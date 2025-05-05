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تكية أم علي تستأنف توزيع الوجبات الغذائية في قطاع غزة

فغا
تكية أم علي
 
الإثنين، 05-05-2025 10:31 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت تكية أم علي عن استئناف توزيع الوجبات الغذائية داخل قطاع غزة، وذلك في ظل استمرار إغلاق المعابر الذي حال دون إيصال الطرود الغذائية ولحوم الأضاحي المعلبة إلى الأسر المتضررة. وقد تم شراء المواد الغذائية من داخل القطاع، حيث تولى الشركاء المحليون في غزة تحضير وتجهيز الوجبات لضمان إيصالها يوميًا إلى الأسر المحتاجة في شمال غزة.اضافة اعلان


وقد باشرت تكية أم علي اعتبارًا من يوم أمس بتوزيع 1500 وجبة غذائية في شمال قطاع غزة)مخيم اليرموك والجزيرة)، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والشركاء المحليين في القطاع. وجاء هذا الإجراء استجابة للاحتياجات الغذائية العاجلة للأسر المتضررة، وذلك إلى حين إعادة فتح المعابر واستئناف إرسال الطرود الغذائية ولحوم الأضاحي المعلبة.

 
gnews

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