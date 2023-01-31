تكريم مختبرات مدلاب من قبل مجلس اعتماد المؤسسات الصحية

الوكيل الإخباري - تحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وبحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة منى الحسين المعظمة- مندوباً عن جلالته، تم تكريم مجموعة مختبرات مدلاب الطبية في الحفل الذي أقامه مجلس اعتماد المؤسسات الصحية بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيسه. أقيم الحفل يوم الاثنين الموافق 23 كانون الثاني و تخلله عروضاً سلطت الضوء على أهم المحطات في رحلة عمل المجلس وأثره على القطاع الطبي.



وتم تكريم مختبرات مدلاب لكونها الأولى في حصول جميع فروعها ال 57 المنتشرة في محافظات المملكة على اعتماد مجلس المؤسسات الصحية وذلك لإيمانها ورؤيتها بضرورة تقديم أعلى معايير الجودة والسلامة للمراجعين والعاملين في المختبرات.

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ويعتبر هذا الإنجاز جزءاً من رؤية مدلاب لتقديم أدق النتائج المخبرية على المستوى المحلي والإقليمي حيث حصلت على أهم الاعتمادات المحلية والدولية.



وقد حرصت مدلاب على الاشتراك ببرنامج اعتماد المجلس منذ بدايته بفئة المختبرات الطبية لإيمانها بمدى أهميته فقد باشرت العمل التشاركي مع المجلس منذ خمس سنوات، حيث تم تدقيق جميع الفروع العاملة وشمولها خلال فترة عامين فقط، لتبدأ مدلاب بعدها بتطبيق معايير الاعتماد لكل الفروع التي يتم افتتاحها بعد ذلك لضمان جاهزيتها ومواءمتها لبرنامج الاعتماد.



ومن الجدير بالذكر أن مختبرات مدلاب تغطي جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى سلسلة من 6فروع في فلسطين و 5 فروع في العراق.

أما المختبر المرجعي في عمّان فهو يعد الأكبر والأكثر تقدماً في المنطقة حيث يضم 20 استشاري وطبيب أخصائي في الطب المخبري، ويجري ما يزيد عن 1,000 فحصاً طبياً مخبرياً من مختلف التخصصات ويستقبل آلاف العينات يومياً من أكثر من 240 مختبر من داخل الأردن وخارجه.



هذا ويعد مختبر مدلاب المرجعي، باختصاصاته المخبرية المتعددة، المختبر الأردني الأول في القطاع الخاص الحاصل على اعتماد الكلية الأمريكيةلعلم الأمراض والمختبرات (CAP) في الأردن عام 2011، حيث أن كافة الفحوصات الطبية المخبرية التي يجريها المختبر معتمدة ومدققة من قبلهم باستمرار.

ولا تزال مدلاب المختبرات الوحيدة في المملكة الحاصلة لكل فروعهاعلى كل من اعتمادات CAP, ISO 15189، ISO9001 وجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، كما أن جميع فروعها كذلك حاصلة على اعتماد مجلس المؤسسات الصحية (HCAC ) بدرجة امتياز لكل فرع.

ويواصل كادر مختبرات مدلاب الذي يزيد عددهم عن 600 جامعياً من ذوي الخبرة والكفاءة، بتطبيق أعلى معايير الجودة لضمان حصول مراجعيها على نتائج دقيقة بمهنية عالية وبعناية مُثلى.