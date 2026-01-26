تكريم السيد محمود حبيبة في ملتقى الأعمال السعودي الأردني

12:01 م

الوكيل الإخباري- تم تكريم السيد محمود حبيبة، المدير العام لـ حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده في المملكة العربية السعودية، من قِبل رئيس اتحاد غرفة تجارة الأردن السيد خليل الحاج توفيق، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني المهندس عبدالرحمن الرثبيتي، ونائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الأستاذ أحمد الشغدلي، وعضو اللجنة التنفيذية للمجلس الأستاذ فتحي بن كريم السوسي، تقديرًا وتأكيدًا على المكانة الريادية التي تحتلها حلويات الحاج محمود حبيبة كإحدى العلامات التجارية العريقة في المملكة العربية السعودية ودورها الفاعل في تمثيل الصناعة الأردنية والصناعة السعودية بأعلى معايير الجودة والتميّز.





وجاء هذا التكريم خلال ملتقى الأعمال السعودي الأردني، الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة الأردن في مقر اتحاد الغرف السعودي بالرياض، حيث أكد السيد محمود حبيبة على أهمية هذا الملتقى، الذي يهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية والتعريف ببيئة الأعمال ومحفّزات الاستثمار في البلدين.

من جهته، صرح السيد خليل الحاج توفيق أن هذا الملتقى يُعدّ نقطة تحول تاريخية في العلاقة الاقتصادية بين الأردن والسعودية.

