للشركة في عمان –في منطقة اللويبدة وتتفرع الى 26 فرع منتشرة في كافة محافظات المملكة و4 فروع في فلسطين حيث تم افتتاح اول فرع عام 1996,

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كان اختيار مؤسسي الشركة بالاستثمار في المملكة الاردنية الهاشمية يستند على المميزات الاستراتيجية للاردن واعتبارها مكاناً خصباً للعمل والتجارة.


ومنذ اللحظه الاولى لتأسيس الشركة كان الهدف الذي وضعوه نصب اعينهم تقديم أفضل المنتجات من حيث الجودة والسعر للسوق المحلي الاردني,
واستمراراً لمسيرة التطور تم العمل على اعتماد علامات تجارية للشركة في بلدان عربية مجاورة من خلالها يتم تجسيد رؤية واهداف الشركة بالانتشار عربياً واقليمياً.


وكل الفخر لشركة ضراغمة اخوان التي تحمل العلامة التجارية DR , وكل الفخر في توفير وتقديم افضل ما تنتجه مصانع الألبسة من دول مختلفة حول العالم لتصل لجميع أفراد الاسرة ولكافة الاعمار , حيث تستورد الشركة بضائعها من الصين , تركيا , مصر , فلسطين بالاضافة الى المنتج المحلي الاردني, بالاضافة الى انها توفر منتجات الالعاب والاكسسوارات والمكياج والعطور وكل هذا بأسعار تناسب الجميع وفي المتناول.

 




 

 


 

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