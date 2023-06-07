تكية أم علي تطلق حملة الأضاحي تحت شعار "أضحيتك فيها الخير...وحسبتها غير"

الوكيل الإخباري - أطلقت تكية أم علي حملة الأضاحي لعام 2023 تحت شعار "أضحيتك فيها الخير...وحسبتها غير"، والتي تستهدف من خلالها توفير لحوم الأضاحي لـ20,000 أسرة محتاجة ومعتمدة لدى تكية أم علي في جميع محافظات المملكة، حيث تستقبل تكية أم علي التبرّعات نحو برنامج الأضاحي والذبائح وبموجب فتوى من دائرة الإفتاء العام الأردنية.



كما تسلط الحملة الضوء على أثر أداء الأضحية مع تكية أم علي على الأسر المعتمدة و التي تستفيد من لحوم الأضاحي طوال العام و ليس فقط في فترة عيد الأضحى وذلك لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة للأسر المحتاجة، كما توضح الحملة الدور الذي تلعبه تكية أم علي في عملية توزيع الأضاحي، حيث تقوم باستقبال توكيلات الأضاحي من المتبرّعين وأدائها بالنيابة عنهم وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية من حيث العمر والنوع والخلو من الأمراض، ويبلغ إجمالي وزن الأضحية 45 كيلو غراماً قائماً و18 كيلو غراماً صافياً، ويتم أداؤها خلال أيام عيد الأضحى المبارك في أستراليا والأردن.

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وتبلغ تكلفة الأضحية التي يتم أداؤها في الأردن 170 ديناراً أما الأضحية التي يتم أداؤها في أستراليا فتبلغ تكلفتها 120 دينار، ويشمل ثمنها؛ الذبح والتقطيع والتجميد والشحن إلى الأردن ثم التخزين في مستودعات تكية أم علي لتوزع على 20,000 أسرة مستفيدة من برامجها والتي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في 12 محافظة.. ويتم توزيع لحوم الأضاحي التي يتم أداؤها في أستراليا من خلال شاحنات مبردة تصل إلى جميع محافظات المملكة.



وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر: " نحتفل هذا العام بعشرين عاماً على تأسيس تكية أم علي وثمانية عشر عاماً على إطلاق برنامج الأضاحي والذي يهدف إلى توفير لحوم الأضاحي للأسر المحتاجة في الأردن على مدار العام، كما تقوم تكية أم علي بإيصال أكتاف الأضاحي إلى أهلنا من الأسر المحتاجة في الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين.." .

وأضاف قائلاً : " نشكر كل من قام بتوكيل تكية أم علي بأداء الأضاحي خلال السنوات السابقة ونؤكد على التزامنا بالاستمرار بإيصالالدعمالغذائي المستدامللأسر المحتاجة وأداء الأضاحي نيابةً عن موكلين ابهدف إيصال لحوم الأضاحي إلى الأسر الأشد فقراً والأكثر حاجةً في المملكة."



وقد قامت تكية أم علي ومنذ عدة سنوات بتوفير عدة سبل لتسهيل عملية توكيل الأضاحي لتكية أم علي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لتكية أم عليtua.jo أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي من خلال البحث عن TUA أو المحافظ الإلكترونبة، أو من خلال زيارة مواقع تكية أم علي في المراكز التجارية الكبرى أو الاتصال مع مركز الاتصال على رقم 064900900.



ويمكن لموكّلي تكية أم علي أن يتتبعوا عملية أداء أضحيتهم خلال أيام العيد عبر: الموقع الإلكترونيtua.jo وتطبيق الهاتف الذكيTUA، وذلك من خلال إدخال رقم الوصل المالي لمعرفة موعد أداء الأضحية.



يذكر أن تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 وتهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري ل20,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.