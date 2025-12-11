تكريم نهج العراق ونهج المنار بجائزة التميّز الإقليمي من GWM لعام 2026

10:05 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/756900 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- في إنجاز جديد يُجسّد الالتزام المستمر بالتميّز والابتكار لمجموعة نهج العراق وشركة نهج المنار، الممثلة برئيسها التنفيذي السيد صدام سالار، ووضع رضا العملاء في صميم أولوياتها، حازت المجموعة على جائزة التميّز في خدمات ما بعد البيع خلال المؤتمر الإقليمي لشركة GWM لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2026، الذي أُقيم في دبي بحضور كبار مسؤولي الشركة وشركائها الإقليميين من مختلف الأسواق. اضافة اعلان





ويأتي هذا التكريم تقديرًا للأداء المتقدّم الذي حققته مجموعه نهج العراق ونهج المنار في قطاع خدمات ما بعد البيع، والذي انعكس مباشرة على تحسين تجربة العملاء، ورفع مستوى جودة خدمات الصيانة والدعم الفني، إلى جانب الالتزام الصارم بتطبيق المعايير المعتمدة من GWM، والاستثمار المستمر في تطوير الكفاءات الفنية وتأهيل الفرق المختصة بأحدث التقنيات.



وشكّل المؤتمر منصة استراتيجية لاستعراض أبرز الإنجازات، ومناقشة خطط التوسّع والنمو، وتبادل الخبرات بين الشركاء الإقليميين. وتعكس هذه الجائزة المكانة المتقدمة التي تحتلها مجموعة نهج العراق وشركة نهج المنار، وتؤكد ثقة GWM بقدرتهما على تقديم خدمات ما بعد بيع مستدامة، تعزّز ولاء العملاء وتدعم نمو العلامة في أسواق المنطقة.

تم نسخ الرابط





