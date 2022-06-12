تكية أم علي تطلق حملة الأضاحي تحت شعار "أضحيتك بتوصل كل الأردن"

الوكيل الإخباري - تحت شعار "أضحيتك بتوصل كل الأردن"، أطلقت تكية أم علي حملة الأضاحي للعام الحالي، وجاءت الحملة بهدف حث المتبرعين على أداء الأضاحي مع تكية أم علي ليتم توزيعها على الأسر المحتاجة والمستفيدة من برنامج الدعم الغذائي المستدام في جميع محافظات المملكة.

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وتهدف الحملة إلى استهداف أكبرعدد من موكلي الأضاحي للمساهمة بتوفير لحوم الأضاحي لـِ 20,000 أسرة مستفيدة من تكية أم علي على مدار العام، حيث تقوم تكية أم علي بأداء الأضاحي نيابة عن المضحين ذبحاً مطابقاً للشريعة الإسلامية من حيث النوع والعمر والخلو من العيوب والامراض.



وتركز الحملةُ لهذا العام على إيصال الأضاحي التي يتم توكيل تكية أم علي بأدائها وتوزيعها على الأسر المحتاجة التي تدعمها تكية أم علي شهرياً ولإمداد هذه الأسر بحاجتهم من اللحوم على مدار العام.



كما تبرز الحملة دور تكية أم علي في عملية أداء الأضاحي وتوزيعها سواء كان أداء هذه الأضحية داخل الأردن أم خارجه، حيث تقوم تكية أم علي بأداء الأضحية خارج الأردن بتكلفة 120 دينار بما يشملذبحها وتقطيعها وتجميدها وشحنها إلى الأردن، ومن ثم تخزينها في مستودعات تكية أم علي ليتم توزيعها على الأسر المستفيدة على مدار العام، كما تقوم تكية أم علي بتوزيع كتف الأضحية على الأسر المحتاجة في فلسطين، بينما تبلغ تكلفة الأضحية في الأردن 170 دينار، حيث يتم ذبحها وتوزيعها خلال فترة عيد الأضحى على الأسر المعتمدة لدى تكية أم علي.



وعن تقاصيل الحملة قال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر"تقوم تكية أم علي بأداء الأضاحي نيابةً عن موكليها في الأردن وخارجه مشيراً إلى أن الأضاحي التي تذبح خارج الأردن يتم أداؤها بموجب فتوى من دائرة الإفتاء العام الأردنية، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتحت إشراف لجنة شرعية، ويتم توزيع لحوم هذه الأضاحي على الأسر الأشد فقراً والأكثر حاجةً في المملكة طوال العام وليس فقط في فترة عيد الأضحى، كما تقوم تكية أم علي بأداء الأضاحي في مسالخ عمّان خلال أيام العيد وتوزِّع لحوم الأضاحي الطازجة على الأسر المنتفعة."



وفي ذات السياق أشار بلقر إلى ثقة المتبرعين بتكية أم علي وقدرتها على الوصول إلى الأسر المحتاجة للدعمفي جميع محافظات المملكة حتى في المناطق النائية مؤكداً على أهمية أداء الأضاحي قائلاً " نشكر متبرعينا على ثقتهم بتكية أم علي في مجال العمل الخيري والإنساني."

وأضاف "بدأ مشروع الأضاحي رسمياً في عام 2005 كجزء من برامج تكية أم علي لما له من دور في إدخال الفرحة والسرور إلى منازل الأسر المحتاجة وإرساء مبادئ التكافل الاجتماعي بين كافة شرائح المجتمع في جميع محافظات المملكة.”



ويمكن التبرّع لبرامج تكية أم علي عن طريق الاتصال على 064900900 أو التبرع عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى التبرع من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بتكية أم علي ( TUA) أو زيارة مواقع تكية أم علي المنتشرة في مختلف المراكز التجارية أو من خلال عدد منالمحافظ الإلكترونية والتطبيقات المعتمدة في المملكة.



وتتيح تكية أم علي فرصة تتبع أداء الأضحية وموعد أدائها عبر كل من الموقع الإلكتروني www.tua.jo وتطبيق الهاتف ( TUA ) من خلال إدخال رقم الوصل المالي .



تقوم تكية أم علي حالياً على توفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.