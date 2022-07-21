تعلن تكنو عن إطلاقها العالمي لسلسلة كامون 19، والتي تقدم ميزات تصوير ليلية لا تصدق

الوكيل الإخباري - أعلنت تكنو ، العلامة التجارية العالمية للهواتف الذكية المتميزة ، اليوم عن إطلاق سلسلة كامون 19. صُممت سلسلة كامون 19، لعشاق الموضة من الشباب ، للتغلب على التحديات التقليدية المرتبطة بالتصوير الفوتوغرافي في الليل وظروف الإضاءة المنخفضة بأناقة ، مع ميزات أخرى مثل تقنية التصوير الفوتوغرافي للصور الليلية الساطعة بدقة 64 ميجابكسل مع إطار 0.98 مم.

تتميز الهواتف الذكية في هذه السلسلة أيضًا بتقنية مستشعر مرشح الألوان RGBW من سامسونج ، والتي تضيف بكسلًا فرعيًا أبيض إلى تكوينات RGB العالمية الحالية لتمكين امتصاص الضوء بنسبة 30 بالمائة.

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قال جاك جو ، المدير العام لشركة تكنو: "سلسلة كامون 19هي الحل للمستهلكين في جميع أنحاء العالم الذين يسعون للحصول على هاتف ذكي متميز يجمع بين الأسلوب والأداء مع تجربة تصوير عالية الدقة" نحن فخورون جدًا بتقديم سلسلة كامون 19وملتزمون باستكشاف المزيد من الاحتمالات في دمج التكنولوجيا مع الابتكار والتصميم. "



أول عدسة RGBW + G + P الحساسة لصورة ليلية ساطعة بدقة 64 ميجابكسل

مع الكاميرا الرئيسية المصنعة أولاً بدقة 64 ميجابكسل وعدسة RGBW التي تم تطويرها بالاشتراك مع سامسونج ، تعطي الكاميرا الليلية الفائقة كامون 19 برو معايير جديدة لالتقاط صور ساطعة وواضحة بدقة عالية في الليل. ويتم تحقيق ذلك من خلال استخدام نظام استشعار يحاكي تركيز العين البشرية ويسمح بمعالجة استثنائية للضوء ، جنبًا إلى جنب مع عدسة زجاجية تزيد من امتصاص الضوء بأكثر من 208 بالمائة ويزيد بشكل كبير من سطوع الصورة.



حافة أنحف 0.98 مم ، خلفية مبهرة مع 200 مليون نجمة

يوفر كامون 19 برو أرفع إطار تم صناعته ، مع شاشة مقاس 6.8 بوصة FHD + ، لتقديم تجربة غامرة غير مسبوقة. يوفر الطلاء الذي يشبه الألماس والمكون من 200 مليون بلورة ملمسًا ممتازًا يتجنب لطخات بصمات الأصابع. تعمل الكاميرا القوية ذات الحلقة المزدوجة والكاميرات الثلاث على موازنة الكاميرا بشكل مثالي مع التصميم الجمالي للوحة الخلفية

في الواقع، إنه أمر جميل للغاية ،بأن سلسلة كامون 19 فازت مؤخرًا بجائزة iF Design 2022 لتصميم المنتج المتميز لتصميمها النحيف والإطار المبتكر للكاميرا الثلاثية الحلقية.



توفر عدسة التكبير بمقدار 50 ميجابكسل 2X صورًا أكثر وضوحًا وتفصيلاً

تستخدم الكاميرا التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل والتي اعتمدتها كامون 19 برو عدسة تقريب بصري 2X. تسمح بتصوير مقاطع الفيديو والصور بنتيجة أكثر وضوحًا ودون تشويه، فإن اختيار صورة 2x مع بوكيه لإبراز الصور الشخصية ، يحول اللقطة غير الرسمية إلى تحفة فنية بجودة المجلات.



فيديو بورتريهليلي، ساطعفي ضوءٍ داكن

لعشاق الفيديو ، يعمل كامون 19 برو على تبسيط تصوير مقاطع الفيديو وتحريرها من خلال العديد من الميزات الجديدة المصممة لتقديم مستويات جديدة من الإبداع والجودة. عندما تكتشف خوارزمية عرض الفيديو الليلي السطوع المحيط الأقل من العادي ، فإنها تعمل تلقائيًا مع مستشعر RGBW / نظام العدسة الزجاجية لتحسين سطوع الصورة. مع استخدام تثبيت OIS + EIS - حتى في البيئات المظلمة - يمكن لليزر التركيز بسرعة لضمان صورة أو فيديو ساطع ومستقر.



جمال الوجه بتقنية الذكاء الاصطناعي ، يحدد بذكاء تراكيب الوجه المختلفة ولون البشرة



يستخدم نظام كاميرا الهاتف الذكي أيضًا تقنية AI Face Beauty ، التي تحدد بذكاء تراكيب الوجه وألوان البشرة المختلفة ، وتوفر بشرة ناعمة ودرجات ألوان دقيقة إلى جانب تحسينات أخرى.

شاشة شهادة TüVRheinland بمعدل تحديث مرتفع 120 هرتز

تكمل الجماليات الأنيقة لجهاز كامون 19 برو مع ميزات أداء قوية تسلط الضوء على راحة المستخدم لخلق تجربة ترفيهية مثالية.

سواء كنت تمارس الألعاب أو تشاهد مقاطع الفيديو أو تتصفح الوسائط الاجتماعية ، فإن الهاتف يتميز بشاشة لديها مجموعة ألوان واسعة ومعدل تحديث 120 هرتز ، مما يحسن الهاتف من أجل الوضوح والسطوع ودقة الألوان للحصول على تجربة مشاهدة مذهلة. تعمل الشاشة المعتمدة من TuVRheinland على تقليل الضوء الأزرق وتوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة عن طريق تقليل إجهاد العين والتعب.



بطارية 5000 مللي أمبير + شاحن فلاش 33 وات

يتم تشغيل كامون 19 برو بواسطة مجموعة شرائح MediaTekHelio G96 مع عرض أفضل ، وقدرة أكبر على معالجة الصور وسرعة أكبر. نادرًا ما يمثل نفاد الطاقة مشكلة في كامون 19 برو، وذلك بفضل بطاريته التي تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ، إلى جانب شحن 33 وات فلاش.



التسعيرة والتوافر

من المتوقع أن يتوفر كامون 19 برو ونماذج أخرى من سلسلة كامون 19 على نطاق واسع في يونيو عبر المناطق العالمية بما في ذلك إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا. يختلف السعر حسب المنطقة.

عن تكنو

تكنو هو هاتف ذكي متميز وعلامة تجارية لأجهزة AIoTالتي تعمل في أكثر من 70 سوقًا على مستوى العالم. مع "Stop At Nothing" باعتباره جوهر علامتها التجارية ، تلتزم تكنو بإطلاق العنان لأفضل التقنيات المعاصرة للمتقدمين عبر الأسواق الناشئة العالمية ، ومنحهم منتجات ذكية مصممة بأناقة تلهم المستهلكين للكشف عن عالم من الاحتمالات. تتفهم تكنو احتياجات المستهلكين في الأسواق المختلفة وتزودهم بالابتكارات المحلية والتصاميم التي تظهر من خلال إتقانها لخدمة المستهلكين "الشباب في القلب" ولا تتوقف أبدًا عن السعي وراء التميز. تمتد محفظة تكنو عبر الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء الذكية وأجهزة AIoT. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة: www.tecno-mobile.com.