تكريم السيد محمود حبيبة في ملتقى الأعمال السعودي الأردني

وجاء هذا التكريم خلال ملتقى الأعمال السعودي الأردني، الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة الأردن في مقر اتحاد الغرف السعودي بالرياض، حيث أكد السيد محمود حبيبة على أهمية هذا الملتقى، الذي يهدف إلى استعراض الفرص الاستثمارية والتعريف ببيئة الأعمال ومحفّزات الاستثمار في البلدين.
من جهته، صرح السيد خليل الحاج توفيق أن هذا الملتقى يُعدّ نقطة تحول تاريخية في العلاقة الاقتصادية بين الأردن والسعودية.
#حبيبة_الرياض #حلويات_الرياض #الرياض #حلويات_حبيبة #حبيبة #Habibah_Sweets #ملتقى_الأعمال_السعودي_الأردني
