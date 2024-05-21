تكنو الأردن تطلق أحدث هواتفها من ســلســلة POVA تحت شعار" لا شيء يوقفك "

الوكيل الاخباري - أطلقت العلامة التجارية للتكنولوجيا الابتكارية "تكنو" اليوم عالميًا هاتف POVA 6 Pro 5G في مؤتمر ام دبليو سي برشلونة 2024 - جهازًا قويًا يوفر انطلاقة كبيرة لعشاق الألعاب والترفيه في جميع أنحاء العالم.

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استنادًا إلى بطارية الميجا بحجم 6000 ميلي امبير وشحن فائق السرعه بقوة 70 وات، يتميز الجهاز الجديد بنظام طاقة فائقة الصمود ثوري وهيكل نحيف بسمك 7.88 ملم. يتميز التصميم التكنولوجي الديناميكي المستقبلي بمصابيح MiniLED المحسنة للتخصيص الشخصي. علاوة على ذلك، تعطي تجربة الصوت المذهلة التي تأسر الأنفاس بفضل Dolby Atmos، المدمج في أجهزة تكنو لأول مرة الألعاب والترفيه احساس فريد للمستخدمين.



"من خلال البحث الشامل في المستخدمين العالميين، علمنا أن هناك توقعًا كبيرًا لتجارب الألعاب والترفيه، أكثر سلاسة وأداء أطول الأمد"، قال ليو لي، مدير المنتج في تكنو. "تم تصميم POVA 6 Pro 5G استجابةً لهذه التوقعات، مع تقنية بطارية متقدمة وأداء قوي وتأثيرات سمعية وبصرية بارزة لتقديم الترفيه دون حدود."

نظام طاقة فائقة الصمود: أكثر قوة وأمانًا وكفاءة



يعتبر TECNO POVA 6 Pro 5G القوة النحيلة التي تقدم ثورة لللاعبين الذين يرغبون في الاستمتاع بالمرح دون توقف. تعطي بطارية الميجا بحجم 6000 ميلي امبير قوة لعب 11+ ساعة، وتصوير فيديو 14+ ساعة ومكالمة 31+ ساعة. على الرغم من أداء البطارية "الميجا" الكبير، يبلغ سمك POVA 6 Pro 5G فقط 7.88 ملم – أقل سماكة بنسبة 12.4٪ من الجيل السابق - ويزن 195 جرامًا فقط.



بالنسبة للمستخدمين الذين لا يرغبون في تغيير هواتفهم الذكية بسبب مشاكل البطارية والطاقة، يقدم POVA 6 Pro 5G حلاً على المدى الطويل. بناءً على استخدام POVA لمدة يوم ونصف في كل شحنة، يمكن لبطارية الميجا بحجم 6000 ميلي امبيرأن تقديم حلاً ثورياً جديداً وموثوقًا به لمدة 6 سنوات من الاداء مع الحفاظ على 80٪ من أدائها الأصلي، مع عمر بطارية 15٪ أعلى من العلامات التجارية الأخرى.



تدعم بطارية Mega Battery الخاصة بـ POVA 6 Pro 5G بواسطة شحن فائق السرعه بقوة 70 وات، حيث يمكن تعزيز الجهاز من % 0 إلى 50٪ في مدة 20 دقيقة فقط، وإلى 100٪ في مدة 50 دقيقة فقط، في الوقت نفسه، يضمن الشحن العكسي بقوة 10 وات، أن تصبح قلق من البطارية شيئًا من الماضي، مما يتيح لـ POVA 6 Pro 5G العمل كشاحن لأجهزة كهربائية صغيرة أخرى.



يدعم POVA 6 Pro 5G أيضًا خاصية الشحن الذكي معLadder Charge - ثلاثة وضعيات شحن مبتكرة وتعديل سرعات الشحن لتحسين الكفاءة وفقًا لاحتياجات الشحن للمستخدم.



تصميم ديناميكي يجلب التكنولوجيا إلى الحياة



يدفع POVA 6 Pro 5G تصميم الهواتف الذكية إلى المستقبل بتصميم ديناميكي مبهر. تأتي الجاذبية الجمالية المميزة إلى الحياة مع تأثير ضوء ديناميكي رائع على الغطاء الخلفي ، وتنشئ ال 210 مصابيح ليد صغيره تحكمًا فريداً في النقطة الواحدة بتأثيرات ضوئية بشكل حلقي وشكل مروحي في العرض المستقبلي. بشكل عام، يمكن تخصيص ما يصل إلى 9 سيناريوهات مختلفة مثل المكالمات وحالة الطاقة والألعاب مع 101 تأثير مختلف محدد من قبل المستخدم، مما يتيح للمستخدمين تصميم تجربة POVA الخاصة بهم.



يشمل التصميم المتداخل بالتكنولوجيا أيضًا حافة متوسطة P-NCVM الأولى من نوعها لتعطي تصميم ناعم، وتقنية النقش بالليزر المتقدمة التي تخلق شعورًا دقيقًا ولكن قويًا لا يظهر بصمات الأصابع. يتوفر POVA 6 Pro 5G باللونين - الاخضر المذنبي والرمادي النيزكي و كلاهما يلتقط قوة وأناقة المستقبل لسلسلة POVA.



تجربة ألعاب فائقة الإحساس:



تجربة الألعاب المحسنة لـ POVA 6 Pro 5G و محسنات الرؤية والصوت لا توفرفقط إثارة للحواس بمؤثرات صوتية وبصرية متميزة، ولكن التصميم المبتكر يضمن الراحة طوال الوقت.



تتمتع شاشة FHD+ AMOLED بحجم 6.78 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، مما يجعل المستخدمين يدخلون عالمًا من مقاطع الفيديو والألعاب المتلألئة، حيث تكشف الدقة العالية المزيد من التفاصيل.



تعتيم عالي التردد PWM 2160 هرتز وشهادة TÜV Rheinland Low Blue Light لحماية اكبر للعين

تعمل الحافة فائقة النحافة مقاس 1.3 ملم على تحسين تجربة المشاهدة بشكل عام.



تحسن التجربة الصوتية بذكاء مع دعم Dolby Atmos - الذي يكشف عمقًا ووضوحًا وتفاصيل لم يسبق لها مثيل، سواء كان ذلك عبر سماعات الرأس أو مكبرات الصوت المدمجة في الهاتف.



تحسن الحل الصوتي الشامل من Dolby أيضًا صوت جميع الموسيقى والألعاب والأفلام والبرامج التلفزيونية على الهاتف، مع حوار أكثر وضوح، ومجال صوتي أكثر احاطة ، ودقة ورقي أكبر، وصوت مكبر للصوت من دون تشويش، وحجم تشغيل متسق لمجموعة واسعة جدًا من المحتوى



يساعد نظام SuperCooled المبتكر بالحد بشكل فعال من حرارة الجهاز حتى في أكثر المعارك أو التحديات الاكثر حدة للاعبين بمساحة تبريد تبلغ 27342 مم.²

يضيف محرك التشغيل الرياضي الإلكتروني والحس الاهتزازي 4D من TECNO اداء أكثر متعة وخبرة مميزة.



أداء قوي للتمتع بكافة الجوانب مع معالج MediaTek Dimensity 6080 5G لتقديم أداء موثوق وقوي وتجربة سلسة وفعالية في استهلاك الطاقة ممتازة،

يساهم HyperEngine 3.0 Lite في جعل الألعاب أكثر سلاسة.



ذاكرة ROM بسعة 256 جيجابايت ضخمة لحفظ البيانات المتنوعة والصور، و مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 24 جيجابايت* (12 جيجابايت + 12 جيجابايت ممتدة ) لاداء سلس يرضي شغف هواة الألعاب.



تكنولوجيا بصمة الإصبع على الشاشة للاستخدام السريع

HiOS 14 من TECNO يتضمن العديد من التحديثات بما في ذلك Game Space 4.0 و Game Assistant 4.0 لتحسين الألعاب، و Infrared Remote Control لجعل POVA 6 Pro 5G محورًا منزليًا حقيقيًا.



كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل من سلسلة POVA مع كاميرا أمامية بفلاش LED ثنائي اللون بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط الصور الذاتية وصور الكاميرا الأمامية المتطورة.



TECNO

تكنو علامة تجارية للتكنولوجيا الابتكارية متواجدة في أكثر من 70 دولة ومنطقة عبر خمس قارات. منذ إطلاقها، أحدثت تكنو ثورة في التجربة الرقمية في الأسواق العالمية الناشئة، وتدفع بلا كلل نحو التكامل المثالي للتصميم العصري الجمالي مع أحدث التكنولوجيا في العالم . اليوم، قد أصبحت تكنو شركة رائدة معترف بها في الأسواق المستهدفة، تقدم الابتكارات التقنية الثورية من خلال مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للطي الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأنظمة التشغيل HiOS ومنتجات المنزل الذكية.



مستوحاة من جوهر العلامة التجارية " لا شيء يوقفك " ، تلتزم تكنو بتوفير أحدث التكنولوجيا وأفضلها للأفراد الذين ينظرون إلى المستقبل.



من خلال تزويد الاسواق بمنتجات عصرية وذكية، تلهم تكنو المستهلكين في جميع أنحاء العالم عدم التوقف عن الشغف والطموح لحياة عصرية تواكب الثورة التكنولوجية ومستقبل أفضل .

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي لـ تكنو: https://tecnoeshop.jo/ar/pova-6-series











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