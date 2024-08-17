تكريم شركة اليوم للاغذية في يوم الصناعة الأردنية

وتسلم الجائزة بالنيابة عن المجموعة المدير العام معالي الدكتور خالد سيف وذلك لدورها الريادي في توفير فرص عمل لعدد كبير من الشباب حيث تعتبر الشركة من اكبر المشغلين للايدي العاملة الاردنية ، و دورها المتقدم في خدمة المجتمع المحلي؛ ورفد الاقتصاد الوطني .
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