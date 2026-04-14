الثلاثاء 2026-04-14 04:53 م

تعلن الشركة الأردنية للطيران عن توفير شواغر لمضيفات طيران

الثلاثاء، 14-04-2026 03:04 م
الوكيل الإخباري- تعلن الشركة الأردنية للطيران عن حاجتها لتعيين Hostessاضافة اعلان

"كوني جزءًا من عائلتنا وحلّقي معنا في سماء النجاح!"

مضيفات طيران للعمل ضمن طاقمها حسب المتطلبات التالية :-

·        اناث فقط 
·        العمر لا يقل عن 18 عام و لا يزيد عن 30 عام 
·        لا يقل الطول عن 158سم و لا يزيد عن 175 سم وان يتناسب الطول مع الوزن
·        اتقان اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة 
·        شهادة الثانوية العامة ناجح كحد ادنى
·        اردنية الجنسية
·        أن تكون لائقة صحياً و لا تعاني من أمراض مزمنة

على من تنطبق عليها الشروط تعبئة طلب التوظيف من خلال الرابط التالي: 
https://lnkd.in/d47Fftpy

أو الاتصال هاتفياً أو عن طريق الواتساب على الرقم التالي: 0779900171
