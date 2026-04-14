تعلن الشركة الأردنية للطيران عن توفير شواغر لمضيفات طيران

الوكيل الإخباري- تعلن الشركة الأردنية للطيران عن حاجتها لتعيين Hostess اضافة اعلان



"كوني جزءًا من عائلتنا وحلّقي معنا في سماء النجاح!"



مضيفات طيران للعمل ضمن طاقمها حسب المتطلبات التالية :-



· اناث فقط

· العمر لا يقل عن 18 عام و لا يزيد عن 30 عام

· لا يقل الطول عن 158سم و لا يزيد عن 175 سم وان يتناسب الطول مع الوزن

· اتقان اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة

· شهادة الثانوية العامة ناجح كحد ادنى

· اردنية الجنسية

· أن تكون لائقة صحياً و لا تعاني من أمراض مزمنة



على من تنطبق عليها الشروط تعبئة طلب التوظيف من خلال الرابط التالي:

https://lnkd.in/d47Fftpy



أو الاتصال هاتفياً أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي: 0779900171