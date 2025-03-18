تقنية عرض النقاط الكمومية من سامسونج تحصل على اعتماد "خالية من الكادميوم" وشهادة SGS

الوكيل الإخباري- أعلنت سامسونج للإلكترونيات اليوم أن طبقة النقاط الكمومية المستخدمة في تلفزيوناتها المزودة بتقنية ‘QD’ قد حصلت على شهادة الامتثال للمعايير الأوروبية لتقييد المواد الخطرة RoHS، كما تم التحقق من خلوها من الكادميوم من قبل معهد SGS العالمي للاعتمادات.

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ويقع المقر الرئيسي للمعهد في جنيف، سويسرا، وهي جهة رائدة عالمياً في مجال الاختبار وإصدار الشهادات، حيث تقدم خدمات تضمن امتثال الشركات لمعايير الجودة والسلامة الصارمة عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك المنتجات الإلكترونية، والأغذية، والبيئة. وإلى جانب اعتماد معهد SGS لتقنية النقاط الكمومية الخالية من الكادميوم في طبقة النقاط الكمومية من سامسونج، يضمن امتثال الشركة لتوجيه RoHS الأوروبي توفير تجربة مشاهدة تلفزيونية آمنة.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال النائب التنفيذي لرئيس قطاع شاشات العرض في سامسونج للإلكترونيات، تايونغ سون: "تعتمد تلفزيونات النقاط الكمومية من سامسونج على تقنية آمنة تتوافق مع القيود المفروضة على المواد الخطرة، مع تقديم جودة صورة لا مثيل لها". وأضاف: "إن الحصول على شهادة SGS يؤكد بشكل كامل سلامة منتجاتنا، ومع هذا الاعتراف، نواصل التزامنا بتطوير تقنيات عرض مستدامة بشكل مستمر."



وبدأت سامسونج أبحاثها في تقنية النقاط الكمومية عام 2001، وساهم التزامها المستمر بالبحث والاستثمار في ترسيخ مكانتها في طليعة الابتكار في سوق الشاشات العالمي. وبعد تطوير أول مادة نقاط كمومية خالية من الكادميوم في العالم عام 2014، أطلقت سامسونج تلفزيونات مزودة بهذه التقنية في العام التالي. ومنذ ذلك الحين، تواصل الشركة ريادتها في تقنية النقاط الكمومية من خلال التطوير المستمر والابتكار التقني.