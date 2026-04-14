تعلن الشركة الأردنية للطيران عن توفير شواغر لمضيفات طيران

"كوني جزءًا من عائلتنا وحلّقي معنا في سماء النجاح!"
مضيفات طيران للعمل ضمن طاقمها حسب المتطلبات التالية :-
· اناث فقط
· العمر لا يقل عن 18 عام و لا يزيد عن 30 عام
· لا يقل الطول عن 158سم و لا يزيد عن 175 سم وان يتناسب الطول مع الوزن
· اتقان اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة
· شهادة الثانوية العامة ناجح كحد ادنى
· اردنية الجنسية
· أن تكون لائقة صحياً و لا تعاني من أمراض مزمنة
على من تنطبق عليها الشروط تعبئة طلب التوظيف من خلال الرابط التالي:
https://lnkd.in/d47Fftpy
أو الاتصال هاتفياً أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي: 0779900171
