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الأربعاء، 16-06-2021 09:22 ص

تكية أم علي تطلق حملة الأضاحي تحت شعار "أضحيتك هدية.. بتوزعها التكية"

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الوكيل الاخباري - أطلقت تكية أم علي حملة الأضاحي لهذا العام تحت شعار "أضحيتك هدية...بتوزعها التكية"، وتهدف الحملة هذا العام إلى حثّ المتبرعين على توكيل تكية أم علي لأداء أضاحيهم وتوزيعها بالنيابة عنهم على الأسر المحتاجة والمستفيدة من تكية أم علي، وتسلط الحملةُ الضوءَ على أهمية أداء الأضاحي لما يحققه ذلك من إدخال الفرح والسرور على منازل الأسر المحتاجة والمستفيدة من تكية أم علي.

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كما تركز الحملة على توضيح الدور الذي تلعبه تكية أم علي في عملية توزيع الأضاحي، حيث تقوم تكية أم علي بذبح الأضحية خارج الأردن والتي تبلغ تكلفتها 120 دينار، وتقوم بتقطيعها وتجميدها وشحنها إلى الأردن ليتم فيما بعد تخزينها في مستودعاتها ومن ثم توزيعها على الأسر المحتاجة و المستفيدة من برامجها طوال العام، كما يتراوح وزن الأضحية قبل الذبح ما بين 38-42 كغم ويصل صافي لحم الأضحية إلى ما بين 17-19 كغم.


وتقوم تكية أم علي بتوزيع لحوم الأضاحي على أسرها المستفيدة والتي يبلغ عددها 20,000 أسرة تعيش جميعها تحت خط الفقر الغذائي على مدار العام، كما تقوم بإيصال كتف الأضحية أي ما يعادل سدسها إلى الأسر المحتاجة في فلسطين، ضمن مشروع تكاتف.


تعليقاً على إطلاق الحملة، قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر: " تقوم تكية أم علي بأداء الأضاحي نيابةً عن المضحيين داخل وخارج الأردن، و يتم أداء الأضاحي خارج بموجب فتوى من دائرة الإفتاء العام الأردنية، بحضور واشراف مجلس التنسيق الإسلامي في فيكتوريا – أستراليا، وذلك للتأكد من مطابقة الأضاحي لشروط الشريعة الإسلامية وضمان أدائها خلال أيام التشريق ."

 

وأضاف: " يتم توزيع لحوم الأضاحي التي يتم أداؤها خارج الأردن على الأسر المحتاجة و المستفيدة من تكية أم علي على مدار العام حيث لا تستطيع هذه الأسر تأمين قوتَ يومها، بالإضافة إلى توزيع كتف الأضحية أو ما يعادلها لأهلنا من الأسر المحتاجة في فلسطين. "

وقامت تكية أم علي بتوفير عدة سبل لتسهيل عملية توكيل الأضاحي لتكية أم علي وذلك من خلال الموقع الالكتروني لتكية أم علي tua.jo أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي من خلال البحث عن TUA أو خدمة أي فواتيركم أو زيارة مواقع تكية أم علي في المراكز التجارية الكبرى أو الاتصال مع مركز الاتصال على رقم 064900900. 


ويمكن لموكّلي تكية أم علي أن يتتبعوا عملية أداء أضحيتهم خلال أيام العيد عبر كل من الموقع الإلكتروني tua.jo وتطبيق الهاتف الذكي TUA، وذلك من خلال إدخال رقم الوصل المالي لمعرفة موعد أداء الأضحية. 


يذكر أن تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 وتهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لأسر تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.


 




 

 


 

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