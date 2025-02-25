تقرير السوق المفتوح لعام 2024: أبرز التوجهات في سوق السيارات الأردني

الوكيل الإخباري- استمرت بعض العلامات التجارية في تحقيق نجاح ثابت في سوق السيارات الأردني على مدار السنوات، إلا أن السنوات الخمس الماضية شهدت تحولًا ملحوظًا مع دخول موديلات جديدة، خاصة الكهربائية والهجينة، إلى السوق. هذا التنوع المتزايد في الخيارات دفع المستهلك الأردني إلى إعادة تقييم أولوياته، حيث أصبح التركيز أكبر على السيارات الاقتصادية والصديقة للبيئة. وانطلاقاً من هذا السياق، يسلط تقرير السوق المفتوح لعام 2024 الضوء على هذه التحولات، مقدمًا تحليلًا شاملًا لكيفية تأثيرها على سلوك المستهلك وخياراته في سوق السيارات.



من خلال هذا التقرير، يهدف موقع السوق المفتوح إلى تزويد عملائه بأدوات تساعدهم في اتخاذ قرارات شراء مدروسة، مع الاستفادة من أحدث العروض المتاحة في السوق.

أكثر 10 ماركات سيارات طلباً في الأردن لعام 2024



استنادًا إلى التقرير الأخير من السوق المفتوح حول سوق السيارات الأردني في عام 2024، يمكن ملاحظة استقرار ملحوظ في ترتيب أكثر 10 ماركات طلبًا، حيث حافظت العلامات التجارية الكبرى على مراكزها القوية في عام 2024، كما كانت الحال في السنوات السابقة، بحيث تصدرت علامات تجارية كورية جنوبية ويابانية المشهد من خلال هيونداي في المرتبة الأولى بفضل مزيجها الفريد من الأسعار التنافسية والجودة العالية، مما جعلها الخيار الأول للمستهلك الأردني، وتلتها تويوتا في المركز الثاني، وكيا في المركز الثالث.



فيما يلي قائمة بأكثر 10 ماركات سيارات طلباً في الأردن لعام 2024:



1. هيونداي

2. تويوتا

3. كيا

4. مرسيدس-بنز

5. فورد

6. ميتسوبيشي

7. فولكس فاجن

8. بي إم دبليو

9. نيسان

10. هوندا

أما بالنسبة لبقية العلامات التجارية، فقد استمرت مرسيدس-بنز في الحفاظ على مكانتها كرمز للفخامة والأداء الرفيع، مما جعلها خيارًا مميزًا للفئات الراقية. في المقابل، بقيت فورد قوية في السوق بفضل تنوع سياراتها بين السيدان الاقتصادية ،الدفع الرباعي والشاحنات القوية، مما جعلها تلبّي احتياجات العديد من الفئات.



من جهة أخرى، تواصل ميتسوبيشي جذب العائلات بفضل سيارات الدفع الرباعي المتينة، كما شهدت فولكس فاجن زيادة في الطلب بفضل تطويرها الموديلات الكهربائية، وهو الأمر الذي لم يكن مفاجئًا نظرًا لتوجه المشترين في الأردن في العام المنصرم نحو هذا النوع من السيارات الموفرة للوقود.



في حين حافظت بي إم دبليو على مكانتها بين الشباب الذين يعشقون الأداء الفائق والتكنولوجيا المتقدمة، واستمرت كل من نيسان وهوندا أيضًا في تلبية احتياجات الأسر الأردنية بفضل كفاءتهما في استهلاك الوقود وتصاميمهما العملية.



نظرة أعمق في سوق السيارات الأردني لعام 2024



قام فريق السوق المفتوح بتحليل أعمق لسوق السيارات في الأردن لعام 2024، مع التركيز على السيارات الحديثة من موديلات بين 2020 و 2025، إذ كان الهدف من هذا التحليل فهم التغيرات الحاصلة في السوق وتحديد الاتجاهات الجديدة التي تسيطر على اختيارات المستهلكين في هذا الإطار الزمني المحدد.



استنادًا إلى تقرير السوق المفتوح لعام 2024، وبالنظر فقط على موديلات ما بين 2020 و 2025 ظهرت علامات تجارية جديدة برزت بشكل ملحوظ وأصبحت محط اهتمام الناس.

1. تويوتا.

2. فولكس فاجن.

3. هيونداي.

4. كيا.

5. بي واي دي.

6. تيسلا.

7. شانجان.

8. مرسيدس بنز.

9. هوندا.

10. ميتسوبيشي.

بينما كانت علامات مثل تويوتا ومرسيدس بنز مشهورة بالفعل، شهدت علامات أخرى مثل تيسلا زيادة ملحوظة في الطلب بفضل انتشار التكنولوجيا الحديثة واهتمام المستهلكين بالتوجهات البيئية والسيارات الكهربائية، كما شهدت بي واي دي وشانجان أيضًا إقبالًا هائلًا بعد فترة قصيرة من دخولهما إلى السوق الأردني، مما يعكس التوجهات الحديثة في السوق المحلي واهتمام المستهلكين بالخيارات الجديدة والمبتكرة.

أكثر 10 موديلات سيارات شراءً في الأردن



يعكس السوق الأردني تفضيلًا للموديلات التي تجمع بين الأداء والأناقة والعملية، فتأتي تويوتا بريوس في المرتبة الأولى، حيث تظل الرائدة في تكنولوجيا السيارات الهجينة وخيارًا شائعًا. تليها في المرتبة الثانية هيونداي أفانتي، التي تحتفظ بمكانتها القوية بفضل تصميمها الأنيق وموثوقيتها. أما تويوتا كامري، التي تأتي في المرتبة الثالثة، فهي الخيار الدائم للمستهلكين بفضل شعبيتها الممتدة.



في المرتبة الرابعة نجد فورد فيوجن، التي تجذب قاعدة عملاء مخلصة بمزيجها من الراحة والتكنولوجيا، أما في المرتبة الخامسة، فقد اكتسبت هيونداي أيونيك، الهجينة متعددة الاستخدامات، قوة جذب كبيرة بفضل كفاءتها ومرونتها.



تأتي هيونداي أكسنت في المرتبة السادسة، وهي خيار موثوق من حيث الحجم الصغير والسعر المعقول، وتحظى بشعبية واسعة، وفي المرتبة السابعة، نجد ميتسوبيشي لانسر، السيدان الموثوقة والفعالة، التي تحتفظ بمكانتها في السوق. أما في المرتبة الثامنة، فتأتي مرسيدس بنز الفئة E، التي تلبي احتياجات العملاء المميزين وتظل رمزًا للفخامة والأداء الرفيع، فيما في المرتبة التاسعة تأتي هيونداي سوناتا، السيدان الواسعة والمجهزة جيدًا، التي توفر قيمة ممتازة في فئتها. وأخيرًا، تكمل كيا نيرو، الهجينة الأنيقة والفعالة، قائمة العشرة الأوائل في المرتبة العاشرة.



موديلات 2022-2025 في صدارة القائمة لعام 2024 في الأردن



لتسليط الضوء بشكل مفصل على التحولات الكبيرة في سلوكيات الشراء لدى الأردنيين في عام 2024، قام فريق السوق المفتوح بدراسة دقيقة للموديلات الحديثة التي لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، وتحديدًا بين 2020 و 2025. وركز في تحليله على السيارات التي تتمتع بشعبية متزايدة في السوق المحلي، مع مراعاة التوجهات الجديدة التي تسيطر على سوق السيارات الأردني خلال العام السابق.



1. فولكس فاجن آي دي 4.

2. تيسلا موديل 3.

3. هيونداي أيونيك.

4. كيا نيرو.

5. شانجان إي ستار.

6. بي واي دي سيجال.

7. تويوتا كورولا.

8. هيونداي كونا.

9. تويوتا كامري.

10. تويوتا راف 4.

يشهد السوق الأردني تحولًا ملحوظًا، حيث هيمنت السيارات الكهربائية بشكل واضح على قائمة السيارات الأكثر طلبًا، فقد تصدرت القائمة 5 سيارات كهربائية بالكامل، مما يعكس تزايد الإقبال على هذا النوع من الموديلات بصورة غير مسبوقة.



تأتي السيارات الهجينة لاحقًا لتظهر بقوة في القائمة، مع تزايد الإقبال عليها من قبل المستهلكين الذين يبحثون عن حلول تجمع بين الأداء الممتاز وكفاءة استهلاك الوقود.



هذا التغيير يبرز كيف أن السيارات الكهربائية والهجينة أصبحت أكثر من مجرد خيار، بل أصبحت اليوم الخيار الأوحد للعديد من المشترين في الأردن الذين يسعون لتقليل تأثيرهم البيئي وتوفير تكاليف الوقود.



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أكثر أنواع السيارات طلبًا في الأردن حسب نوع الهيكل وفقًا لتقرير السوق المفتوح لعام 2024



بحسب تقرير السوق المفتوح لعام 2024، يظهر ترتيب أكثر أنواع الهياكل والسيارات طلبًا في السوق الأردني حسب نمط الهيكل كما يلي:



● سيارات السيدان: تتصدر قائمة الأنواع الأكثر طلبًا، وتضم الموديلات الأكثر شعبية ما يلي:

○ سيارات السيدان الصغيرة: تيسلا موديل 3، تويوتا كورولا، شانجان إيدو.

○ سيارات السيدان متوسطة الحجم: تويوتا كامري، هيونداي سوناتا، هوندا أكورد.

○ سيارات السيدان الكبيرة: مرسيدس بنز الفئة-E، بي واي دي هان، و بي إم دبليو الفئة الخامسة.

● السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV): احتلت المركز الثاني في ترتيب الأنواع الأكثر طلبًا، مع موديلات بارزة تشمل فولكس فاجن ID 4، وفولكس فاجن ID 6، وبي واي دي سونج بلس.

● سيارات هاتشباك: جاءت في المركز الثالث، وتمثلها موديلات هيونداي أيونيك، وشانجان إي ستار، وبي واي دي سيجال.

● سيارات البيك أب: تأتي في المركز الرابع، مع موديلات شهيرة تتمثل بـ ميتسوبيشي L200، وتويوتا هيلوكس، وإيسوزو دي ماكس.

● سيارة كوبيه: حلت في المركز الخامس، وهي الخيار المثالي لمحبي التصاميم الرياضية.

● الحافلات الصغيرة (Mini Bus): في المركز السادس، وهي خيار مناسب للنقل المدرسي والخدمات السياحية.

● السيارات الكشف: جاءت في المركز السابع، حيث تركز على الفخامة والتصميم المميز.

● الشاحنات: تأتي الشاحنات بمختلف أنواعها وأحجامها العملية في المركز الثامن.

على الرغم من أن السيارات ذات نمط الكروس أوفر لم تكن من أكثر الأنواع طلبًا في عام 2024، إلا أن هناك موديلات كانت من بين الأكثر طلبًا والتي تنتمي إلى هذه الفئة، هي:



1. كيا نيرو.

2. تويوتا راف 4.

3. تويوتا BZ4.

أكثر ألوان السيارات شعبيةً في الأردن

حرص السوق المفتوح على دراسة الشارع الأردني بشكل شامل لعام 2024، ومن خلال تلك الدراسة تم تحديد أكثر ألوان السيارات المطلوبة والمرغوبة في السوق الأردني. وفيما يلي قائمة بها، مرتبة من الأكثر رواجًا إلى الأقل:



1. اللون الأبيض.

2. اللون الأسود.

3. اللون الفضي.

4. اللون الرمادي.

5. اللون الأزرق القاتم.

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