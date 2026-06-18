تكية أم علي تطلق حملة للتوعية بأثر الفقر الغذائي على صحة الأطفال ونموهم

11:08 ص

الوكيل الإخباري- عمان، 18 حزيران 2026 – أطلقت تكية أم علي اليوم الأربعاء حملة توعوية بعنوان "الفقر الغذائي يعيق نموهم" بهدف تسليط الضوء على أثر الفقر الغذائي على صحة الأطفال ونموهم وقدرتهم على التعلم، والدعوة إلى تعزيز الجهود لضمان حصول الأطفال على غذاء صحي ومتوازن يدعم نموهم الجسدي والذهني. اضافة اعلان





ويواجه العديد من الأطفال في الأسر الأكثر هشاشة تحديات في الحصول على الغذاء الكافي والمتنوع، الأمر الذي قد ينعكس على صحتهم وقدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي. ويُعد نقص العناصر الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الحديد، من أبرز التحديات المرتبطة بالفقر الغذائي، حيث يزيد من خطر الإصابة بفقر الدم وما يرافقه من آثار على النمو والتطور المعرفي للأطفال.



ووفق نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023، يعاني نحو ثلث الأطفال في الأردن (32%) من فقر الدم، فيما يعاني 8% من الأطفال من التقزم والهزال، وهما من المؤشرات المرتبطة بسوء التغذية ونقص المغذيات الأساسية اللازمة للنمو السليم.



وتأتي الحملة استكمالًا لحملة "خبز وشاي" التي أطلقتها تكية أم علي عام 2014، والتي سلطت الضوء على واقع الأطفال الذين يعتمدون على أنماط غذائية محدودة تفتقر إلى التنوع والقيمة الغذائية اللازمة للنمو. وتؤكد الحملة أن الفقر الغذائي لا يقتصر أثره على الشعور بالجوع، بل يمتد ليؤثر على صحة الأطفال ونموهم وقدرتهم على التعلم وتحقيق إمكاناتهم.



وفي إطار جهودها للحد من الفقر الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي المستدام، تواصل تكية أم علي تقديم الدعم لنحو 20 ألف أسرة في مختلف محافظات المملكة من خلال برامج الكفالات الشهرية والطرود الغذائية والوجبات الغذائية، إلى جانب برنامج التغذية المدرسية الذي أطلقته المؤسسة في تشرين الثاني 2025.



ويستهدف برنامج التغذية المدرسية طلبة المدارس الحكومية الأقل حظًا في محافظات البلقاء وجرش والكرك، من خلال توفير ألواح تمر طبيعية يومية للطلبة في المدارس غير المشمولة ببرامج دعم غذائي منتظمة. وتتميز ألواح التمر بقيمتها الغذائية العالية واحتوائها على الألياف والطاقة الطبيعية، بما يساهم في دعم صحة الطلبة ومساعدتهم على التركيز خلال اليوم الدراسي.



وقال المدير العام لتكية أم علي سامر بلقر "يؤثر الفقر الغذائي بشكل مباشر على صحة الأطفال وقدرتهم على التعلم والنمو. فعندما لا يحصل الطفل على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمه، يصبح أكثر عرضة لمشكلات صحية مثل فقر الدم، والتي قد تؤثر على نشاطه وتركيزه وأدائه الدراسي. ومن هنا تأتي أهمية الاستثمار في التغذية المدرسية كأحد الحلول العملية التي تساعد الأطفال على التعلم والنمو بصحة أفضل، وتمنحهم فرصة أكبر لبناء مستقبلهم."



وأضاف: "نؤمن في تكية أم علي بأن حصول الطفل على غذاء صحي ومغذٍ ليس رفاهية، بل ضرورة أساسية لنموه وتطوره. ومن خلال هذه الحملة نسعى إلى تسليط الضوء على هذه القضية وحشد المزيد من الدعم لضمان وصول الأطفال الأكثر حاجة إلى غذاء يدعم صحتهم وقدراتهم التعليمية."



وبالتزامن مع إطلاق الحملة، أطلقت تكية أم علي مبادرة تكافلية تتيح للأفراد التبرع بلوح تمر مقابل كل لوح يتم شراؤه من المنتجات المشاركة في المبادرة. وتقوم الفكرة على مبدأ "اشترِ واحدًا وتبرع بواحد"، حيث يتم التبرع تلقائيًا بلوح تمر إضافي لصالح طفل في المدارس الحكومية الأقل حظًا ضمن برنامج التغذية المدرسية.



وتسهم هذه المبادرة في توسيع نطاق وصول البرنامج إلى المزيد من الأطفال، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة الفقر الغذائي وآثاره على صحة الأطفال وتعليمهم.



وتدعو تكية أم علي الأفراد والشركات والمؤسسات إلى المساهمة في دعم برنامج التغذية المدرسية والمشاركة في الحملة من خلال قنوات التبرع الرسمية المتاحة، بما يسهم في توفير وجبات غذائية صحية للأطفال الأكثر حاجة.