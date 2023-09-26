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الثلاثاء، 26-09-2023 02:23 م

تكريم بنك الإسكان الداعم الرئيسي لمشروع دار نعمة/ محافظة جرش

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الوكيل الإخباري - مندوبةً عن صاحبة السمو الملكي الأميرة تغريد محمد، كرمت سمو الأميرة رجوة بنت علي، بنك الإسكان خلال افتتاح فرع مشروع "دار نعمة" في قرية سوف/ محافظة جرش بصفته داعم استراتيجي لمؤسسة الأميرة تغريد والداعم الرئيسي والحصري عن قطاع البنوك للمشروع، وذلك بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وبعض الممثلين عن المنظمات الدولية والقطاعات التنموية المحلية والحكومية، وبمشاركة ممثلين من بنك الإسكان.
ومن خلال شراكته مع مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، يوسّع بنك الإسكان مظلة عطائه عبر تغطية مناطق جغرافية أكبر وضمن إطار عمل ممنهج يجمع المؤسسات الوطنية من مختلف القطاعات، ويُفعل مبدأ التدريب من أجل التشغيل.

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وينعكس الدعم المقدم من البنك لإقامة المشروع في قرية سوف/ جرش، على كسر المزيد من العوائق أمام سيدات قرية سوف والقرى المجاورة؛ من خلال إكسابهن المهارات المهنية والحرفية والإنتاجية في العديد من المجالات، بما يفتح أبواب جديدة لهن ولأسرهن ومجتمعهن في مشاريع تنموية خدمية وإنتاجية مدرة للدخل، وقادرة على الاستدامة والتطور وخلق المزيد من فرص التدريب والعمل.

 


وقد تم إخضاع سيدات مشروع "دار نعمة" في جرش لتدريب شامل على خدمات الباريستا، وخدمات الزبائن، والتصنيع الغذائي والطهي بما يتوافق مع معايير السلامة والنظافة العالمية، إلى جانب التدريب على الحرف المختلفة كالكروشيه والتطريز والخياطة عدا عن تطوير منتجات يتم تسويقها محلياً وعالمياً عبر المؤسسة، إلى جانب عرضها ضمن المعرض السياحي التابع للمشروع الذي يستضيف الزوار من الأردن والخارج في المقهى والمطعم التقليدي الذي يخدم السياحة الداخلية والخارجية.

 


يذكر أن بنك الإسكان شريك استراتيجي لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، وقدّم دعمه الحصري لإقامة مشروع مركز تطوير حرفة الصوف والتصنيع الغذائي لسيدات منطقة الصفاوي في المفرق، كما يواصل البنك دعمه لمشروع "دار نعمة" لتمكين المزيد من السيدات في محافظات المملكة، بالمساهمة في إقامة مشروع "دار نعمة" المرتقب افتتاحه خلال العام الحالي في العقبة.


 




 

 


 

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