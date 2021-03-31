تكليف سامر المجالي للقيام بمهام مدير عام الملكية الأردنية

الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في جلسته التي عقدها الثلاثاء انتخاب سامر عبدالسلام المجالي نائباً لرئيس مجلس الإدارة وانتدابه من المجلس لتولي مهام المدير العام / الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 30/3/2021 .

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رئيس مجلس إدارة الملكية سعيد دروزة قال في بيان صحفي الأربعاء: "اختيار سامر المجالي يأتي باعتباره أحد أبناء الملكية الأردنية الخبراء في قطاع الطيران المدني وصناعة النقل الجوي يعكس حرص المجلس على استمرارية الشركة بمواصلة استراتيجية التطوير والنهوض الشامل التي تنتهجها والتي حققت من خلالها نجاحات متلاحقة في الأعوام السابقة رغم الظروف الصعبة التي تواجهها صناعة النقل الجوي العالمية وكذلك الملكية الأردنية في هذه المرحلة من تداعيات سلبية كبيرة وملحوظة نتيجة انتشار فيروس كورونا في العالم، التي أصبح لها تأثير كبير ومباشر على الملكية الأردنية خلال هذا العام وفي السنوات المقبلة من إغلاقات المطارات الدولية ووضع قيود صارمة على حركة السفر ذلك ليس في الأردن فحسب ، ولكن على المستوى العالمي".





وبحسب الملكية الأردنية يتمتع المجالي بخبرة عملية طويلة في مجالات مختلفة من قطاع الطيران المدني كان آخرها مؤسس شركة Plane Vision للاستشارات الاستراتيجية المؤسسية والإدارية في البحرين، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي في خطوط طيران السعودية الخليجية بين الأعوام 2013 ــ 2019، وشغل منصب رئيس تنفيذي في شركة طيران الخليج بين 2009 و 2012، وعضو سابق في مجلس محافظي الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" ورئيس مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي عام 2008، وعضو مجلس إدارة سابق في البنك المركزي في الفترة بين 2011-2020.



كما تولى العديد من المناصب التنفيذية العليا المختلفة في شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية في دائرة العمليات الجوية، التخطيط التجاري، تقنية المعلومات وخدمات المسافرين منذ عام 1979، وشغل منصب المدير العام في الفترة بين 2001-2009.



والمجالي حاصل على ماجستير في إدارة النقل الجوي من معهد كرانفيلد للتكنولوجيا في المملكة المتحدة عام 1983. وبكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة لافبرا Loughborough للتكنولوجيا في المملكة المتحدة عام 1979.



