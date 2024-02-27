تقرير السوق المفتوح لعام 2023: نافذة على عالم السيارات في الأردن

الوكيل الاخباري - بِفَخر وإثْبَات لِدوْره الرِّياديِّ فِي مَجَال الإعْلانات المبوَّبة فِي الممْلكة الأرْدنِّيَّة الهاشميَّة، ومكانته كالرَّقْم 1 فِي عَالَم بَيْع وشراء السَّيَّارات فِي البلَاد؛ نَشْر مَوقِع السُّوق المفْتوح تقْريره السَّنَويُّ حَوْل السَّيَّارات الأكْثر شُيوعًا وطلبًا لِعَام 2023، لِيكون بِمثابة نَافِذة على معْلومات حَصرِية وَتحلِيل شَامِل لِسوق السَّيَّارات الأرْدنِّيِّ وتوجُّهاته.

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لَعلَّ أَبرَز مَا يَجعَل هذَا التَّقْرير اِسْتثْنائيًّا أَنَّه يُقدِّم لِلْقرَّاء نَظرَة حَصرِية على أَبرَز العلامات التِّجاريَّة لِلْعَام والْموديلات الأكْثر طلبًا، مِمَّا يَلعَب دوْرًا فعَّالا فِي تَعزِيز الفهْم اَلْعام لِقوَّة سوق السَّيَّارات فِي اَلأُردن.



باستعراض تقرير منصة السوق المفتوح، يتبين أن العلامات التجارية التي برزت وكان لها شعبية كبيرة في الأردن خلال عام 2023 تمثلت في القائمة التالية، وترتيبها يعكس الإقبال الكبير عليها:

1. هيونداي.

2. تويوتا.

3. كيا.

4. مرسيدس بنز.

5. ميتسوبيشي.

6. فورد.

7. فولكس فاجن.

8. هوندا.

9. نيسان.

10. بي إم دبليو.

بِلَا شكٍّ، نُلَاحِظ تَصدُّر هِيونْدايْ القائمة بِفَضل سيَّاراتهَا المميَّزة والمتوفرة بأسعار معقولة للجميع، وَتَلتهَا تُويوتَّا بِقوَّة، ثُمَّ حَجزَت كُلًّا مِن كيِّا ومرْسيدس مكانتهمَا بِثبات، وتُلْحِق بِهم مِيتْسوبيشي بِالْمرْتبة الخامسة بِمجْموعة رَائِعة مِن الموديلات، وَمِن ثمَّ تَأتِي فُورْد، وُفولِكْس فَاجِن، وهونْدَا، ونيسَان، لِتحْتلّ أخيرًا بِي إِم دبْليو المرْتبة العاشرة. وَلذَلِك، لََا بُدَّ مِن الإشادة الكبيرة بِمنصَّة السُّوق المفْتوح كَوُجهَة رَئيسِية لِلسَّيَّارات فِي اَلأُردن، نظرًا لِلدَّوْر الرَّئيسيِّ والْفعَّال اَلذِي تَقُوم بِه فِي تَسهِيل عمليَّات البيْع والشِّراء وَتقدِيم خِدْماتهَا بِكفاءة عَالِية، مِمَّا يُسْهِم فِي تَعزِيز تَجرِبة المشْترين والْبائعين على حدٍّ سَوَاء فِي سُّوق السَّيَّارات الأرْدنِّيَّ.



أكثر أنواع هياكل السيارات شيوعًا في الأردن لعام 2023

غَطَّى تَقرِير مِنَصة السُّوق المفْتوح كَذلِك الحدِيث عن أَكثَر أَنوَاع هَياكِل السَّيَّارات اِنْتشارًا على الطُّرقات الأرْدنِّيَّة، وَأَفاد بِأنَّ سيَّارَات السَّيدانِ سَجلَت حُضورًا بارزًا بِنسْبة وَصلَت إِلى 58%، مِمَّا يجْعلهَا اَلفِئة الأكْثر شُيوعًا، تَليهَا سيَّارَات الـ SUV بِنسْبة 15% كَثانِي أَكثَر الهياكل اِنْتشارًا، وَبَعدهَا جَاءَت سيَّارَات الهاتْشباك بِنسْبة 11%، وَمِن ثمَّ الحافلات الصَّغيرة (مِيني فَإِن) بِنسْبة 5%، تَلتهَا سيَّارَات البيك أب بِنسْبة 5%، وأخيرًا أَنوَاع الهياكل اَلأُخرى بِنسْبة 6%.



نُشير فِي القائمة أَدنَاه إِلى أَنوَاع هَياكِل السَّيَّارات الأكْثر شُيوعًا بِالتَّرْتيب:

1. سيَّارَات السيدان: بِنسْبة 58%.

2. سيَّارَات الـSUV: بِنسْبة 15%.

3. سيَّارَات هاتشْباك: بِنسْبة 11%.

4. حافلَات صَغِيرَة (ميني فان): بِنسْبة 5%.

5. بِيك أب: بِنسْبة 5%.

6. أَنوَاع أُخرَى: بِنسْبة 6%.



لََا بُدَّ مِن الإشارة أيْضًا إِلى الألْوان الأكْثر شُيوعًا فِي تَقرِير مِنَصة السُّوق المفْتوح لِعَام 2023، حَيْث لَاقَت بَعْض الألْوان إِقْبالا أَكبَر مِن غيْرهَا، بحيث يُمْكِنك بِسهولة مُلَاحظَة سَيطرَة اللَّوْن الأبْيض بِقوَّة على الطُّرقات الأرْدنِّيَّة، حَيْث تمَّ تصْنيفه بِالْمرْتبة اَلأُولى، يليه اللَّوْن الأسْود بِالْمرْتبة الثَّانية، ثُمَّ اللَّوْن الفضِّيِّ، وَمِن ثمَّ اللَّوْن الرَّماديُّ والذي أصبح يلقى رواجا في السنوات الأخيرة، ومن ثم اللَّوْن الأزْرق.



يُلَاحِظ أيْضًا هذَا التَّفْضيل فِي عدد الإعْلانات على مِنَصة السُّوق المفْتوح، حَيْث يُتيح البحْث المتطوِّر لِلْمشْترين تَحدِيد اللَّوْن اَلذِي يُفضِّلونه عِنْد البحْث عن سيَّارتهم المثاليَّة.



حركة العرض والطلب على السيارات حسب نوع المحرك

يشهد سوق السيارات الأردني حالة من التحول الجذري، حيث يزداد الإقبال بشكل مستمر على السيارات الكهربائية، مما يجعلها تتربع على عرش القائمة من حيث العرض والطلب وفقًا لنوع المحرك، ومع ذلك، فإن مستويات العرض الحالية لا تزال غير كافية لتلبية هذا الطلب المتزايد، مما يُلح على ضرورة زيادة توفير هذه الفئة من السيارات. وعلى النقيض من ذلك، تُظهر السيارات الهايبرد وفرة في العرض تفوق الطلب، على الرغم من أنها تحتل مكانة متقدمة في السوق من حيث الشعبية.



أما السيارات التي تعمل بمحركات البنزين، فهي تأتي في المرتبة الثالثة مع وجود فائض ملحوظ في العرض مقارنة بالطلب. وفي سياق متصل، يُعاني قطاع السيارات الديزل من زيادة في العرض تفوق الطلب الأقل نسبيًا، مما يشير إلى ضرورة تقليص الإنتاج أو تحويله نحو خيارات أكثر تناغمًا مع توجهات المستهلكين.

بينما توازن السيارات المايلد هايبرد بين العرض والطلب تقريبًا، فإنها تأتي في المرتبة الخامسة من حيث الأفضلية. وأخيرًا، تعاني السيارات البلاغ ان هايبرد من نقص في العرض، ولكنها لا تزال تفوق الطلب، مما يعكس ترتيبها الأخير في السوق ويُبرز التحديات التي تواجهها في جذب اهتمام المستهلكين.

موديلات السيارات الأكثر رواجًا في الأردن لعام 2023 وفقًا للسوق المفتوح



سيارات الـSUV والكروس أوفر

مع ارتفاع أسعار المحروقات وتوجه المشتري الأردني للسيارات الكهربائية، أحكم الصانع الألماني صاحب العلَّامة التِّجاريَّة فُولكْس فَأجَن سيْطرته البارزة ضِمْن فِئة أَكثَر سيَّارَات ال SUV والْكروس أَوفَر اِنْتشارًا فِي الممْلكة، حَيْث اِحْتلَّ المرْتبة اَلأُولى بِفَضل سيَّارته الرَّائعة ID4، والْمرْتبة الثَّالثة مِن خِلَال سيَّارته ID6، بيْنمَا كان حُضُور الصناعة اليابانيَّة بارزًا فِي المرْتبة الثَّانية، بِحَيث كَانَت مِن نصيب العلَّامة هُونْدَا بِفَضل سيَّارتهَا e:NS1.



شاحنات البيك أب

منصَّة سُوق المفْتوح أَكمَلت مُهمتهَا بِدراسة حَركَة العرْض والطَّلب على السَّيَّارات فِي الممْلكة لِعَام 2023، وتمحْورتْ الدِّراسة هَذِه المرَّة حَوْل شاحنَات البيك أب، حَيْث تَفوقَت بعْضهَا على البعْض الآخر لِتأْتي وفْقًا لِلتَّقْرير بِالتَّرْتيب التَّالي:



1. تَصدرَت مِيتْسوبيشي المرْكز الأوَّل فِي القائمة بِفَضل مُوديل L 200 اَلذِي حَقَّق إِقْبالا كبيرًا جِدًّا.

2. جَاءَت تُويوتَّا بِالْمرْتبة الثَّانية مِن خِلَال المنافسة بِسيَّارتهَا هَايلْكِس المذْهلة.

3. حَصلَت العلَّامة التِّجاريَّة إِيسوزو على المرْتبة الثَّالثة بِفَضل سيَّارتهَا D-Max، وَهذَا لَيْس بِالْأَمْر المفاجئ نظرًا لِتفوُّقهَا فِي الأدَاء والتَّصْميم.



سيارات السيدان هايبرد/مايلد هايبرد

وفْقًا لِتقْرِير السُّوق المفْتوح لَعَّام 2023؛ اِكْتسَحتْ العلَّامة التِّجاريَّة العمْلاقة تُويوتَّا المرْتبة اَلأُولى والثَّانية ضِمْن فِئة أَكثَر سيَّارَات السَّيِّدان الهايْبرْد والْمايْلد هَايبِرد شَعبِية فِي اَلأُردن لِعَام 2023؛ مِن خِلَال سيَّارتيْهَا كُورولَا وكامَري على التَّرْتيب، بيْنمَا اِسْتطاعتْ هيونْدَاي المنافسة بِقوَّة الاسْتحْواذ على المرْتبة الثَّالثة مِن خِلَال سيَّارتهَا أيونَيْك.



السيارات السيدان الكهربائية

رَغْم المنافسة الشَّديدة فِي فِئة سيَّارَات الكهْرباء السَّيِّدان فِي السُّوق الأرْدنِّيِّ، إِلَّا أنَّ شَركَة تِيسْلَا تَمكنَت مِن التَّأَلُّق وَتحقِيق إِقبَال كبير على مُوديلاتهَا، ووفْقًا لِتقْرِير مِنَصة السُّوق المفْتوح؛ نَجحَت فِي الاسْتحْواذ على المرْتبة اَلأُولى فِي القائمة بِفَضل سيَّارتهَا المميَّزة تِيسْلَا 3، وَتَلتهَا بِالْمرْتبة الثَّانية العلَّامة التِّجاريَّة الصِّينيَّة شانْجَان اَلتِي أَثبَتت وُجودَهَا بِقوَّة خِلَال عام 2023 فِي الممْلكة مِن خِلَال سيَّارتهَا إِيدو، وأخيرًا، نَجحَت هِيونْدايْ فِي دُخُول القائمة مِن خِلَال سيَّارتهَا أيونَيْك الكهربائية واحْتلال المرْتبة الثَّالثة، وَيمكِن القوْل إِنَّ هَذِه النَّتائج تُوضِّح تَفضِيل المشْترين الأرْدنِّيِّين لِلسَّيَّارات ذات التِّقْنيَّات الحديثة والصَّديقة لِلْبيئة.



سيارات السيدان الكهربائية الجديدة والواعدة في عام 2023

فِي نِهاية تَقرِير مِنَصة السُّوق المفْتوح الأفْضل فِي مَجَال بَيْع وشراء السَّيَّارات فِي الممْلكة؛ أَرفَقت معْلومات دَقِيقَة حَوْل أَكثَر سيَّارَات السَّيِّدانِ الكهْربائيَّة اَلتِي أَطلَقت حديثًا وَمِن المتوقَّع أن تُحقِّق نجاحًا ضخْمًا فِي المسْتقْبل نظرًا لِشدَّة الإقْبال عليْهَا، وعليْه تمَّ تَصنِيف سَيَّارة Han الكهربائية اَلتِي طَرحَت مِن قَبْل العلَّامة التِّجاريَّة الصِّينيَّة BYD فِي المرْتبة اَلأُولى، وَتَلتهَا سَيَّارة 330e المميَّزة مِن بِي إِم دبْليو، أَمَّا المرْتبة الثَّالثة كَانَت مِن نصيب سَيَّارة +EQE 350 الجديدة كُلِّيًّا مِن مرْسيدس بِنْز.















