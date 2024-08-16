تكريم حلويات آغاتي في يوم الصناعة الأردنية من قبل رئيس الوزراء - صور

الوكيل الإخباري- كرم رئيس الوزراء بشر الخصاونة الخميس، حلويات آغاتي ممثلة بمالكها محمد أبو لبه، وذلك في احتفالية يوم الصناعة الأردنية التي أقامتها غرفة صناعة عمّان.



وما زالت حلويات آغاتي في المقدمة بتميزها وتقديمها أهم وأشهر الحلويات والأصناف الشرقية والغربية، إلى جانب الإبداع في ابتكار حلويات جديدة وأفكار مختلفة تخدم عملهم على المدى الطويل.





كما وفرت حلويات آغاتي فرص عمل لعدد كبير من الشباب في فروعها المتعددة، وكان لها دور ريادي ومتقدم في خدمة المجتمع المحلي؛ ورفد الاقتصاد الوطني، وتحقيق أرباح مهمة، إلى جانب توسع دائرة العمل خارج المملكة؛ الأمر الذي جعل من آغاتي علامة فارقة ولافتة في صناعة الحلويات.









