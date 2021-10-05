تقنية VOOC Flash Charging من OPPO تؤسس لمرحلة جديدة في صناعة الهواتف الذكية

الوكيل الاخباري - قالت شركة OPPO، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية، أن سلسلة هواتف Reno6 التي طرحتها مؤخراً وتضم 3 هواتف، مزودة بتقنية الشحن السريع VOOC Flash Charge الخاصة بعلامتها.

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وفي هذا التقرير، تستعرض OPPO تفاصيل أكثر عن هذه التقنية التي تؤسس لمرحلة جديدة في صناعة الهواتف الذكية.



تعد تقنية SuperVOOC Flash Charge من OPPO على درجة عالية من الأهمية لمستخدمي الهواتف الذكية لممارسة الألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو وإنشاء المحتوى المميز، ليس فقط لموثوقيتها العالية وسرعتها الكبيرة، وإنما أيضاً لما توفره من خاصية الحماية متعددة الطبقات في جميع النقاط الأساسية، بما فيها الشاحن والكابل والهاتف، والبطارية، وجميعها محمية بواسطة شرائح ذكية.



ومع انتشار تطبيقات الألعاب ومقاطع الفيديو التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة إلى جانب استخدام شبكات الجيل الخامس على نطاق واسع، اختلفت متطلبات عمر بطارية الهاتف المحمول وتجربة الشحن عن السابق. فاليوم يمكنك شحن Reno6 Pro 5G باستخدام تقنية 65W SuperVOOC Flash Charge لمدة خمس دقائق ، وعليه يتمكن المستخدمين من الحصول على وقت مشاهدة فيديو مدهش لمدة أربع ساعات أو 100 دقيقة من ألعاب PUBG MOBILE.



كما تعمل OPPO مسترشدة بتفضيلات العملاء وبشكل كثيف على تطوير تقنية VOOC Flash Charge لتلبية احتياجات الشحن المختلفة للمستخدمين في جميع الظروف ، والمواقف وعلى أجهزة مختلفة، لتخفف من قلق المستخدمين نفاذ شحن البطارية في عصر الجيل الخامس 5G.



تقديم حلول مبتكرة



لطالما كانت OPPO، التي أطلقت سلسلة Reno6 في 7 أيلول 2021 ، سبّاقة في تقديم حلول مبتكرة في قطاع صناعة الهواتف الذكية، ففي عام 2014 ، أحدثت هذه الشركة العملاقة ثورة في سوق شحن الهواتف عندما أطلقت تقنيتها للشحن السريع VOOC Flash Charge ، لتصبح بذلك أول شركة تقدم حلاً منخفض الجهد للشحن السريع، الأمر الذي غير تماماً طرقنا في استخدام الهواتف الذكية.

ومنذ ذلك الوقت، واصلت العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا تحسين وتطوير تقنية VOOC لتوفير تجربة شحن أسرع وأكثر أماناً لملايين المستخدمين حول العالم.



وفي عام 2018، أطلقت OPPO ولأول مرة تقنية SuperVOOC، التي وفرت ضعف طاقة الشحن مقارنة بسابقتها، وفي العام التالي كشفت عن تقنية SuperVOOC للشحن السريع بقدرة 65 واط، لتحطم الرقم القياسي السابق، OPPO التي تركت وراءها جميع منافسيها لم تنتظر طويلاً، إذ كشفت العام الماضي عن تقنية الشحن فائق السرعة بقدرة 125 واط فائقة التطور، وشاحن AirVOOC اللاسلكي فائق السرعة بقدرة 65 واط، وشاحن SuperVOOC صغير الحجم بقدرة 50 واط، والشاحن فائق السرعة صغير الحجم بقدرة 110 واط.

وفي عام 2021أطلقت OPPO مشروعها الجديد تحت اسم مبادرة فلاش The Flash Initiative، خلال المؤتمر العالمي للهواتف في شنغهاي، لإدخال تقنيتها VOOC إلى عالم السيارات والمساحات العامة والرقائق المستخدمة في طيف واسع من التقنيات.

تدعم سلسلة شحن الفلاش OPPO VOOC حالياً أكثر من 30 طرازاً من OPPO، ووفقاً لتقنية الشحن السريع VOOC ، أطلقت العلامة الرائدة مجموعة متنوعة من الملحقات الطرفية المتوافقة مع هذه التقنية، لتشمل بنوك الطاقة المحمولة بشحن الفلاش وشواحن السيارات ذات الشحن الفلاش ، كما واصلت هذه الشركة تعاونها عبر الحدود مع Gundam و Pokémon و EVA Evangelion و Detective Conan وغيرها لترسخ مكانتها الرائدة في هذا القطاع.



خمس طبقات للحماية



لطالما وضعت OPPO جوانب الكفاءة والسلامة عند عملية تطوير تقنية الشحن السريع Flash Charge ونظام الشحن ككل في صدارة أولوياتها، إذ حرصت على توفير حماية شاملة على مستوى الأجهزة والبرمجيات خلال عملية الشحن.

وتستخدم تقنية VOOC خمس طبقات حماية، وفيما يلي أهم المعلومات عن كل منها:



الطبقة الأولى: شريحة حماية في المحوّل تعمل على القضاء على أي خطر خفي قبل تماديه حتى لو كانت الشريحة الداخلية مُعطّلة.

الطبقة الثانية: شريحة ذكية تقوم بقياس الجهد والتيار للتأكد من ملاءمتهما للشحن السريع.

الطبقة الثالثة: مفتاح تبديل كهربائي في كابل الشحن يقوم بتأمين مرحلة حماية ثانية من تقلبات الجهد والتيار.

الطبقة الرابعة: حماية متقدمة من جهة الهاتف.

الطبقة الخامسة: صمام جهد للحماية من التقلبات الخارجة التي تتجاوز المستوى الآمن.



وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم التقنية برنامج سلامة يمتد من المحوّل وصولاً إلى البطارية.

وتقوم وحدات التحكم بالشحن الخاصة والموجودة على الهاتف والمحوّل بمراقبة حالة المكونات في الوقت الحقيقي، وفحص درجة حرارة البطارية والجهد والتيار ومقاومة المسار والعديد من القياسات الأخرى، مما يمكّن النظام الاستجابة وبسرعة في حال خروج أي من القياسات عن مستوياتها الطبيعية تجنباً لحدوث أخطاء في عملية الشحن.



آفاق منقطعة النظير



في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المستفيدين من تقنية OPPO للشحن السريع أكثر من 195 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم في حزيران 2021، تقدمت العلامة الرائدة في مجال التكنولوجيا بأكثر من 3 آلاف طلب براءة اختراع تتعلق بالشحن السريع، ومُنحت 1500 براءة اختراع، وقامت بترخيص تقنية الشحن السريع لقرابة 40 شركة، الأمر الذي يجعل من هذه التقنية إحدى أفضل التقنيات المتوفرة حالياً في العالم من حيث السرعة والأمان.



كشركة رائدة في تكنولوجيا الشحن السريع ، تولي OPPO أهمية كبيرة لبناء نظام بيئي قوي يدعم بروتوكولات الشحن السريع المستخدمة على نطاق واسع في الصناعة لتقديم فوائد حلول الشحن السريع لمزيد من المستخدمين.

هذا العام ، نقلت OPPO الأمور إلى مستوى جديد تمامًا مع إطلاق مشروعها الأخير ، The Flash Initiative ، في المؤتمر العالمي للهواتف في شنغهاي (MWCS) ، والذي يهدف إلى توفير شحن أسرع لكل مجال من مجالات حياة المستخدمين بما في ذلك السيارات والأماكن العامة وملحقات الشحن.



وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال طارق زكي، مسؤول إدارة المنتج في شركةOPPO لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تأتي الهواتف الذكية الحديثة بحجم كبير وشاشة عالية السطوع، وميزات متطورة تستهلك كميات كبيرة من الطاقة وتستنزف البطارية.

وانطلاقاً من متابعتنا لتفضيلات العملاء، والتزاماً بفلسفتنا في تقديم ما يجعل حياتهم أفضل، نعمل باستمرار على تحسين تقنيتنا للشحن السريع لتلبية مختلف حاجات المستخدمين في مختلف المواقف والظروف، وفي أنواع مختلفة من الأجهزة. ويسعدنا تقديم ميزة الشحن السريع نفسها التي أصبحت مرادفاً لاسم علامتنا في سلسلة هواتفReno 6 ، لتكون بذلك عنصراً مكمّلاً للتصاميم المبتكرة والمزايا المتطورة التي تتيحها هذه السلسلة”.



ويمكن للمستخدمين اختبار تجربة VOOC للشحن السريع بأنفسهم في سلسلة هواتف OPPO Reno 6 التي تتوفر حالياً للشراء في الأردن من خلال معارض OPPO أو موزعينها المعتمدين.

وتبلغ قيمة هاتف OPPO Reno6 Z 5G 315 دينار أردني، وهاتف OPPO Reno6 5G قيمته 415 دينار اردني، OPPO Reno6 Pro 5Gأ هو 599 دينار اردني.



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