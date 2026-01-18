تعيين أبو خضر للسيارات وكيلاً رسميًا وحصريًا لعلامة Leapmotor في الأردن

وفي إطار هذا التعاون، من المقرر افتتاح معرض متطور لعلامة Leapmotor في يناير 2026 على شارع مكة، بجانب معارض علامات ستيلانتس الأخرى التي تديرها مجموعة أبو خضر. كما سيتم، بالتوازي، تشغيل مركز موحد لخدمات ما بعد البيع في منطقة بيادر وادي السير الصناعية، لتقديم تجربة خدمة سلسة ومتكاملة للعملاء عبر مختلف العلامات. وسيضم هذا المركز المتطور أكثر من 50 محطة صيانة مجهزة بأحدث التقنيات لإجراء أعمال الصيانة والتشخيص والإصلاحات الهيكلية للمركبات الكهربائية والتقليدية على حد سواء.
وقال السيد نقولا أبو خضر، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو خضر:
"نشعر بالفخر للثقة المتواصلة من قبل ستيلانتس وتعييننا وكيلاً حصريًا لعلامة Leapmotor في الأردن.
هذه العلامة الديناميكية والمبتكرة تتماشى تمامًا مع رؤيتنا في توسيع حلول التنقل المستدام. ونحن متحمسون لتقديم مركباتهم الكهربائية من الجيل الجديد إلى السوق الأردني، وتوفير تجربة امتلاك راقية لعملائنا."
من جانبه، قال السيد شين تيانشو، الرئيس التنفيذي لشركة Leapmotor International:
"نلتزم بإعادة تعريف مشهد المركبات الكهربائية من خلال توظيف أحدث التقنيات والابتكار. إن إطلاق علامة Leapmotor في الأردن عبر شريكنا الموثوق مجموعة أبو خضر يشكل محطة جديدة في استراتيجيتنا التوسعية. ونحن واثقون أن خبرتهم السوقية وحرصهم على رضا العملاء سيسهمان في وضع معايير جديدة للابتكار والخدمة."
تعتمد سيارات Leapmotor الكهربائية على منظومة تكنولوجية متطورة، مع تكامل عمودي يتجاوز 60%، ما يعني أن ما يقارب 60% من المكونات الأساسية يتم تطويرها وتصنيعها داخليًا دون الاستعانة بمصادر خارجية. يتيح ذلك تحكمًا أعلى في الجودة والأداء وتسريع وتيرة الابتكار. كما ترتكز المركبات على تقنية Cell-to-Chassis (CTC) المتقدمة التي تدمج البطارية مباشرة في هيكل السيارة، مما يعزز مستويات السلامة والكفاءة ويُحسّن استغلال المساحة الداخلية. وتدعم هذه المنظومة وحدة تحكم مركزية متطورة مع تحديثات Over-The-Air (OTA) المستمرة، إلى جانب تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الثاني، بما يوفر تجربة قيادة أكثر أمانًا وراحة.
سيستعرض المعرض الجديد أحدث طرازات Leapmotor المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة، إذ تم تصميمه وفق الهوية العالمية للعلامة التجارية لتوفير تجربة تفاعلية وعصرية للزوار. وتشمل مجموعة الطرازات سيارات B10 وC10 وT03، وجميعها كهربائية بالكامل وتجمع بين الأداء المتطور والتصميم الجريء والقيادة الصديقة للبيئة بأسعار تنافسية. وتلبي هذه الطرازات احتياجات فئتي السيارات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، لتناسب شريحة واسعة من العملاء.
كما سيقدم مركز خدمات ما بعد البيع خدمات متكاملة تشمل التشخيص الميكانيكي والكهربائي، وأعمال الهيكل والدهان، والصيانة الدورية، وذلك عبر كوادر فنية معتمدة ومدربة وفق أعلى المعايير العالمية. ويضم المركز أيضًا صالات انتظار عصرية للعملاء مزودة بأنظمة متابعة فورية لحالة المركبات ومرافق راحة متكاملة.
ويعزز هذا التعاون الاستراتيجي مكانة أبو خضر للسيارات كإحدى الشركات الرائدة في قطاع السيارات في الأردن، كما يؤكد التزام ستيلانتس الإقليمي بدعم حلول التنقل المستدامة والمبتكرة والشاملة.
نبذة عن Leapmotor International
Leapmotor International B.V. هي شركة مشتركة تقودها ستيلانتس بنسبة شراكة 51%، مقابل 49% لشركة Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd، وتتخذ من أمستردام مقرًا رئيسيًا لها. وتركز الشركة على إعادة صياغة مستقبل المركبات الكهربائية من خلال توظيف أحدث التقنيات والابتكار، وتهدف إلى تقديم حلول تنقل كهربائية متطورة وبأسعار مناسبة للعملاء حول العالم. بدأت الشركة عملياتها في أوروبا عام 2024، مع أكثر من 250 نقطة بيع بنهاية العام، وتخطط للتوسع في الهند وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية بدءًا من الربع الرابع.
نبذة عن ستيلانتس
تُعد Stellantis N.V. (المدرجة في بورصات نيويورك وميلانو وباريس) إحدى كبرى شركات تصنيع السيارات عالميًا، وتركز على منح عملائها حرية اختيار أسلوب التنقل المناسب لهم، مع تبني أحدث التقنيات وتحقيق قيمة مضافة لكافة الأطراف المعنية. وتضم محفظتها علامات عالمية أيقونية تشمل:
Abarth، Alfa Romeo، Chrysler، Citroën، Dodge، DS Automobiles، FIAT، Jeep®، Lancia، Maserati، Opel، Peugeot، Ram، Vauxhall، Free2move وLeasys.
لمزيد من المعلومات: www.stellantis.com
نبذة عن مجموعة أبو خضر
تأسست مجموعة أبو خضر عام 1937 على يد المرحوم نقولا أبو خضر، الذي أسس وطوّر وأدار أعمال السيارات وقطع الغيار.
واليوم، تُدار المجموعة من قبل الجيل الثالث من العائلة، بقيادة السيد نقولا أبو خضر، حيث شهدت توسعًا كبيرًا وإطلاق شركات تابعة وأقسام متخصصة جديدة ضمن المجموعة.
تتكون المجموعة حاليًا من منظومة متكاملة من الشركات المتخصصة، لكل منها إدارتها المستقلة، مما يتيح تركيزًا استراتيجيًا عاليًا وقربًا أكبر من الأسواق والعملاء.
تحمل المجموعة اليوم الوكالة الرسمية لعلامات BMW في الأردن وفلسطين، وجنرال موتورز في الأردن، وستيلانتس في الأردن، بالإضافة إلى ميتسوبيشي وجيلي في فلسطين. كما تمثل علامات المركبات التجارية الرئيسية في الأردن مثل ميتسوبيشي فوسو، سكانيا، وماسي فيرغسون.
كما تدير المجموعة عمليات واسعة في سوق ما بعد البيع تمتد عبر الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشمل قطع الغيار والزيوت والإطارات والبطاريات. إضافة إلى قطاع السيارات، تشمل أنشطة المجموعة مجالات التأجير التمويلي وتأجير السيارات والصناعات الكيميائية وتطوير الأراضي والعقارات والمراكز التجارية ومشاريع التجزئة.
