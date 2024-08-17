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تكريم شركة اليوم للاغذية في يوم الصناعة الأردنية

تكريم شركة اليوم للاغذية في يوم الصناعة الأردنية
شركة اليوم للاغذية




 

السبت، 17-08-2024 08:09 م

الوكيل الإخباري-    كرم رئيس الوزراء بشر الخصاونة شركة اليوم للاغذية " اليوم للالبان والمخابز والعصائر و البلاستيك "، وذلك في احتفالية يوم الصناعة الأردنية التي أقامتها غرفة صناعة عمّان.  

وتسلم الجائزة بالنيابة عن المجموعة المدير العام معالي الدكتور خالد سيف وذلك لدورها الريادي في توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب حيث تعتبر الشركة من اكبر المشغلين للايدي العاملة الاردنية ، و دورها المتقدم في خدمة المجتمع المحلي؛ ورفد الاقتصاد الوطني .

 


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