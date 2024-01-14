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الأحد، 14-01-2024 12:31 م

تعيين نيكولا دفيليير رئيسًا تنفيذيًا لـ "مجموعة المطار الدولي"

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الوكيل الإخباري - أعلنت "مجموعة المطار الدولي"، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي وتوسعته وتشغيله، مؤخرًا تعيين نيكولا دفيليير في منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 14 كانون الثاني 2024، وذلك خلفًا لنيكولا كلود. اضافة اعلان

يمتلك دفيليير خبرة تزيد عن 20 عامًا من العمل في قطاع المطارات؛ حيث شَغِل مسبقًا منصب المدير التنفيذي للتطوير الدولي لمشاريع البنى التحتية في مقر إدارة مطارات فينسي لمدة 12 عامًا. ومن ثم، تولى دفيليير منصب الرئيس التنفيذي لمطار فينسي في كمبوديا لثلاثة أعوام. وخلال هذه الفترة، أشرف على إنشاء المشاريع الكبرى وإدارتها، بما يشمل مطار بنوم بنه الدولي، ومطار سييم ريب، ومطار سيهانوكفيل الدولي، ثمّ جرى تعيينه خلال فترة عمله في مطار فينسي مديرًا تنفيذيًا لعمليات الطرق للأنشطة الدولية.
عام 2016، انضم دفيليير إلى مجموعة مطارات باريس نائبًا للرئيس التنفيذي لمطارات رافينالا. ومن خلال منصبه، أدار العمليات في مطاريْن رئيسييْن في مدغشقر لمدة ثلاثة أعوام. ومنذ عام 2019، تولى دفيليير مهام عضو مجلس الإدارة  والعديد من اللجان التنفيذية في الشركات التابعة الرئيسية ضمن محفظة أعمال مجموعة مطارات باريس، بما يشمل مجموعة تاف للمطارات (15 مطارًا)، ومطار ليجي ومطار ستيوارت (في نيويورك).
وتعليقًا على تعيينه، قال دفيليير: "أود أن أعرب عن خالص تقديري لزميلي العزيز نيكولا كلود لقيادته المتميزة على مدار الأعوام الأربعة الماضية. يشرفني شخصيًا الانضمام إلى فريق "مجموعة المطار الدولي"، وأتطلع إلى الإسهام في التطوير المستمر لمطار الملكة علياء الدولي، وتعزيز مكانته بوصفه مطارًا تنافسيًا إقليميًا وصديقًا للمناخ. وسيظل تركيزنا الراسخ على تقديم خدمات استثنائية للمسافرين مع تشكيل تجربة مطار مضيافة تُشعرهم وكأنهم في بيوتهم".
وأضاف: "مع وجود العديد من الخطط الطموحة التي تلوح في الأفق والإنجازات التي يتعين تحقيقها، فإنني على ثقة من أننا، جنبًا إلى جنب مع الحكومة الأردنية، بالإضافة إلى موظفينا المتفانين والشركاء والمساهمين، سنعزز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

 




 

 


 

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