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الأحد، 21-08-2022 03:47 م

تعلن شركة الدكن إخوان عن توفر شاغر عمل (وظيفة ثابتة)

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الوكيل الإخباري - رجعنا فتحنا باب التوظيف الشروط:
العمر من 18 – 59 سنة 
الإنقطاع عن الضمان الإجتماعي على الأقل لمدة شهر
توفر سيارة او سكوتر 
شرط ان تكون موفرة بالبنزين 
اذا كنت تمتلك رخصة قيادة السكوتر الشركة سوف توفر لك سكوتر
للعمل عليه المميزات :

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الرواتب بناء على 
سيارتك الشخصية : الحد الأدنى 500 دينار شهريا
سكوترك/دراجتك الشخصية : الحد الأدنى 480 دينار شهريا
سكوتر من الشركة : الحد الأدنى 400 دينار شهريا
موظف خاضع لقانون العمل والعمال الأردني 
خاضع لقانون الضمان الأجتماعي
اشتراك الضمان الأجتماعي لأول 6 شهور هديتك من الدكن 
ساعات عمل اضافية بناء على رغبتك لزيادة دخلك
ساعات عمل مرنة
تغطية صحية كاملة في حال وقوع اي حادث لاسمح الله 
وتعويض عن فترة العطل
موعد المقابلات : يوميا من الساعة 9:00ص – 4:00 م 
لمزيد من التفاصيل التواصل على الرقم التالي : 


064161919
0790096298
0771051556

 




 

 


 

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