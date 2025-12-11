تكريم نهج العراق ونهج المنار بجائزة التميّز الإقليمي من GWM لعام 2026

ويأتي هذا التكريم تقديرًا للأداء المتقدّم الذي حققته مجموعه نهج العراق ونهج المنار في قطاع خدمات ما بعد البيع، والذي انعكس مباشرة على تحسين تجربة العملاء، ورفع مستوى جودة خدمات الصيانة والدعم الفني، إلى جانب الالتزام الصارم بتطبيق المعايير المعتمدة من GWM، والاستثمار المستمر في تطوير الكفاءات الفنية وتأهيل الفرق المختصة بأحدث التقنيات.
وشكّل المؤتمر منصة استراتيجية لاستعراض أبرز الإنجازات، ومناقشة خطط التوسّع والنمو، وتبادل الخبرات بين الشركاء الإقليميين. وتعكس هذه الجائزة المكانة المتقدمة التي تحتلها مجموعة نهج العراق وشركة نهج المنار، وتؤكد ثقة GWM بقدرتهما على تقديم خدمات ما بعد بيع مستدامة، تعزّز ولاء العملاء وتدعم نمو العلامة في أسواق المنطقة.
