تكريم حلويات آغاتي في يوم الصناعة الأردنية من قبل رئيس الوزراء - صور

وما زالت حلويات آغاتي في المقدمة بتميزها وتقديمها أهم وأشهر الحلويات والأصناف الشرقية والغربية، إلى جانب الإبداع في ابتكار حلويات جديدة وأفكار مختلفة تخدم عملهم على المدى الطويل.
كما وفرت حلويات آغاتي فرص عمل لعدد كبير من الشباب في فروعها المتعددة، وكان لها دور ريادي ومتقدم في خدمة المجتمع المحلي؛ ورفد الاقتصاد الوطني، وتحقيق أرباح مهمة، إلى جانب توسع دائرة العمل خارج المملكة؛ الأمر الذي جعل من آغاتي علامة فارقة ولافتة في صناعة الحلويات.
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