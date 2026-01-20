الثلاثاء 2026-01-20 05:25 م

تعيين جاكوبو لاتشين مديرًا لفندق سانت ريجيس عمّان

الوكيل الإخباري- أعلن فندق سانت ريجيس عمّان عن تعيين جاكوبو لاتشين مديرًا للفندق، في خطوة تعكس التزام الفندق المستمر باستقطاب نخبة الخبرات العالمية وتعزيز معايير الضيافة الفاخرة التي يشتهر بها.

ويأتي هذا التعيين ليضيف قيمة نوعية إلى فريق الإدارة، مستندًا إلى الخبرة الدولية الواسعة التي يمتلكها لاتشين وشغفه العميق بتقديم تجارب ضيافة استثنائية.

وبعد انضمامه مؤخرًا إلى فندق سانت ريجيس عمّان، يتولى السيد جاكوبو لاتشين دورًا محوريًا في قيادة عمليات الفندق والحفاظ على التزام العلامة بالتميّز.

 

ويركّز نهجه القيادي على تقديم تجارب مخصّصة للضيوف، وتطوير فريق العمل، وضمان أن تعكس كل تفاصيل الخدمة الإرث العريق لفنادق سانت ريجيس.

ويمتلك السيد جاكوبو لاتشين خبرة تزيد عن 17 عامًا في قطاع الضيافة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط والكاريبي والأمريكيتين وآسيا، في وجهات عالمية مرموقة.

 

وقد شغل خلال مسيرته مناصب قيادية في فنادق بارزة مثل ذا ريتز-كارلتون غراند كايمان، وفندق سانت ريجيس البندقية، وفندق ذا إديشن ميامي بيتش.

 

كما تؤهّله خبراته المتنوعة في إدارة العمليات الفاخرة والتفاعل مع الضيوف لتعزيز مكانة فندق سانت ريجيس عمّان كوجهة رائدة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح في المنطقة.

وعلّق السيد جاكوبو لاتشين على تعيينه قائلاً: "يشرفني كثيرًا أن أتولى قيادة فندق سانت ريجيس عمّان الذي يجسّد أرقى معايير الفخامة والأناقة الخالدة، وأنا فخور بانضمامي إلى فريقه المحلي المتميّز، الذي يُحيي يوميًا جوهر تجربة عيش الرفاهية من خلال شغفه وبراعته."

 

وأضاف: "معًا، سنواصل العمل على ترسيخ إرث من الضيافة الراقية، من خلال تقديم تجارب مخصّصة تمزج بين التميّز العالمي ودفء الضيافة الأردنية الخالدة، ليبقى فندق سانت ريجيس عمّان الوجهة المفضّلة لعملائنا من أصحاب الذوق الرفيع."

وتماشيًا مع التزام الفندق المستمر بالتميّز في العمليات الفندقية ورضا الضيوف، يواصل فندق سانت ريجيس عمّان تعزيز مكانته كواحد من أبرز الوجهات الفاخرة في الأردن، جامعًا ما بين الأناقة الخالدة، والخدمة العالمية المستوى، وجوهر الدفء الأردني.

 
 


