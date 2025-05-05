تكية أم علي تستأنف توزيع الوجبات الغذائية في قطاع غزة

وقد باشرت تكية أم علي اعتبارًا من يوم أمس بتوزيع 1500 وجبة غذائية في شمال قطاع غزة)مخيم اليرموك والجزيرة)، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والشركاء المحليين في القطاع. وجاء هذا الإجراء استجابة للاحتياجات الغذائية العاجلة للأسر المتضررة، وذلك إلى حين إعادة فتح المعابر واستئناف إرسال الطرود الغذائية ولحوم الأضاحي المعلبة.
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