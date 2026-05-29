تكية أم علي تباشر توزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة على 6,252 أسرة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

الجمعة، 29-05-2026 12:53 م

الوكيل الإخباري-    باشرت تكية أم علي امس الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة التي تم أداؤها يوم الأربعاء، على 6,252 أسرة من الأسر المستحِقّة في محافظات: العاصمة عمّان، الزرقاء، إربد، ومأدبا.

وقد بدأت تكية أم علي يوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بذبح الأضاحي المحلية في المسالخ المعتمدة داخل المملكة فور شروق الشمس.

 

وبالتزامن مع ذلك، انطلقت عمليات ذبح الأضاحي في المسالخ المعتمدة في أستراليا وجنوب إفريقيا ورومانيا، وذلك نيابةً عن المتبرعين ووفقاً للشروط الشرعية من حيث العمر، الوزن، والسلامة من العيوب والأمراض، استناداً إلى الفتوى الصادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية. وتبلغ كلفة الأضحية المحلية التي تُؤدى داخل الأردن 270 ديناراً أردنياً، حيث يتم توزيع لحومها طازجة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فيما تبلغ كلفة الأضحية التي تُؤدى خارج الأردن في كلٍ من أستراليا وجنوب إفريقيا ورومانيا 155 ديناراً أردنياً، وتشمل تكاليف الذبح، والتقطيع، والتجميد، والشحن إلى الأردن.

 

وتتراوح أوزان الأضاحي التي يتم أداؤها في أستراليا وجنوب إفريقيا ورومانيا بين 35–40 كغم كوزن قائم، و17–18 كغم كوزن صافي، وسيتم شحن اللحوم المجمّدة إلى الأردن وتخزينها في مستودعات تكية أم علي، تمهيداً لتوزيعها لاحقاً على الأسر المستحِقّة داخل الأردن، وفي قطاع غزة والضفة الغربية عند فتح المعابر. وفي هذا السياق، أكد المدير العام لتكية أم علي، السيد سامر بلقر، اعتزاز التكية بثقة المتبرعين الكرام الذين أوكلوها أداء أضحياتهم لهذا العام، مشيراً إلى أن التكية باشرت بأداء الأضاحي المحلية وتوزيع لحومها الطازجة على آلاف الأسر المستحِقّة في عدد من محافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وإيصال الدعم الغذائي لمستحقيه خلال أيام عيد الأضحى المبارك. كما تتيح تكية أم علي للمتبرعين إمكانية متابعة موعد أداء أضحياتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال إدخال رقم الوصل المالي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: www.tua.jo و تصل تكية أم علي حالياً إلى 20,000 أسرة من الأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف محافظات وألوية وقصبات المملكة، من خلال توفير طرود غذائية شهرية على مدار العام.

 

 


