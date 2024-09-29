تكية أم علي تطلق حملة الشتاء تحت شعار "لأطفالنا في الأردن وغزة"

12:42 م

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الوكيل الإخباري- تزامناً مع بداية فصل الشتاء وبهدف التخفيف على الأسر في الأردن وغزة وتوفير احتياجاتهم من مستلزمات الشتاء ، أطلقت تكية أم علي اليوم الأحد حملة الشتاء للعام الحالي تحت شعار "لأطفالنا في الأردن وغزة"، والتي تهدف إلى توفير مستلزمات الشتاء الأساسية للأسر في غزة والأسر المعتمدة لدى تكية أم علي في الأردن، حيث سيتم ومن خلال هذه الحملة توفير مدافىء الكاز والمعاطف والبطانيات للأسر المحتاجة في الأردن والمعاطف والبطانيات للأسر في قطاع غزة. اضافة اعلان





وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تم اليوم وفي أول أيام الحملة تسيير أولى القوافل المحملة ب10,000 معطف شتوي للأطفال في قطاع غزة حيث قامت شركة أدوية الحكمة بالتبرع بعدد 2,000 معطف مما يعكس حرص الشركة على دعم أهالي غزة وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف القاسية التي تعانيها الأسر في قطاع غزة وخاصة مع دخول فصل الشتاء وبدء هطول الأمطار.



وتعليقاً على هذه الحملة قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر" تم تخصيص حملة الشتاء لهذا العام للأردن وغزة، ، نظرا للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها أهلنا في قطاع غزة وتفاقم معاناتهم بسبب دخول فصل الشتاء ، مع التزام تكية أم علي باستمرار توفير الدعم للأسر المحتاجة والمعتمدة لدى تكية أم علي في الأردن من خلال تلبية احتياجات هذه الأسر من مستلزمات الشتاء الأساسية."



وباشرت تكية أم علي باستقبال التبرعات لحملة الشتاء للأردن وغزة من خلال الاتصال المباشر على الرقم 064900900 ومن خلال موقعها الإلكتروني tua.jo ومن خلال تطبيق الهاتف الذكي TUA، بالإضافة إلى المحافظ والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، ومواقع تكية أم علي في المراكز التجارية الكبرى.



يذكر أن تكية أم علي هي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 وتهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري ل20,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.