تكية أم علي تطلق حملة الأضاحي تحت شعار " أضحيتك للأردن وغزة "

الوكيل الإخباري -
أطلقت تكية أم علي منتصف الشهر الحالي حملة الأضاحي لعام 2024 تحت شعار "أضحيتك للأردن وغزة"، والتي تستهدف من خلالها توفير لحوم الأضاحي لـ 22,000 أسرة محتاجة ومعتمدة لدى تكية أم علي في جميع محافظات المملكة بالإضافة إلى إيصال لحوم الأضاحي إلى أهلنا في قطاع غزة، حيث تستقبل تكية أم علي تبرّعات الأضاحي والذبائح بموجب فتوى من دائرة الإفتاء العام الأردنية.اضافة اعلان
كما تسلط الحملة لهذا العام الضوء على أثر أداء الأضحية مع تكية أم علي على الأسر المعتمدة و التي تستفيد من لحوم الأضاحي طوال العام و ليس فقط في فترة عيد الأضحى وذلك لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة للأسر المحتاجة مع التأكيد على أهمية استمرارية الدعم والمساندة لأهلنا في غزة في ظل الظروف الراهنة.
وتقوم تكية أم علي باستقبال توكيلات الأضاحي من المتبرّعين وأدائها بالنيابة عنهم حسب المواصفات الشرعية للأضحية من حيث العمر والوزن والخلو من العيوب والأمراض، حيث يبلغ إجمالي وزن الأضحية 35 كغم – 40 كغم قائماً و 17 كغم – 18 كغم صافياً، ويتم أداء الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك في أستراليا حيث تبلغ تكلفة الأضحية التي يتم أداؤها في أستراليا 120 ديناراً، ويشمل ثمنها؛ الذبح والتقطيع والتجميد والشحن إلى الأردن ثم التخزين في مستودعات تكية أم علي لتوزع على 22,000 أسرة محتاجة ومستفيدة من برامجها في جميع محافظات المملكة، بالإضافة إلى توزيع ما يقارب من نصف الأضحية على الأسر في قطاع غزة.
كما تمنح تكية أم علي المتبرعين الراغبين في أداء أضاحي في الأردن فرصة توكيلها لأداء أضاحيهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك في مسالخ أمانة عمان، ليتم توزيع هذه الأضاحي في ثالث أيام عيد الأضحى على الأسر المستفيدة حيث تبلع تكلفة الأضحية التي يتم أداؤها في الأردن 170 ديناراً.
وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر : “ نشكر كل من قام بتوكيل تكية أم علي بأداء الأضاحي خلال السنوات السابقة، وفي ظل الظروف الراهنة التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة، سيتم توزيع الأضاحي التي سيتم أداؤها في أستراليا لهذا العام على الأسر المستفيدة في المملكة وعلى أهلنا في قطاع غزة."
وقد قامت تكية أم علي ومنذ عدة سنوات بتوفير عدة سبل لتسهيل عملية أداء الأضاحي مع تكية أم علي وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لتكية أم عليtua.jo
أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي من خلال البحث عن TUA أو المحافظ والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، أو من خلال زيارة مواقع تكية أم علي في المراكز التجارية الكبرى أو الاتصال المباشر على الرقم 064900900.
ويمكن لموكّلي تكية أم علي تتبع عملية أداء أضحيتهم خلال أيام العيد عبر: الموقع الإلكتروني tua.jo
وتطبيق الهاتف الذكي TUA، وذلك من خلال إدخال رقم الوصل المالي الخاص بالأضحية.
يذكر أن تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 وتهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري ل22,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.