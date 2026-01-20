تعيين جاكوبو لاتشين مديرًا لفندق سانت ريجيس عمّان

وبعد انضمامه مؤخرًا إلى فندق سانت ريجيس عمّان، يتولى السيد جاكوبو لاتشين دورًا محوريًا في قيادة عمليات الفندق والحفاظ على التزام العلامة بالتميّز.
ويمتلك السيد جاكوبو لاتشين خبرة تزيد عن 17 عامًا في قطاع الضيافة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط والكاريبي والأمريكيتين وآسيا، في وجهات عالمية مرموقة.
وعلّق السيد جاكوبو لاتشين على تعيينه قائلاً: "يشرفني كثيرًا أن أتولى قيادة فندق سانت ريجيس عمّان الذي يجسّد أرقى معايير الفخامة والأناقة الخالدة، وأنا فخور بانضمامي إلى فريقه المحلي المتميّز، الذي يُحيي يوميًا جوهر تجربة عيش الرفاهية من خلال شغفه وبراعته."
وتماشيًا مع التزام الفندق المستمر بالتميّز في العمليات الفندقية ورضا الضيوف، يواصل فندق سانت ريجيس عمّان تعزيز مكانته كواحد من أبرز الوجهات الفاخرة في الأردن، جامعًا ما بين الأناقة الخالدة، والخدمة العالمية المستوى، وجوهر الدفء الأردني.
