تكية أم علي تطلق تعهّد بقيمة مليوني دينار أردني لدعم 3,000 طفل في قطاع غزة من خلال برنامج “تعافي أطفال غزة”

الوكيل الإخباري- أطلقت تكية أم علي اليوم الثلاثاء 12 آيار تعهّدًا إنسانيًا بقيمة مليوني دينار لتنفيذ برنامج “تعافي أطفال غزة”، متعدد التدخلات والذي يستهدف 3,000 طفل وطفلة في قطاع غزة، إلى جانب أمهاتهم والكوادر التعليمية، وذلك من خلال تقديم خدمات الدعم التعليمي بما تشمله من تغذية مدرسية ودعم نفسي واجتماعي.

اضافة اعلان



ويستجيب برنامج "تعافي" والذي ينفذ بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية وجمعية فلسطين الغد للتحديات المتزايدة التي يواجهها الأطفال في قطاع غزة، بما في ذلك الانقطاع المطوّل عن التعليم، وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، إضافة إلى الضغوط النفسية والاجتماعية المرتبطة بالحرب والنزوح. ويعتمد “تعافي” على منهجية تكاملية تربط بين التغذية، والتعليم، والدعم النفسي والاجتماعي، بما يعزز قدرة الأطفال على التعلم والتعافي ضمن بيئة آمنة وحامية، على مدار 12 شهراً.



وقال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر“يواجه أطفال غزة تحديات غير مسبوقة تمس حقهم في التعليم والصحة والحماية. من خلال برنامج ‘تعافي أطفال غزة’، نعمل على تقديم استجابة عملية ومتكاملة تضع احتياجات الطفل في صلب عملنا، وتدعم قدرته على التعافي واستعادة شعوره بالأمان والاستقرار.” لافتًا إلى أن تكية أم علي كانت من أوائل المستجيبين للازمة الإنسانية في قطاع غزة منذ بداية العدوان الاسرائيلي وهي استجابة اتسمت بالمرونة وتلبية الاحتياجات على أرض الواقع.



وبين بلقر أن "حجم الحاجة على أرض الواقع كبير جدًا وعليه ندعو الجهات المانحة والمؤسسات، والمؤسسات الخيرية، والشركات، والجهات الإنسانية، إلى الانضمام لدعم برنامج "تعافي" والمساهمة في استجابة منسقة وفاعلة تعيد الأمل والكرامة والفرص لأطفال قطاع غزة لنصل إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال".



وسيستفيد من البرنامج بشكل مباشر 3,000 طالب وطالبة من الصف الأول وحتى الصف العاشر، من خلال انشاء 15 وحدة تعليمية مجهزة بالكامل مع مرافقها الصحية ومرافق الانشطة اللامنهجية موزعة في شمال غزة، ومدينة غزة، والمحافظة الوسطى، وخانيونس وتوفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب من كتب وقرطاسية وزي مدرسي وتغذية مدرسية تشمل وجبتين يوميًا. كما يشمل البرنامج 660 من أمهات الطلبة، و60 معلماً ومعلمة، إضافة إلى 12 من الكوادر الإدارية والمتخصصة في مجالات الدعم النفسي والإرشاد.



ويتضمن البرنامج توفير 360,000 وجبة غذائية متكاملة، وتنفيذ 720 جلسة دعم نفسي واجتماعي وأنشطة ترفيهية، حيث تشمل هذه الأنشطة كذلك فترة العطلة الصيفية من خلال برامج خاصة، إلى جانب 92 جلسة توعوية وتدريبية لمقدمي الرعاية. كما يشمل توفير المياه الآمنة، وانشاء وتحسين مرافق الصرف الصحي، واستخدام حلول الطاقة الشمسية لضمان استمرارية الخدمات، وتهيئة بيئات تعليمية آمنة وشاملة.



وتهدف المرحلة المرحلة الأولى من البرنامج الى تحسين الحالة الصحية والتغذوية للأطفال، وتعزيز قدرتهم على التركيز والتعلم، إلى جانب دعم صحتهم النفسية وتقليل مستويات التوتر والقلق، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والتفاعل الاجتماعي الى جانب تغطية الفاقد التعليمي. كما سيعمل البرنامج على بناء قدرات الأمهات في مجالات التربية الإيجابية والدعم الأسري.



ويأتي برنامج “تعافي” استكمالًا للاستجابة الإنسانية متعددة القطاعات التي أطلقتها تكية أم علي خلال شهر رمضان الماضي، والتي ركزت على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للأسر المتضررة في قطاع غزة. وقد شملت إنشاء وحدات إيواء مؤقتة استفادت منها نحو 1,000 أسرة، بما يقارب 5,000 فرد من الذين فقدوا منازلهم، إلى جانب توفير مرافق صحية (صرف صحي) الأساسية وتحسين ظروف العيش في مواقع النزوح.