تقنية Bespoke AI Laundry الجديدة من سامسونج مع AI Home تتيح رعاية غسيل أكثر ذكاءً وكفاءة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤخرا عن إطلاق مجموعة جديدة من الغسالات والمجففات تحت اسم ‘Bespoke AI Laundry’ والمزوّدة بميزة ‘AI Home’، حيث تم دمج الشاشات مع تصميم ‘Bespoke’ المميّز للارتقاء بتجربة المستخدمين. وتأتي غسالات ومجففات ‘Bespoke’ بأحجام متعددة وخيارات تسخين متنوعة لتلبية احتياجات العملاء في مختلف الأسواق. وتتوفر المجموعة بسعات كبيرة وصغيرة لتناسب أنماط الحياة المختلفة وتكوينات الأسر المتنوعة. كما تطلق سامسونج المجفف بخيارين للتسخين: نظام التهوية وتكنولوجيا ‘Heatpump’، لتلبية متطلبات البيئات المختلفة حول العالم.

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