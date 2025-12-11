الخميس 2025-12-11 12:01 م

تكريم نهج العراق ونهج المنار بجائزة التميّز الإقليمي من GWM لعام 2026

تكريم نهج العراق ونهج المنار بجائزة التميّز الإقليمي من GWM لعام 2026
تكريم نهج العراق ونهج المنار بجائزة التميّز الإقليمي من GWM لعام 2026
الخميس، 11-12-2025 10:05 ص
الوكيل الإخباري-   في إنجاز جديد يُجسّد الالتزام المستمر بالتميّز والابتكار لمجموعة نهج العراق وشركة نهج المنار، الممثلة برئيسها التنفيذي السيد صدام سالار، ووضع رضا العملاء في صميم أولوياتها، حازت المجموعة على جائزة التميّز في خدمات ما بعد البيع خلال المؤتمر الإقليمي لشركة GWM لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2026، الذي أُقيم في دبي بحضور كبار مسؤولي الشركة وشركائها الإقليميين من مختلف الأسواق.اضافة اعلان


ويأتي هذا التكريم تقديرًا للأداء المتقدّم الذي حققته مجموعه نهج العراق ونهج المنار في قطاع خدمات ما بعد البيع، والذي انعكس مباشرة على تحسين تجربة العملاء، ورفع مستوى جودة خدمات الصيانة والدعم الفني، إلى جانب الالتزام الصارم بتطبيق المعايير المعتمدة من GWM، والاستثمار المستمر في تطوير الكفاءات الفنية وتأهيل الفرق المختصة بأحدث التقنيات.

وشكّل المؤتمر منصة استراتيجية لاستعراض أبرز الإنجازات، ومناقشة خطط التوسّع والنمو، وتبادل الخبرات بين الشركاء الإقليميين. وتعكس هذه الجائزة المكانة المتقدمة التي تحتلها مجموعة نهج العراق وشركة نهج المنار، وتؤكد ثقة GWM بقدرتهما على تقديم خدمات ما بعد بيع مستدامة، تعزّز ولاء العملاء وتدعم نمو العلامة في أسواق المنطقة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فل

منوعات سيول تجتاح مدرسة عراقية.. والطلاب والمعلمون ينجون بأعجوبة - فيديو

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية "الأشغال" تعلن العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة تزامنا مع الحالة الجوية

غاغت

منوعات مشهد مرعب.. طائرة تصطدم بسيارة في فلوريدا (فيديو)

زيت الزيتون

خاص بالوكيل الاستهلاكية العسكرية: زيت الزيتون التونسي سيكون بأسعار مناسبة جدا

ذهب

اقتصاد محلي ارتفاع أسعار الذهب في الأردن

نقود أردنية

اقتصاد محلي "جمعية البنوك": خفض الفائدة يزيد الطلب على التمويل ويحرك الاقتصاد

بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، 105 براءات، 3 منها محلية. وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلاما

أخبار محلية "الصناعة": إدامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال المنخفض الجوي

"العلوم التطبيقية" تحتفي بعام من التميز برعاية دولة السيد سمير الرفاعي الأكرم

أخبار الشركات "العلوم التطبيقية" تحتفي بعام من التميز برعاية دولة السيد سمير الرفاعي الأكرم



 






الأكثر مشاهدة