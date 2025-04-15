تقنية Bespoke AI Laundry الجديدة من سامسونج مع AI Home تتيح رعاية غسيل أكثر ذكاءً وكفاءة

كما أنها تتعرّف على عادات المستخدم وتراعي الاحتياجات الدورية والموسمية، لتقترح الدورات المناسبة تلقائياً، ما يوفّر على المستخدم عناء اختيار الدورة في كل مرة. وتعمل شاشة ‘AI Home’ أيضاً كمركز تحكم ذكي، حيث تتيح متابعة الأجهزة المتصلة والتحكم بها، إلى جانب إمكانية مشاهدة الفيديوهات أو الاستماع إلى الموسيقى مباشرة عبر الشاشة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة الأجهزة الرقمية لدى شركة سامسونج للإلكترونيات، جونغ سيونغ مون: "مثّل إطلاق جهاز ‘Bespoke AI Laundry Combo’ العام الماضي بداية دمج الشاشات في أجهزتنا، ما أتاح للمستخدمين الوصول إلى معلومات أساسية حول الغسيل والتحكّم المنزلي. واليوم، نحن متحمّسون للكشف عن التشكيلة الكاملة من ‘Bespoke AI Laundry’، التي تلبّي احتياجات شريحة أوسع من العملاء، وتتيح لهم الاستفادة من هذه الشاشات الذكية والمريحة في حياتهم اليومية."
وتم تصميم مجموعات ‘Bespoke AI Washer & Dryer’ لتبسيط مهام الغسيل من خلال خوارزميات ذكية متقدّمة ومستشعرات دقيقة، بهدف تحسين أداء الغسيل والتجفيف، مع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. وتمت ترقية ميزتي ‘AI Wash’ و ‘AI Dry’ لتصبحا ‘AI Wash+’ ‘AI Dry+’ ، مع تحسين قدرات استشعار نوع الأقمشة، ما يضمن تجربة غسيل وتجفيف عالية الكفاءة والجودة لمجموعة أوسع من أنواع الأقمشة.
غسالة ومجفف بسعة كبيرة وعرض 27 بوصة لتجربة غسيل متكاملة
تقدّم سامسونج مجموعة غسالة ومجفف بسعة كبيرة وعرض 27 بوصة، يتميّز كل منهما بشاشة ‘AI Home’ بقياس 7 بوصات، إلى جانب تصميم ‘Bespoke’ العصري المستوحى من واجهات مسطّحة موحّدة بالكامل. وتوفر المجموعة مرونة في التثبيت إما بشكل عمودي أو أفقي، بينما تتيح السعة الكبيرة للمستخدمين غسل قطع كبيرة مثل الألحفة بحجم كينغ بسهولة تامة.
وتتضمّن الغسالة الآن ميزة ‘AI Wash+’ المحدّثة، مع قدرة جديدة على التعرّف على أقمشة خارجية مثل الدنيم. وبناءً على نوع القماش، ومستوى الاتساخ، ووزن الحمولة، تقوم دورة ‘AI Wash+’ تلقائياً بضبط كمية المنظّف، ومدة الشطف، وإعدادات الغسيل للحصول على نتائج فعّالة ومثالية. كما توفّر الغسالة دورة مخصّصة للمفروشات (Bedding Cycle)، قادرة على استشعار سُمك البطانيات وضبط وقت الدورة وكمية المياه وفقاً لذلك. ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بمستوى أعلى من الراحة مع مزايا مثل ‘Auto Open Door’ و ‘Speed Shot’، التي تُنهي دورة الغسيل في غضون 30 دقيقة فقط.
ويتم طرح المجفف المطابق بسعة كبيرة بنوعين مختلفين لتلبية متطلبات أنماط المعيشة في مختلف المناطق حول العالم، حيث يتوفّر نوع التهوية في بعض دول الأمريكيتين، ونوع تكنولوجيا ‘Heatpump’ في مناطق أخرى. ويُمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجفيف شامل ولطيف لملابسهم بفضل ميزة ‘AI Dry+’ المحسّنة، التي أصبحت قادرة على التعرّف على نوع القماش وأخذه بعين الاعتبار إلى جانب درجة الحرارة الفعلية، والوزن، ومستوى الرطوبة، من أجل تحسين أداء التجفيف. وتستخدم هذه الميزة خوارزمية ذكاء اصطناعي تعتمد على مستشعر متقدّم يراقب عوامل متعددة بدقة، ويتميّز بقدرته على التعرّف على أربعة أنواع من الأقمشة. ويساعد ذلك في تحسين الأداء خصوصاً في تجفيف الملابس الثقيلة مثل الدنيم، التي كانت سابقاً تُعدّ من أصعب الأقمشة من حيث التجفيف المتساوي بسبب سماكة أجزاء مثل الجيوب. أما الآن، فيمكن للمجفف التعرّف على هذه الأقمشة وتقليل تفاوت التجفيف، ما يضمن نتائج أفضل.
كما يقدّم المجفف ميزة ‘Bedding’، التي تستخدم خوارزمية متقدمة لاكتشاف حجم البطانية من أجل ضبط وقت ودرجة التجفيف بشكل مثالي. وفي الحالات التي يتطلّب فيها التجفيف إنجازه بسرعة، يوفّر المجفف من نوع التهوية ميزة ‘Super Speed Drying’، التي تُمكّنه من إتمام دورة تجفيف خلال 30 دقيقة فقط.
وبالإضافة إلى مجموعة الغسالة والمجفف، تطلق سامسونج أيضاً جهاز غسالة ومجفف مدمج بسعة كبيرة، مخصّص للمستخدمين الذين يبحثون عن حل متكامل موفّر للمساحة، يُنجز مهمّتي الغسيل والتجفيف في جهاز واحد. ويتميّز هذا الطراز المدمج باحتوائه على شاشة ‘AI Home’، إلى جانب ميزتي ‘AI Wash+’ و ‘AI Ecobubble™’ الموجودة في الغسالة، ويستخدم أسلوب التكثيف لتجفيف الملابس بكفاءة.
غسالة ومجفف بسعة صغيرة وعرض 24 بوصة لتعزيز كفاءة الغسيل
بعد الكشف عن غسالة ‘Bespoke AI Washer’ في معرض معرض "إيفا برلين" 2024، تستعد سامسونج لإطلاق مجموعة الغسالة والمجفف بسعة صغيرة وعرض 24 بوصة في أوروبا خلال وقت لاحق من هذا العام. وكما في المجموعة ذات السعة الكبيرة، تتضمن هذه المجموعة أيضاً شاشة ‘AI Home’ بقياس 7 بوصات، لتوفير تجربة تحكّم ذكية واتصال سلس لفئة أوسع من المستخدمين.
وقد تم تصميم الغسالة لتكون عالية الكفاءة بما يتوافق مع متطلبات السوق الأوروبية، حيث تستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 55% مقارنة بالحد الأدنى من متطلبات الكفاءة لتصنيف الفئة ‘A’. كما تدعم الغسالة التنظيف الشامل من خلال تحسين استخدام المياه والمنظفات بفضل ميزة ‘AI Wash’، وتوفّر غسيلًا لطيفاً مع تعزيز إزالة البقع من خلال تقنية ‘AI Ecobubble™’. وتأتي مزوّدة بتقنية ‘QuickDrive™’ التي توفّر الوقت بنسبة تصل إلى 50% في 11 دورة مختلفة، من دون التأثير على أداء التنظيف.
أما المجفف المطابق، فيتميّز بميزة ‘AI Dry+’، القادرة على التجفيف بدقة من خلال التعرّف على أربعة أنواع من الأقمشة: العادي، والدنيم، والمناشف، والأقمشة الاصطناعية. ويُساهم ذلك في تجفيف عميق، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 10%، ووقت التجفيف بنسبة تصل إلى 15%. كما تدعم تقنية ‘QuickDrive™’ أيضاً عملية التجفيف السريع واللطيف، حيث تقلّل وقت التجفيف بنسبة تصل إلى 35% بفضل التعديل التلقائي لضغط العاكس. ومع إطلاق هذه المنتجات الجديدة، تواصل سامسونج دفع حدود الابتكار من خلال تقديم أجهزة ذكية وعالية الكفاءة وجذّابة من حيث التصميم، ما يُبسط حياة المستخدمين اليومية ويوفّر لهم تجربة أكثر راحة ومرونة.
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